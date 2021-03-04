Ввязываемся в авантюры — гороскоп на 5 марта

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце помогает сменить тактику, дает сигнал «в дорогу», поощряет легкость на подъем, общительность, любознательность и продуманный авантюризм.

Важные сферы: коммуникации, наземные и воздушные пути, логистика, картография. Пора начинать серию поездок, полетов, походов, тренировок, учебных экскурсий, активных поисков, приступать к урокам ориентирования и вождения на тренажере и в реале. Самое время прокладывать сеть маршрутов, запускать сервисы навигации, осваивать дорожные правила, присматривать средства связи, спортивное и туристическое снаряжение, готовить личный транспорт.

Овен ‌‌

Сегодня к Овнам вернется легкость на подъем. Как далеко она их заведет, зависит от обстоятельств: маршрута, окружения, градуса любознательности, наличия транспорта и навыков его вождения. Одни Овны начнут исследовать окрестности, другие решат заглянуть за горизонт, попутешествовать. Может наметиться серия плановых разъездов. Подвижный образ жизни увлекателен, но имеет скрытые побочные эффекты.

Телец

Тельцам стоит быть внимательнее к идущим вокруг них процессам: стартует период всеобщей суеты, в которой им нужно «держать нос по ветру» и ловить свои шансы. Звезды советуют искать их в административно-профессиональной сфере и помнить, что они требуют общительности, мобильности, ловкости, предприимчивости, доли риска. Нужна и финансовая аккуратность: растет опасность обмана, мошенничества.

Близнецы

Новый активный режим Близнецов - шаг к их мечте. Предстоит интенсивная работа (учеба), цепь путешествий, исследований, тренировок или командировок. Не лишне заглянуть в спортзал: к азарту, знаниям и вере должна прилагаться энергия, иначе не выполнить план, не дотянуться до идеала и не пройти скрытую конкуренцию. Организованность в одном влечет неясность в другом, может пошатнуться любовный союз.

Рак ‌‌

Для Раков день связан с новым витком повседневной суеты. Часто она будет для них вынужденной. Может наметиться цепочка разъездов, полоса активных рабочих контактов, период лечения болезни, ремонта и профилактики, возни с питомцами, оформления документов. Стоит отложить дальние путешествия или лучше к ним готовиться: будет много помех. Дороговато обойдется романтика странствий, любовная авантюра.

Лев ‌‌

Сегодня Львы ощутят прилив азарта, потребность в разнообразии, динамике или обмене идеями. Но их силы будут невелики, порог физической и психологической выносливости оставит желать лучшего. Лучше не увлекаться любовными и деловыми авантюрами, интенсивными тренировками, сложными переговорами, не соблазняться рискованными трюками и штурмом новых высот, а ограничиться небольшой разминкой ума и тела.

Дева ‌‌

Сегодня внимание Дев привлекают семейные дела или события на родине. Часть сил может уйти на домашние хлопоты, на переоборудование дома, гаража, машины или рабочего места. Мини-перестройка может потребоваться в связи с новой тактикой ведения дел, изменением обстановки или ритма работ. Будьте начеку: возможна конкуренция, кризис в личных или деловых отношениях, не все методы борьбы будут честными.

Весы ‌‌

Весов день приглашает в путь, к новым горизонтам. Стоит учесть самочувствие, иначе знакомство с перспективным маршрутом (проектом, учебным курсом) будет омрачено, впечатление от контакта или поездки подпортят недомогания. Также, может мешать скрытое беспокойство о питомцах, подопечных. Возможно, придется навестить врача или посетить аптеку. В дороге не будут лишними полезные мелочи и лекарства.

Скорпион

Скорпионам пора сменить тактику. Жизнь предлагает им действовать более гибко и не бояться рисковать, главное - следовать при этом новым правилам и в любых начинаниях заранее просчитывать риски. Наметившаяся полоса приключений может стать экзаменом на коммуникабельность, находчивость, на уровень водительских, спортивных или деловых навыков. Стоит взять под контроль бюджет: возможна утечка средств.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит внимательнее вести переговоры и оценивать заманчивые предложения сотрудничества, не пропускать тревожные сигналы в отношениях. Возрастает вероятность тайных измен, завуалированной нечестной конкуренции. Друг или партнер может что-то скрывать. Чтобы минимизировать риски и уберечь себя от разочарований, звезды советуют предпочесть партнерству на доверии официальный договор.

Козерог

Козерогам не стоит планировать на сегодня важные начинания, трудоемкие занятия, личные свидания, а также дела, требующие сосредоточенности и усидчивости в былом традиционном духе. Это подходящие сутки для перестройки на новый стиль работы, коррекции прежних методик, маршрутов, программ лечения, привычных мер ухода за питомцами. Может требоваться мини-инспекция техники или лекарств, мелкий ремонт.

Водолей

Водолеям этот день дает сигнал к действию и благословение на реализацию планов. Открываются нужные пути, подтверждаются расчеты, есть контакт со сторонниками, учениками, напарниками. Появляется стимул для начала игры, путешествия, запуска авантюрного проекта, занятий спортом. Наиболее уязвимая часть начинаний - финансовая или этическая, можно столкнуться с любовным обманом, убытком, небрежностью.

Рыбы ‌‌

События дня намекают Рыбам, что пока им не стоит ждать спокойной жизни. Могут появиться хлопоты в связи с жильем, гаражом, автостоянкой. Возможны семейные конфликты, финансовые осечки, любовные драмы, осложнения в бизнесе. Включаясь в суету, учтите личные противопоказания: состояние здоровья, свои привычки. Важно иметь план, связи, документы, прочные тылы, информацию и навигацию по нужной теме.