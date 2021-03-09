Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Самые вредные женщины по гороскопу

Вечерняя Москва4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака среди женщин имеют самый вредный характер.

Лев

Так, по словам специалистов, первую позицию занимают представительницы знака Лев. Царицы астрологического круга окружены вниманием, именно поэтому часто бывают надменными, многого требуют и ждут персонального отношения к себе. Кроме того, они зачастую бывают недовольны поведением окружающих и не боятся демонстрировать свое негодование.

Скорпион

Рожденные под знаком Скорпиона женщины бывают невыносимы. Они очаровательные, красивые и страстные, но в то же время желчные, умеющие свести с ума любого. Также из-за острого ума женщины-Скорпионы часто считают всех вокруг глупыми, это мнение подпитывает их раздражительность. Кроме того, к этому добавляется и невероятная ревность.

Рак

Женщины-Раки известны своим спокойным нравом, из них получаются отличные супруги, матери, хранительницы семейного очага. Но с другой стороны, они склонны зацикливаться на своем объекте внимания, очень влюбчивы, преданны и ревнивы.

Последние новости
Названы знаки зодиака, которым принесет проблемы приближающийся к Земле астероид
Астролог рассказала, какой тип женщин предпочитает Прилучный
Умерла автор детективов Татьяна Полякова
Знаки зодиака

Читайте также

Таро-прогноз на 8-14 марта: не провороньте новые шансы

В какие дни не стоит садиться за руль

На чем сконцентрироваться этой весной по знаку зодиака