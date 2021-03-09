Самые вредные женщины по гороскопу

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака среди женщин имеют самый вредный характер.

Так, по словам специалистов, первую позицию занимают представительницы знака Лев. Царицы астрологического круга окружены вниманием, именно поэтому часто бывают надменными, многого требуют и ждут персонального отношения к себе. Кроме того, они зачастую бывают недовольны поведением окружающих и не боятся демонстрировать свое негодование.

Рожденные под знаком Скорпиона женщины бывают невыносимы. Они очаровательные, красивые и страстные, но в то же время желчные, умеющие свести с ума любого. Также из-за острого ума женщины-Скорпионы часто считают всех вокруг глупыми, это мнение подпитывает их раздражительность. Кроме того, к этому добавляется и невероятная ревность.

Женщины-Раки известны своим спокойным нравом, из них получаются отличные супруги, матери, хранительницы семейного очага. Но с другой стороны, они склонны зацикливаться на своем объекте внимания, очень влюбчивы, преданны и ревнивы.