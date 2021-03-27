Полнолуние 28 марта: Венера наделает шума

Планета любви и гармонии находится в очень щекотливом положении.

Полнолуние в Весах, знаке Венеры, 28 марта хоть и не выглядит напряжённым по взаимосвязям планет, но смотрится довольно капризным и наверняка принесёт немало событий, связанных с неудачным местом в гороскопе полнолуния самой Венеры.

Планета любви и гармонии управляет так называемой сизигией (двух недельным периодом от полнолуния до следующего новолуния 12 апреля), но находится в очень щекотливом положении – в знаке своего изгнания (Овне) и в неблагоприятном соединении с Солнцем. Этот фактор, наряду с другими значениями в первую очередь способен создать трудности выбора, колебания и поспешные оценки ситуаций, особенно на любовном фронте и в партнёрских отношениях. Возрастают и финансовые риски, связанные с перерасходом средств, ошибочными расчётами или нецелевыми вложениями.

В сфере чувств и партнёрских связей – впереди очень важный и ответственный период. Такие качества, как решительность, динамика контактов и намерений будут на высоте, однако импульсивность и прямолинейность, неуравновешенность Венеры в Овне на данном этапе могут создавать разногласия и конфликты чаще обычного. Также будет вполне объясним избыток ярких жестов, манерных речей и не салонных эпитетов – спасибо говорливому Марсу, идущему по Близнецам, управляющего Венерой.

В общем плане, условно можно говорить о не слишком удачном периоде для покупок ценных вещей, украшений и одежды, дорогих предметов искусства до 14 апреля, пока Венера не перейдёт в свой знак Тельца. По крайней мере, в этот период стоит более тщательно проверять качество и целесообразность покупки, тем более в самые проблемные дни периода. Таким днями, как специально и очень символично станут «дни Венеры» – 2 и особенно 9 апреля, а также сам день полнолуния 28 марта и 4 апреля, когда лучше воздержаться от денежных трат. Этот же подход будут актуальным и при принятии кардинальных решений в сфере красоты (в первую очередь операций пластической хирургии).

Тем не менее у Венеры будут несколько конструктивных аспектов с другими планетами, которые хоть как-то смогут сглаживать шероховатости деструктивного положения Венеры. Кроме скромного союза Венеры с Сатурном 30 марта, стабилизирующими аспектами, помогающими находить общий язык в контактах, станет удачное сочетание Венеры с Марсом 6 апреля и свидание с Юпитером 10 апреля. К этим дням можно добавить ещё два удачных дня – 29 марта и более условно 1 апреля.

Serg Korablev