Мошенники по знаку зодиака

Оказывается, к аферам склонна целая половина зодиакального круга.

Астрологи уверены, что определенные знаки зодиака более других склонны к аферам, мошенничеству и нечестному отъему денег. Как оказалось, такой чертой обладает целая половина зодиакального круга.

Нельзя назвать Рыб явными мошенниками, однако из-за неприспособленности к жизни они нередко идут на преступные дела. Обаяние и харизма являются для них отличными помощниками в быстром очаровании собеседника. Также Рыбы искренне верят в свои слова.

Представители этого знака зодиака не прочь пожить красиво и в достатке. Однако, когда не получается наладить доход честным путем, они способны на небольшой обход закона. Но Тельцы никогда не пойдут на тяжелые преступления.

Настоящие аферисты среди всего зодиакального круга. Если они и собрались красть, то делать это будут по-крупному. Львы редко испытывают угрызения совести, а еще реже попадаются правоохранителям.

Нежелание работать и любовь к роскошной жизни нередко заставляют Стрельцов идти на мошенничество. Они часто могут обманывать даже близких людей. Среди них можно встретить даже тех, кто умудряется жить на две семьи.

Представители этого знака зодиака могут ради денег пойти на любую аферу. Они хорошо умеют оценивать шансы, из-за чего редко попадаются в руки полиции. Козероги могут пойти как на крупную аферу, так и на мелкое мошенничество.

В отличие от остальных, Близнецы могут пойти на мошенничество не только ради выгоды. Представители этого знака любят получать от противоправных действий удовольствие, из-за чего они предпочитают проводить аферы вживую, а не через интернет.