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Тени знаков зодиака: ось Лев/Водолей

10 апреля 2021ГороскопыРамблер

Пришло время предпоследней статьи о Тени знаков Зодиака.

Тени знаков зодиака: ось Лев/Водолей
Фото: depositphotos

Сегодня поговорим Львах и Водолеях, которые так любят, когда им уделяют внимание. С предыдущими статьями по данной теме можно ознакомиться по тут.

Лев тянется к:

- коллективам, работе в команде;

- политике и активной общественной и волонтёрской деятельности, различным движениям;

- астрологии, прогнозам/будущему, науке, всему новому и современному, необычному и шокирующему;

- свободе, независимости и демократии, тому, чтобы убрать границы и ограничения;

- халяве, спонтанности, переменам,

иначе Львов могут касаться проблемы с нервной системой, сосудами, голенями, родителями, государством, работой, друзьями и единомышленниками, личной свободой и независимостью, частыми и неожиданными расставаниями, чужими детьми.

Водолей тянется к:

- тому, чтобы быть уникальным/единственным/главным/особенным, раскрыть свою индивидуальность;

- поклонникам, сцене, на которой он был бы в центре всех событий;

- развлечениям, празднествам, флирту, хвастовству и понтам;

- творчеству, актёрству, созданию своего дела/проекта;

- детству,

в противном случае эти моменты могут проигрываться с негативной стороны: болезни сердца и сердечно-сосудистой системы, спины и позвоночника,в принципе жизненной энергией, сложные отношения с мужчинами, особенно отцом и мужем, детьми, нарушение авторских прав, низкая/неадекватная самооценка и трудная/долгая самореализация, неумение радоваться жизни и получать удовольствия.

Так, Водолей Владимир Зеленский до того, как прийти к политике, был известен как юморист, сценарист и актёр (что относится ко Льву), Модель и актриса Кара Делевиль (Лев) является открытой пансексуалкой, чем отличается от основной массы других людей (Водолей=необычное).

Совсем скоро в заключительной статье про свою Тень узнают Девы и Рыбы.

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