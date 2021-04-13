Ошибка на ошибке — финансовый гороскоп на 14 апреля

Сегодня нам стоит следить за своей работой и не отвлекаться на разговоры — можем ошибиться.

Овен

Сегодня Овны почувствуют в себе усиление интеллектуальной активности, что благоприятно отразится на работе с информацией. Проявляйте фантазию, ищите и находите нестандартные решения проблемам – в этот день у вас все будет получаться при творческом подходе к делам. Успешно проходят деловые контакты, поездки, новые знакомства.

Телец

У Тельцов хороший день для работы с частными заказами. Если вы периодически подрабатываете на таких заказах, то сегодня будете обеспечены этой работой. Также вам могут предложить дополнительную подработку на полставки или поработать во внеурочное время. Старайтесь не привлекать к своей деятельности постороннего внимания – в этом случае вы сможете повысить свою результативность.

Близнецы

Для Близнецов сегодня важен эмоциональный настрой. Оптимизм и уверенность в том, что все у вас сложится хорошо, поможет Близнецам преодолеть преграды. Если вы работаете в составе коллектива, то возможны мелкие нестыковки и шероховатости. Думая не только о своей личной выгоде, но и об успехе общего дела вы тем самым повысите отдачу от своей работы.

Рак

Ракам, занимающим руководящие должности, сегодня требуется проявить нестандартные подходы к решению вопросов управления. Рекомендуется больше внимания уделять достоверности поступающей информации. Имея точные сведения о состоянии дел, вы сможете принимать взвешенные и эффективные решения. Также вам может оказать поддержку влиятельный покровитель.

Лев

Львам в этот день звезды советуют мыслить более масштабно и работать не на сиюминутные нужды, а с расчетом на перспективу, на успех в будущем. Не оставляйте без внимания непонятные для себя вопросы, касающиеся профессиональных познаний. Более серьезно подходите к вопросам обучения. Важно активизировать обмен мнений с коллегами и единомышленниками.

Дева

У Дев, работающих в кредитно-финансовых учреждениях и страховых агентствах, этот день может быть связан со сбоями в работе компьютерной техники. Будьте внимательнее при оформлении банковских платежей – возрастает вероятность внести ошибочные данные, что приведет к зависанию денежного перевода. Вместе с тем это благоприятное время для руководящих работников и ведущих менеджеров.

Весы

Удачно складывается этот день для Весов, находящихся в служебных командировках. Вы сможете легко урегулировать вопросы делового сотрудничества с иностранцами и партнерами из других регионов. При подписании договоров будьте внимательнее к подготовленному тексту договора. Есть риск допустить ошибку, которая сделает подготовленный договор невыгодным для вас.

Скорпион

Скорпионам, работающим в ремонтных мастерских, в этот день, возможно, придется столкнуться с мелкими неурядицами и скрытыми техническими поломками, которые нелегко отыскать и исправить. Внимательное отношение к деталям в работе позволит вам не только справиться с работой, но и повысить уровень профессионализма. Старайтесь поддерживать доброжелательные отношения с коллегами.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут почувствовать в себе усиление творческого потенциала, что позволит успешно заниматься решением новых задач. При работе в сфере услуг вы сможете предложить более интересные варианты обслуживания клиентов. Также это хороший день для консультантов сетевого маркетинга. Можно заниматься операциями по обмену валюты.

Козерог

Козерогам звезды советуют сдерживать свои эмоции при выполнении текущей работы. В случае неполадок не стоит критиковать коллег за свои неудачи. Старайтесь более строго подходить к собственным ошибкам и просчетам. Офисные служащие, возможно, будут вынуждены заниматься непроизводительным и неинтересным трудом. Условия труда могут ухудшиться, став менее комфортными.

Водолей

Водолеям сегодня явно не сопутствует удача в делах, связанных с торговлей и финансовыми спекуляциями. Чтобы добиться успеха, требуется тщательно просчитывать варианты и выбирать наиболее предпочтительные. Не следует заниматься всем тем, что связано с финансовым риском. Оптовые закупки товара, предназначенного для перепродажи, могут не оправдать ожиданий.

Рыбы

У Рыб в этот день могут быть убытки от деятельности, связанной с недвижимостью, ремонтно-строительными работами, дизайном интерьера. У офисных служащих могут быть проблемы при подготовке статистических и финансовых отчетов. Проверьте еще раз отчет, прежде чем передавать его начальству. При всех стараниях вы можете не успеть стравиться с запланированными на сегодня делами.