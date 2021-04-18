Работаем без задних ног — финансовый гороскоп на 19 апреля

Сегодня работа будет очень хорошо идти. Не теряйте времени зря и беритесь за самые сложные дела.

Овен

Овны сегодня способны проявить изобретательность и творчество в решении поставленных задач. Это хороший день для того, чтобы браться за новые нестандартные задачи. Вы сможете раскрыть свои таланты в публичной деятельности. Бизнесмены преуспеют в проведении рекламной компании по раскрутке своего бизнеса. Однако это не лучший день для работников банков.

Телец

У Тельцов не лучший день для ведения переговоров и подписания документов, имеющих юридическую силу. Чтобы преуспеть в делах, требуется строго соблюдать договорные обязательства – а с этим как раз и могут возникнуть осложнения. Удачное время для урегулирования вопросов о получении льгот, компенсаций, оформлении пенсий и иных финансовых выплат.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется активнее вступать в коллективное деловое взаимодействие ради решения вопросов перспективного развития. Используя не только свои личные физические и интеллектуальные ресурсы, но и ресурсы других людей, вы сможете сделать больше работы. Однако следует быть осмотрительнее в общении с коллегами и подчиненными в трудовом коллективе. Возможны конфликты.

Рак

Для успешного продвижения в карьере Ракам требуется демонстрировать перед начальством свое умение решать практические вопросы точно в отведенные сроки. Возможно увеличение уровня доходов, в том числе и за счет получения выгодных заказов. Воздержитесь от тех видов работы, в которых вы не чувствуете себя достаточно опытными.

Лев

У Львов исключительно удачный день для интеллектуальной активности, повышения профессионального уровня знаний. Студентам вузов на удивление легко и быстро удастся усвоить учебный материал, который прежде не поддавался пониманию. Успешно проходят служебные командировки. Если какое-то дело не удается довести до конца, то лучше отложить его.

Дева

Девы в этот день смогут получить доступ к финансовым и материальным ресурсам других людей. Хорошо заниматься покупкой товаров кредит, оформлять банковские ссуды, развивать деловое партнерское сотрудничество. Вместе с тем вы можете испытывать сложности с получением доступа к нужной информации и при работе с документами. От деловых поездок и встреч пока лучше воздержаться.

Весы

У Весов в этот день успешно пойдут дела, связанные с индивидуальным обслуживанием клиентов. Также легко и без особых затруднений студенты смогут сдавать экзамены, зачеты. Публичные выступления руководящих работников будут иметь положительный эффект. Удачный день для собеседования теми, кто находится в поиске новой работы. Однако больших денег вы вряд ли сможете заработать.

Скорпион

Скорпионы в этот день будут способны решать практические вопросы с использованием технических средств, изобретательства и рационализаторских решений. Вы сможете повысить навыки работы за счет использования компьютерных технологий. Можно переходить на другой график работы. Не торопитесь брать на себя инициативу, активнее сотрудничайте с коллегами.

Стрелец

У Стрельцов благоприятно складываются дела, связанные с учебой и творческой деятельностью. Студентам рекомендуется отдавать предпочтение изучению новых разделов знаний. В работе преуспеют те, кто умеет решать нестандартные задачи и не боится браться за новые дела. Можно принимать участие в творческих конкурсах, кастингах. Вы сможете отличиться в любых конкурентных видах деятельности.

Козерог

Козерогам, работающим в офисе, сегодня могут предоставить в распоряжение новую компьютерную или офисную технику. Все это поможет сделать ваш труд более производительным, а условия работы – комфортнее. Также это хорошее время для подготовки отчетной документации. Однако в финансовых вопросах могут быть осложнения – например, будет задержана или урезана премия.

Водолей

Водолеи в этот день смогут легко вступать в контакт с теми людьми, в сотрудничестве с которыми заинтересованы. Успешно проходят деловые встречи, поездки, телефонные контакты, торговые сделки и работа, связанная с клиентским обслуживанием и оформлением документов. Смелее привлекайте свои деловые связи к решению актуальных вопросов.

Рыбы

Рыбам звезды советуют ориентироваться на ту работу, которая приносит наибольший доход с точки зрения затрачиваемого времени. У вас в этот день будет особое чутье на деньги и на наиболее выгодные варианты работы. Больше всего преуспеют те, кто работает в сфере информационных технологий и компьютерной техники. Вы сможете резко повысить производительность труда за счет более эффективной работы.