Держим себя в руках — финансовый гороскоп на 20 апреля

Сегодня наши эмоции и чувства могут испортить хорошие отношения с начальством и коллегами.

Овен

В первой половине дня Овны могут допустить ошибку во время деловых контактов с клиентами или при совершении торговых сделок. Любые обменные операции могут принести вам убытки, поэтому нежелательно рисковать крупными суммами денег. Не следует безоговорочно доверять поступающим сведениям. В конце дня рекомендуется сдерживать свои инициативы.

Телец

Тельцы в этот день не могут быть вполне уверенными в том, что их действия и инициативы не повлекут материальные убытки. Возможно, что вам сложно будет просчитать финансовые последствия от тех или иных своих решений. Бизнесменам не рекомендуется делать инвестиции в рискованные проекты. Также не следует доверять информации, полученной из сомнительных источников.

Близнецы

В течение первой половины дня типичные Близнецы могут ощущать некоторое торможение в делах. Возможно, кто-то или что-то будет препятствовать вашим инициативам. Вместе с тем тормозом может стать ваша внутренняя неуверенность в целесообразности тех или иных действий. Во второй половине дня будьте осмотрительнее при работе с документами. От деловых встреч и поездок лучше воздержаться.

Рак

Ракам в утренние часы рекомендуется воздерживаться от планирования и любой исследовательской работы. Возможно, в некоторые свои планы придется вносить коррективы. Возрастает вероятность технических сбоев и особенно поломок компьютерной техники. В конце рабочего дня уделяйте больше внимания качеству своей работы – из-за недоработки в этом вы можете понести финансовые убытки.

Лев

Львам, проходящим обучение в вузе, рекомендуется больше времени уделять занятиям в первой половине дня. При этом важно основной акцент сделать на индивидуальных занятиях. Вторая половина дня – не лучшее время для учебы и прохождения переаттестации. В профессиональной деятельности берегите свою репутацию, не допускайте нарушений закона.

Дева

Девам сегодня следует помнить, что все тайное рано или поздно станет явным. Прежде всего, это относится к деятельности, идущей в нарушение норм закона или служебных инструкций. Старайтесь не допускать финансовых рисков. Будьте готовы к проведению проверок и контрольных закупок. Контакты с иностранцами могут ввести вас в заблуждение.

Весы

Весам в этот день, возможно, предстоит столкнуться с мелкими осложнениями при решении вопросов партнерского сотрудничества и при проведении финансовых операций. Внешние обстоятельства сейчас складываются весьма неустойчивые, вас могут поджидать неожиданности. Воздержитесь от подписания итоговых документов по результату переговоров – там могут быть ошибки.

Скорпион

Если работа Скорпионов плотно связана с партнерским сотрудничеством, то не исключены нарушения в финансовых обязательствах. Например, партнер не сможет своевременно передать вам вашу долю от заработанных совместно средств. В отношениях между начальством и подчиненными могут возникнуть напряженные моменты. Требуется держать под контролем сроки исполнения плановых работ.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют не пренебрегать мелкими деталями при ведении переговоров. Не зря говорят, что «дьявол кроется в деталях». В противном случае вы рискуете подписать заведомо невыгодный для себя договор. Вторая половина дня неблагоприятна для публикации резюме в интернете или рассылки потенциальным работодателям. Воздержитесь от операций по обмену валюты.

Козерог

Козерогам рекомендуется сосредоточиться на обычной работе, которую вам часто приходится выполнять, и в которой вы себя чувствуете опытными профессионалами. Не торопитесь сдавать отчеты и как то иначе подводить итоги в работе – на завершающей фазе работы вы можете столкнуться с осложнениями. Нелегко складываются дела у коммунальщиков и строителей.

Водолей

Водолеям, работающим в офисе или имеющим отношение к недвижимости или коммунальному хозяйству, в первой половине дня, возможно, придется столкнуться с мелкими, но досадными осложнениями в работе. Возможно, вас переведут в другой кабинет или временно заберут офисную технику. Старайтесь все вопросы решать самостоятельно, не полагайтесь на помощь со стороны близких родственников.

Рыбы

Достаточно нервный день для Рыб, работающих по найму на подчиненных должностях. Отношения с коллегами складываются излишне эмоциональными, что не идет на пользу делу. Воздержитесь от высказывания критики в адрес коллег – это может привести к ответной критике. Вы можете это почувствовать по снижению уровня производительности труда и, соответственно, уровня доходов.