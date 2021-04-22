Гороскоп друидов: кто вы и что должны о себе знать

Древние племена кельтов жили на северных берегах Европы и чтили силы природы.

Их жрецы — друиды — уделяли особое внимание дате рождения человека, связывая ее с мистическим учением о деревьях, которым поклонялись кельты.

Пихта: 02 января — 11 января, 05 июля — 14 июля

Это мудрые и ответственные люди. Они стойко переносят жизненные невзгоды и испытания — и часто полагают, что именно в них и заключается смысл жизни. По этой причине они иногда втягивают людей в круговорот событий — и всякий раз оказывают на них почти магическое воздействие. Люди-Пихты бесконечно стремятся к совершенству — им помогают в этом острый ум, блестящая способность к анализу и великолепная способность к обучению.

В любых, даже самых сложных, ситуациях они никогда не унывают и не опускают руки — и берутся даже за те дела, которые другими были признаны безнадежными. Другие люди становятся рядом с Пихтой лучше, умнее и образованнее — ничего не поделаешь, приходится соответствовать.

Вяз: 12 января — 24 января, 15 июля — 25 июля

Это очень яркие люди: они моментально приковывают к себе общее внимание, однако далеко не все могут приблизиться к ним. У Вяза словно бы существует внутренняя система распознавания «свой-чужой» и они очень четко и быстро отсекают ненужное и бесполезное. Вязы часто являются консерваторами, они могут быть спокойны и не слишком многословны, они не любят спешить и суетиться. Если Вяз уверен в своей правоте и в том, чем он занимается, он будет спокойно и планомерно двигаться к своей цели. Подобное качество делает их очень хорошими руководителями.

Чувство юмора и внутренняя доброта Вязов дает им мудрости и умения видеть хорошее во всем, что с ними происходит, но иногда такой человек может быть очень ранимым. Больше всего его задевают чужие ошибки, которые влияют на исход общего дела, — и тогда от его близких требуются терпение и забота. Вяз быстро придет в себя и постарается исправить ситуацию.

Кипарис: 25 января — 03 февраля, 26 июля — 04 августа

Это стройные, строгие и очень красивые внешне и внутренне люди. Они вполне непритязательны, но умеют взять от окружающих людей и обстоятельств все, чтобы вокруг них царили порядок и покой. Кипарисы обычно не стремятся к баснословному богатству или славе, но их умение плыть по течению и оказываться в нужном месте в правильное время часто служит им очень хорошую службу. Кипарисы не конфликтны и легко прощают окружающим мелкие недостатки характера.

Кипарисы очень ценят свой род и корни, да и вообще порой способны ностальгировать по прошлому — однако умеют взять из него лучшее и использовать в настоящем. Они мечтательны и трепетны, но порой прячут эти эмоции под маской неприступного гордеца, позволяя себе раскрыться полностью и расслабиться только в обществе тех, кому действительно доверяют.

Тополь: 04 февраля — 08 февраля, 05 августа — 13 августа

Эти люди иногда кажутся довольно противоречивыми и скрытными. С одной стороны, они всегда сами выбирают, с кем и о чем им общаться, как строить свою жизнь и каким способом зарабатывать на хлеб. С другой — они не отказываются от сотрудничества, особенно когда чувствуют, что не могут справиться самостоятельно. Иногда подобное поведение кажется проявлением нерешительности, но на самом деле Тополь просто умеет выжидать, пока обстоятельства изменятся к лучшему.

Некоторые из них совершенно не стремятся к материальному благополучию, но достигают финансовых высот. Главное при этом — не зацикливаться на мелочах, они могут впасть в настоящую депрессию, если по какой-то причине не получают ожидаемой поддержки. У Тополя очень развита интуиция, но и ум при этом аналитический. Они быстро оценивают ситуацию и выбирают правильные пути решения вопросов.

Кедр: 09 февраля — 18 февраля, 14 августа — 23 августа

Этих людей можно назвать особенными — они сильны, привлекательны и заметны. Практически в любое общество Кедр способен быстро войти на равных правах — будь то переезд в другую страну или новая профессия. Такой человек с легкостью поддержит любой разговор и сумеет найти повод для общения даже с незнакомыми людьми. Сила и способность к быстрому росту часто являются гарантией успеха во многих сферах, но Кедра может подвести эгоцентризм. Иногда он сам создает себе проблемы, если не прислушивается к чужому мнению или критике в свой адрес.

Влюбившись или проникнувшись к кому-то искренней симпатией, Кедр сделает все, чтобы жизнь близких была веселее и счастливее. Этой его особенностью пользуются иногда недоброжелатели, но Кедр не прощает такого к себе отношения. У Кедра часто повышенное чувство справедливости, вместе со способностью взяться за трудные ситуации иногда это приводит к неверной расстановке приоритетов, но, если вовремя скорректировать свою линию поведения, победа оказывается безоговорочной и полной. Эти люди действительно способны изменить мир к лучшему.

Сосна: 19 февраля — 29 февраля, 24 августа — 02 сентября

Эти люди отличаются хорошими манерами и обаянием. Они стремятся творить красоту вокруг себя и сами выстраивают отношения так, как им это удобно в настоящий момент. Чаще всего выбранная в юности профессия остается с ними на долгие годы — и Сосна отлично знает свои сильные стороны и умеет ими пользоваться. Сложные вопросы ими решаются быстро и эффективно, но только если они лежат в плоскости их деловых интересов. Все, что выходит за эти рамки, Сосне часто просто неинтересно, поэтому либо делегируется кому-то другому, либо вообще игнорируется.

Если жизненные обстоятельства вынуждают Сосну начать все с нуля, у нее это получается очень хорошо. Эти люди словно обладают способностью мистически возрождаться из пепла и проходить по новому пути с удвоенной энергией. Очень хорошо поручать им дела, которые требуют полной перезагрузки и пересмотра всех аспектов. Так же замечательно у них получается восстанавливать отношения или деловые связи. Сосна вдумчива, требовательна к окружающим и близким, умеет хранить верность и организовывать пространство вокруг себя. У этого человека хороший вкус — в том числе на людей.

Ива: 01 марта — 10 марта, 03 сентября — 12 сентября

Это поэтичные, сентиментальные и во многом таинственные люди, склонные к меланхолии и внутренней рефлексии. Их интуиция позволяет им точно понимать эмоции и поступки других людей, но это никак не означает, что Ива будет относиться к ним с симпатией. Приспосабливаться к обстоятельствам Ива не умеет и не станет — либо постарается отойти на безопасное расстояние, на котором ей будет комфортно, либо будет страдать вплоть до болезни. Ивы педантичны и довольно решительны, у них не слишком много друзей, поскольку они не всегда готовы раскрываться перед другими людьми. Они часто оказываются во власти грусти, хотя и с налетом романтики: от хороших новостей и событий они в буквальном смысле расцветают и хорошеют, плохие же поступки других или даже обычная непогода могут погрузить их в пучины печали. Ива склонна идеализировать близких, умеет домысливать за других и порой кажется слишком придирчивой, но часто оказывается права в своих самых мрачных предчувствиях или предсказаниях.

На Иву всегда можно положиться, если требуется добрый совет – во всяком случае он будет честным и искренним. Даже если ее собственные интересы будут под вопросом, Ива увидит оптимальный путь развития ситуации и озвучит его. Такой человек, если вы заслужили его благосклонность, всегда поможет вам найти лучший способ решить любой вопрос. Эти люди чувствительны и очень болезненно воспринимают критику, но незлопамятны – в этом случае они скорее будут заниматься самоедством.

Липа: 11 марта — 20 марта, 13 сентября — 23 сентября

Она идет по жизни смеясь – это как раз про Липу. Она способна потратить максимум усилий и ресурсов, чтобы ощутить комфорт, даже если понимает, что это, в общем, не совсем то, что ей было бы необходимо или хотя бы нравилось. Этот человек умеет выживать в любых обстоятельствах и ситуациях, хотя иногда это и не делает его счастливым. Липа умеет выжидать и точно чувствует, за чью спину при случае стоит спрятаться, чтобы пережить бурю или просто неприятности. Взамен она даст некоторое ощущение комфорта, которое может и забрать обратно, если ей перестанет быть это выгодно. Она отлично умеет слушать, что делает ее хорошим психологом или адвокатом.

В дружбе Липы не стремятся к лидерству и потому способны дружить с большим количеством людей, часто из совершенно разных сфер и областей: одного их присутствия бывает достаточно, чтобы человек расслабился и почувствовал себя умнее и сильнее, чем в реальности. А вот в любви Липа является собственником – нужно научиться видеть истинные потребности близких людей, которые далеко не всегда желают жить по вашему сценарию. Липа смекалиста и обладает хорошими организаторскими данными.

Дуб: 21 марта

Это очень крепкий, уверенно стоящий на ногах человек, обладающий недюжинным здоровьем, в том числе – духовным и эмоциональным. Он от природы наделен мощью и добротой характера, смел, отважен и иногда страшно боится оказаться слабым или некомпетентным. Этим и могут пользоваться недруги Дуба. Любые ситуации пристально им изучаются, анализируются – Дуб с трудом идет на компромиссы, поэтому начинает любое движение только после долгого обдумывания, а начав двигаться, уже редко останавливается на половине пути. Это качество позволяет ему достичь больших высот в бизнесе, но иногда может вредить в любовных отношениях.

Дуб способен быстро продумать и раскрутить любое дело с нуля, он консерватор. Предпочитает честные и благородные способы решения вопросов, на его слово можно рассчитывать – он старается никого и никогда не подводить. О близких Дуб заботится очень трогательно, он любит окружать их комфортом и делать подарки.

Орешник: 22 марта — 31 марта, 24 сентября — 03 октября

Иногда такого человека бывает сложно заметить, поскольку поначалу он кажется довольно невзрачным. Однако же, позволив ему раскрыться, не поддаться его очарованию бывает крайне сложно. Орешник раскрывается постепенно, но через некоторое время становится понятно, что он полон талантов, глубины и обаяния. Такой человек очень многолик. Он одновременно является чутким и беспощадным, добрым и изощренно злым, если захочет того сам. Порой кажется, что от Орешника исходит непонятный магнетизм, которому очень сложно противостоять, – и степень воздействия на окружающих зависит от эмоционального состояния этого человека.

Если внутри себя он полон мира и покоя, то сделает все, чтобы близкие ни в чем не нуждались и испытывали только положительные эмоции. Вспылив, может наломать дров – впрочем, и успокаивается Орешник очень быстро, после чего несет в мир доброе и светлое с удвоенной энергией. Это фантазер и эрудит, исследователь, философ и мыслитель. Он словно умеет видеть истинные намерения других людей и читать их мысли. В общем, если находиться с ним рядом будет не слишком легко, то во всяком случае уж точно – совершенно не скучно.

Рябина: 01 апреля — 10 апреля, 04 октября — 13 октября

Чисто внешне этот человек производит впечатление хрупкости, ранимости и даже некоторой волшебной нездешнести. Но это обманчивое ощущение – на деле Рябина очень вынослива, гибка и целеустремленна. Она всегда знает, чего хочет, и не привыкла отступать от задуманного и намеченного. Это весьма обаятельный человек, у которого много друзей. Рябина обладает изысканным вкусом и хорошими манерами, ее профессия часто связана с искусством, модой или психологией. Перемена ее личного вкуса – вопрос времени, и точно так же, легко и играючи, Рябина может менять вкусы окружения. Слишком пристальное внимание к мелочам не позволяет ей порой увидеть всю картину целиком и оценить ее, так что ей могут требоваться совет и наставник.

Несмотря на всю обманчивую легкость и воздушность, Рябина часто бывает очень требовательна к окружающим – и это может омрачать отношения с близкими. Она приветлива и мила, но пытаться использовать ее в личных целях не только невозможно, но еще и опасно. Она умеет любить по-настоящему, пылко и трепетно, но измены или обмана не простит – и тогда сделает все, чтобы жизнь коварного бывшего партнера стала действительно невыносимой.

Клен: 11 апреля — 20 апреля, 14 октября — 23 октября

Это харизматичный, яркий и интересный человек. Если где-то происходит нечто совершенно новаторское, любопытное или сверхъестественное, скорее всего, Клен уже там. Притом в первых рядах. Это фантазер – но иногда воображающий себя центром Вселенной. Он исключительно хорошо эрудирован – но его придирки в отношении близких иногда могут стоить ему отношений. Часто Клену не хватает смелости, чтобы быть по-настоящему лидером и путеводной звездой, тогда он пытается сорвать злость на любимых и партнерах.

Творческое начало у Клена очень сильно развито – он полон оригинальных идей, которые у него не всегда получается воплотить: то не хватает времени, то мешает элементарная лень. Он может оказаться очень полезен на позиции креативщика – там, где нужно придумывать общую канву, но само исполнение с нудным выполнением ежедневных рутинных задач ему поручать точно не стоит. Другой сильный конек Клена – обнаружить недостатки в почти готовом проекте и придать ему окончательный блеск.

Орех: 21 апреля — 30 апреля, 24 октября — 02 ноября

Сперва он производит впечатление человека открытого, изысканного и щедрого. Но за этими несомненно привлекательными чертами иногда могут прятаться внутренние страхи и комплексы, с которыми Ореху приходится всю жизнь бороться и которые порой доставляют ему немало страданий. Отчасти в этом и заключается секрет его привлекательности – Орех постоянно разный, его состояние очень сильно зависит от эмоций и чувств, даже погода оказывает на него действие. Он отлично умеет планировать, замечательно руководит и великолепно умеет работать в команде – его идеи иногда бывают незамеченными, так что ему стоит поучиться настойчивости.

В любви Орех тоже бывает очень непредсказуем. Если он ревнует – то делает это изощренно и даже зло, если шутит – то это действительно феерично смешно и очень трогательно. В этом тоже заключаются его сила и притягательность – даже когда он не проявляет никакого внешнего интереса к своему партнеру, он все равно сам остается в мыслях. У Ореха очень сильная воля, он умеет подчинять себе окружающих, делая это настолько умело, что тем ничего не остается, кроме как играть по предложенным чужим правилам. По правде сказать, больше всего на свете Орех ценит свободу и независимость, он скор на принятие решений и чутко реагирует на изменения пространства вокруг.

Жасмин: 01 мая — 14 мая, 03 ноября — 11 ноября

Жасмин полон очарования, мимо него нельзя пройти, он заметен издалека и кажется невероятно красивым. Со стороны может показаться, что проблем у него не может быть вовсе, но это, конечно, иногда далеко не так. Жасмин часто вынужден скрывать свои истинные чувства и эмоции, особенно когда бывает недоволен собой или окружением. А это происходит, к сожалению, довольно часто. Жасмин – дипломат, который старается держать хорошую мину даже при очень плохой игре, он умеет разруливать практически любые конфликтные ситуации, даже если ему самому во всем этом нет никакой выгоды.

Иногда у Жасмина могут возникать проблемы с коммуникацией – окружающие не всегда верно толкуют его слова, а внешность производит обманчивое впечатление. Поэтому такой человек куда охотнее общается порой с детьми или стариками – с тем, с кем не нужно притворяться и можно просто быть самим собой. Даже его партнер не всегда уверен, насколько искренне Жасмин признается в любви или почему молча закрыл за собой дверь. Вместе с тем он обычно прекрасный психолог, у него хорошо развиты чувство письма и понимание общей стратегии.

Каштан: 15 мая — 24 мая, 12 ноября — 21 ноября

Это сложный человек. Он, несомненно, очарователен и красив, полон жизненной силы и чувства юмора. Но заставить его поменять точку зрения бывает невозможно: по этой причине он постоянно должен быть всегда прав – что, конечно, возможно далеко не каждый раз. Он настолько полагается на свою интуицию или ощущения, что совершенно не принимает в расчет другие аргументы или обычный здравый смысл, что иногда может вредить конечному результату всего проекта или дела.

Финансовых трудностей у Каштана обычно нет: он целеустремлен, умеет находить прибыльные занятия и неплохо чувствует свою выгоду. Кроме того, хорошо знает, что именно нужно сделать для ее получения. Ценит традиции своей семьи, заботится о близких и обожает детей. В его доме обычно очень красивая мебель, изысканный дизайн помещений, хорошая, дорогая посуда и продуманное цветовое решение интерьера в целом. Он откровенно любит комфорт – и окружает им близких.

Ясень: 25 мая — 03 июня, 22 ноября — 01 декабря

Этот человек умеет и любит заботиться о себе самом. У него обычно очень хорошая фигура, женщины выглядят моложавыми даже в очень преклонном возрасте. Он хочет жить в свое удовольствие и ждет, что окружающие будут всеми силами помогать ему в этом. Как это ни странно, часто именно так и происходит: Ясень использует свой несомненный талант руководителя, чтобы все работало именно так, как нужно и выгодно ему самому. Мысль о свободе остается в его голове неким маяком, идеей, к которой он постоянно стремится, но сама по себе свобода ему не так чтобы очень нужна. Он легко преодолевает препятствия, поскольку умеет правильно расставлять приоритеты и придерживаться планов. Если на пути к цели ему что-то или кто-то мешает, может применить силу, не слишком задумываясь о моральной стороне вопроса.

При выборе партнера он руководствуется и умом и сердцем, так что в браке чаще всего счастлив, и живет с избранником очень долго. Семейная жизнь Ясеня организована вдумчиво и логично, он чувствителен к требованиям своей второй половины и умеет адекватно реагировать на их изменения. С друзьями Ясень обычно щедр и радушен, умеет хранить секреты и не выносит сплетен.

Граб: 04 июня — 13 июня, 02 декабря — 11 декабря

Это врожденный эстет. Он любит красоту во всех ее проявлениях и старается сделать так, чтобы ее увидели и остальные люди. Граб прекрасно организован сам и умеет подчинить себе пространство, сделать его эргономичным и уютным. Порой такой человек стремится к славе – и при хорошем воспитании с легкостью может ее достичь или во всяком случае всегда заметен в обществе.

Он великолепно воплощает в жизнь свои и чужие идеи, не боится грязной и монотонной работы, однако плохо воспринимает новшества, порой производя впечатление несколько старомодного, но учтивого человека. Он старается все делать на совесть – например, даже уйдя от партнера по семейной жизни или бизнеса, все равно будет стараться помогать и искренне проявлять интерес.

Инжир: 14 июня — 24 июня, 12 декабря – 22 декабря

Это очень выразительные люди. Они могут быть эмоциональны, им порой нужны повышенный комфорт и забота со стороны близких. На их состояние и настроение очень сильно влияют мелочи – будучи выбитым из колеи, Инжир может загрустить и начать чахнуть. Это очень семейный знак, Инжир ценит семью и любовь, родные всегда могут рассчитывать на его помощь и поддержку.

Ему важны постоянство и стабильность, хотя он сам далеко не всегда может обеспечить их в своей жизни. Это мечтатель, добряк и умница, но его мечты о высоком порой разбиваются о необходимость обеспечивать себя и свою семью, что Инжир обычно проделывает вполне охотно. Это хороший друг и приятный собеседник – он умеет слушать и интересно рассказывает. Иногда кажется, что он слишком сильно нуждается в одобрении и поддержке со стороны, но на самом деле он сам может адаптироваться практически к любому партнеру.

Яблоня: 23 декабря — 01 января, 25 июня — 04 июля

Эти люди очень чувствительны и эмоциональны, они тонко чувствуют других людей и, если желают, способны исцелять одним только своим присутствием. Они верят в лучшее в мире и в человеке: иногда этим могут пользоваться те, кого Яблоня подпустила близко к себе. Яблоня не злопамятна и добросердечна, хотя временами впадает в меланхолию и может ворчать по пустякам, особенно сильно это проявляется с возрастом. В хорошем настроении Яблоня старается всюду успеть и попробовать все, что только возможно.

Яблоня умеет и хочет помогать всем, кто однажды показался ей симпатичным, – но создавать семью может, руководствуясь не только чувствами, но и с холодным расчетом. Партнеру при этом хранится верность, а в семье царят дружелюбие и взаимопонимание. Она умеет приспосабливаться и постепенно взращивать в себе нужные эмоции. Во многом это перфекционист, который способен многого добиться.

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