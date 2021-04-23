Не спешим с развитием романа — любовный гороскоп на 24 апреля

Сегодня стоит притормозить в любовной гонке — можно испортить отношения.
Сегодня вечного романтика в Овне может победить невесть откуда взявшийся мелочный практик. Вечером партнер станет вдвойне чувствителен к равноправию, может болезненно реагировать на ваше стремление отвоевать территорию или навести на ней свои порядки. Не навязывайте ему (ей) свои привычки и ритмы.
Утром и днем Тельцы могут развивать привлекающие их любовно-романтические линии, наслаждаться гармонией общения и упиваться собственным красноречием. Вечер внесет в их любовную идиллию некоторую напряженность, при попытке воплотить в жизнь недавние приятные договоренности возможны препятствия.
Торопить события в любви сегодня не в интересах Близнецов: от ровного хода дневных часов они получат больше удовольствия, чем от напряженных вечерних событий. Звезды советуют не возлагать на вечер особых надежд: даже идеально спланированное романтическое мероприятие начнется с досадной заминки.
Ракам не стоит заранее бояться возврата любовных ссор, но не помешает принять против них меры. Утро поддержит гармонию в отношениях, а вот вечер способен основательно ее подпортить - и к этому, увы, приложат руку сами Раки. Может пробудиться от спячки демон замятой конкуренции или забытой ревности.
Сегодня Львы скрупулезно готовятся к личной встрече и могут «не увидеть за деревьями леса». Продумав мелочи, они рискуют не принять в расчет серьезное осложнение на пути своих планов. Звезды советуют не стремиться на вечернее свидание любой ценой и подождать до завтра: возможно, барьер рухнет сам.
Сегодня ровный ход событий способен убаюкать сознание влюбленных Дев и усыпить их внимание. Доверие судьбе и своей интуиции, вполне естественное для них в утренние и дневные часы, вечером может сыграть с ними плохую шутку: даже мелкое осложнение они могут расценить как предательство или трагедию.
Сегодня Весам лучше придерживаться в любви нейтральной тактики. Небольшие инициативы уместны утром. Вечером звезды советуют не испытывать судьбу и не раскачивать слишком сильно любовную лодку: она может налететь на риф и дать течь (особенно, если партнер уже «на взводе» и имеет к вам претензии).
Сегодня судьба благосклонна к любовным делам Скорпионов утром, но вечером она резко от них отвернется. Если вам есть что сказать любимому человеку, вам не стоит медлить с разговором или посланием. В конце дня вас могут не понять, не заметить или отвергнуть, вы можете сами создать себе проблемы.
Сегодня влюбленных Стрельцов может подвести небрежность или беспечность. С ними сыграет плохую шутку их вера в свою исключительность или привычка встречать всюду горячий прием. Даже предусмотрев, как им кажется, все детали, вечером они рискуют столкнуться с досадной осечкой, задевающей их эмоции.
Сегодня для влюбленных Козерогов безопасны разговоры и чреваты действия. Если общение складывается удачно, не стоит принимать сей факт за поощрение к немедленному наступлению: ваша предприимчивость обернется неприятными последствиями и поставит вас в двойственное положение, которое вы ненавидите.
Водолеям звезды напоминают, что в любви сейчас нет мелочей. О том, что смущает, лучше говорить заранее, пока ситуация не вышла из-под контроля. Если вы не мечетесь на роковой грани в катастрофическом цейтноте, отмените вечернее свидание: даже в тщательно продуманную вами программу закрадутся баги.
Сегодня звезды советуют Рыбам поддерживать любовный диалог, но не спешить с развитием романа. Придав ему импульс сейчас, вы получите лишь десятую долю того, что он способен вам дать, и при этом вы чем-то сильно рискуете. В зависимости от ситуации, стоит выдержать паузу в год, месяц или пару дней.
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