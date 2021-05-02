Самые трудолюбивые и ленивые знаки зодиака

С самого детства нас учили, что трудиться хорошо, а лениться плохо. И тем не менее многим так и не удаётся следовать этому принципу.

Кто-то с трудом выдерживает даже обычный 8-часовой рабочий день, а кто-то вообще может целыми сутками не вылезать из-под тёплого одеяла. От чего это зависит? Психологи уверены, что от темперамента, педагоги – что от воспитания, ну а астрологи, конечно, считают, что всё зависит от звёзд. Рассказываем о самых трудолюбивых и ленивых знаках зодиака.

У этого знака весьма противоречивое отношение к работе. С одной стороны, они настоящие трудоголики, которые просто не могут сидеть без дела. С другой стороны, заставить их выполнять рутинную работу практически невозможно. Они будут заниматься только тем, что им интересно. А интересно им узнавать что-то новое, общаться с людьми, заниматься наставничеством или путешествовать. Найдя своё дело, они, как правило, не могут остановиться и работают на износ. Поэтому заставлять отдыхать их порой приходится насильно.

Подходящие профессии: журналист, блогер, экскурсовод, адвокат, продавец, политик, педагог.

Один из самых ленивых знаков зодиака, который, впрочем, не испытывает по этому поводу никаких угрызений совести. Они не любят суеты, лишней беготни и перемен. Зато способны соблюдать все инструкции, методично копаться в бумагах, делать расчёты или рубить дрова. Правда, с одной-единственной целью – чтобы потом все наконец-то от них отстали. Тельцы из тех, кто может взять длинный отпуск за свой счёт и укатить на всё лето в деревню качаться в гамаке. Однако такая установка на лень может быть выигрышной. Практика показывает, что пока одни гоняются за деньгами, к Тельцам они как будто липнут сами.

Подходящие профессии: бухгалтер, юрист, предприниматель, ресторатор, искусствовед, агроном.

Отличные работники, которых не напугать даже ненормированным графиком и режимом многозадачности. А всё потому, что им не даёт покоя их природная активность. У представителей этого знака прекрасно развита и эмоциональная, и интеллектуальная сфера, что позволяет им преуспевать в творчестве и работе с людьми. Близнецам нравится быть в центре событий, они не жалеют сил для достижения целей и часто делают даже то, о чём их не просят. Впрочем, не нужно забывать о двойственности их натуры. Когда у Близнецов кончается зарядка, они впадают в такой анабиоз, что вытащить их оттуда очень сложно.

Подходящие профессии: дизайнер, актёр, писатель, журналист, учёный, бизнесмен, менеджер по продажам.

От природы они с ленцой, но по кипучей деятельности Раков этого никогда не заподозришь. Просто лениться им стыдно, и поэтому они не только сами развивают бурную активность, но и вовлекают в это других. Карьерные перспективы для них – очень слабый стимул, а женщины-Раки вообще охотно довольствуются ролью домохозяйки. Но если представители этого знака находят себе занятие по душе, то работают с полной самоотдачей. Также они способны на трудовые подвиги, если делают это ради близких людей.

Подходящие профессии: психолог, преподаватель, критик, искусствовед, садовод, учёный, повар.

Амбиций у этого знака хоть отбавляй, но вот сворачивать горы ради их реализации они не готовы. Отношение к работе у Львов сводится к простой формуле – «не царское это дело». А потому они будут ловко отлынивать от рутины, уборки и скучных отчётов и при этом охотно раздавать распоряжения, даже если никто в них особо не нуждается. Подмечено, что женщины-Львицы гораздо активнее сильных представителей этого знака, которым комфортно просто царственно лежать на диване. Любую свою проделанную работу они преподносят окружающим, как дело государственной важности. Как правило, реализуются на руководящих должностях.

Подходящие профессии: преподаватель, режиссёр, продюсер, тренер, дизайнер, специалист по рекламе.

Настоящие трудоголики. Всё, за что они берутся, они делают аккуратно и с чувством полной ответственности. Девы легко подчиняются руководству, правилам и служебным инструкциям, порой забывая о собственных интересах и о времени. Сложности возникают лишь потому, что они хватаются за всё и сразу. Впрочем, это в конечном итоге и приносит им успех – Девы часто достигают карьерных высот на любом поприще.

Подходящие профессии: юрист, директор, бизнесмен, врач, педагог.

Те ещё лентяи. Красивая жизнь манит их куда больше, чем трудовые свершения. Однако Весы понимают, что для того, чтобы жить в своё удовольствие, нужно хорошо потрудиться. Но рутинное перекладывание бумажек с места на место не для представителей этого знака. Им важно ощутить результат. Работать заучив рукава Весы будут только если видят в этом смысл. И при этом всё равно будут подспудно надеяться, что кто-то сделает всю работу за них. Причём это касается и домашних дел.

Подходящие профессии: стилист, фотограф, актёр, коммерсант, дипломат, владелец турагентства.

Всегда при делах. Не то чтобы им совсем не была свойственна лень, это они могут. Но не хотят. Работа для Скорпионов – своеобразный способ убежать от самих себя и от своего внутреннего яда. При этом эмоциональная составляющая – очень важный фактор. Скорпионы могут совершать трудовые подвиги ради дружественного коллектива или, наоборот, из чувства мести кому-то. Впрочем, из-за этих личных обстоятельств истинный смысл работы порой от них ускользает. По натуре Скорпионы исследователи – им нравится изучать психологию, природу вещей, докапываться до самой сути.

Подходящие профессии: политик, госслужащий, владелец собственного бизнеса, чиновник, психолог.

Никогда не сидят на месте. Нельзя сказать, что это объясняется исключительным трудолюбием – просто в состоянии покоя Стрельцам становятся скучно. Они не понимают, как можно лениться и зачем, если вокруг столько интересных занятий, которые надо переделать. В работе Стрельцы активны и инициативны, но заставить их весь день сидеть в офисе нереально. Зато из них получаются хорошие организаторы и руководители, способные предложить неожиданные решения.

Подходящие профессии: экскурсовод, журналист, путешественник, блогер, сценарист, правозащитник.

Чемпионы по трудоспособности. Целеустремлённые, настойчивые, они обладают колоссальными внутренними ресурсами, позволяющими им достигать успеха. Козероги почти никогда не устают и шаг за шагом движутся к вершинам. Но с другой стороны, если они запланировали себе отдых, их уже ничто не собьёт с намеченной цели – отдыхать они тоже будут на полную катушку.

Подходящие профессии: политик, предприниматель в сфере образования, директор, руководитель рекламной службы, бухгалтер.

Это люди настроения. Работать хорошо и много они могут, но только если у них есть вдохновение для этого. Поэтому чаще всего Водолеи добиваются успеха в творческих профессиях. Ради своей мечты они способны свернуть горы. Но если работа с этой мечтой не совпала, то усердия от них ждать не приходится. Скорее всего, работать они будут сугубо формально, а заведут себе отдушину в виде курсов фотографии или живописи, драмкружка или танцев.

Подходящие профессии: художник, режиссер, актёр, журналист, писатель, дизайнер, учёный.

Считается, что представители 12-го знака зодиака не от мира сего, и это сказывается и на их отношении к труду. Что ими движет и зачем – для окружающих порой загадка. Они мотивированы самыми фантастическими мечтами, ради достижения которых способны на любые трудовые подвиги. Рыбы из тех, кто, как говорится, долго запрягает, но потом демонстрирует колоссальный результат, казавшийся нереальным для других.

Подходящие профессии: переводчик, психолог, искусствовед, музыкант, учитель, декоратор.