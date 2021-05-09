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Избегаем скуки — любовный гороскоп на 10-16 мая

9 мая 2021ГороскопыРамблер

Венера всю неделю будет в знаке Близнецов. Там она покровительствует легким поверхностным знакомствам, флирту и любовной переписке.

Избегаем скуки — любовный гороскоп на 10-16 мая
Фото: depositphotos

Глубокими новые отношения пока не станут. Сначала вы будете много общаться, говорить друг с другом обо всем на свете и лучше узнавать друг друга. Если хотите произвести впечатление при знакомстве, совет один: не будьте скучными.

Вы можете выглядеть легкомысленно, инфантильно, несерьезно, как угодно — только не занудой! Знакомиться можно в транспорте, на улице, через общих знакомых и по объявлениям. Если вы уже находитесь в отношениях, вам захочется пофлиртовать с кем-то еще — просто шутливый флирт и не больше. Того же самого может захотеть и ваш партнер. Не стоит переживать по этому поводу: новый флирт не то что не перерастет ни во что серьезное, но вообще вряд ли продлится долго. Лучшее время для свидания — вечер среды и первые часы четверга. В это время вся атмосфера пропитана нежностью, легкостью и теплом. Все будет складываться один к одному в вашу пользу.

Овен

На этой неделе Овнам желательно оставаться с любимым человеком на связи. Для важных встреч и договоренностей удачен интервал с вечера среды по вечер четверга. Выходные будут напряженными. Овны, допустившие ссору в прошлый уик-энд, столкнутся с негативным «продолжением банкета» по собственной вине.

Телец

В середине этой недели влюбленные Тельцы вдруг станут более покладистыми и легкими на подъем. Они прекратят быть рабами своих заоблачных стандартов и порадуют партнера договороспособностью. В выходные общение будет неровным из-за досадного стечения обстоятельств, возможны нервирующие недоразумения.

Близнецы

Эта неделя подчеркнет привлекательность Близнецов (особенно, женщин), сделает их более уравновешенными, дальновидными и благоразумными. Лучший интервал для проявления этих черт - с вечера среды по вечер четверга. Но благоразумие не избавляет их от любовных иллюзий, а события подпитывают их надежды.

Рак

Ракам звезды советуют осторожнее проявлять любовную инициативу в субботу и воскресенье (особенно, если представители этого знака с нетерпением ждали выходных и надеялись «развернуться»). Они сами могут подпортить себе уик-энд импульсивностью, несдержанностью или преждевременной предприимчивостью.

Лев

Львам стоит поддерживать личные связи в середине недели, лучшее время для этого - с вечера среды по вечер четверга. Постоянные отношения становятся гармоничнее, но за растущим внешним согласием намечаются подводные течения. Либо их партнеры о чем-то умалчивают, либо сами Львы плавают в иллюзиях.

Дева

На этой неделе Девам предстоит расставить в своих отношениях акценты и в чем-то определиться. Некоторые Девы сделают это сами, но многим из них все же захочется поговорить с любимым человеком: если чувства взаимны, то и планы должны быть общими. Помните, что это пока набросок, а не точный чертеж.

Весы

На этой неделе влюбленным Весам стоит активнее использовать интервал с вечера среды по пятницу. Это лучшее время для общения очно и на расстоянии. В выходные поведение партнера начнет раздражать даже самых любящих и лояльных Весов, в паре могут вновь (не без причин) вспыхнуть старые разногласия.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам, ищущим любви, пока придется ограничиться легким флиртом или случайными приключениями. Скорпионы, пережившие любовный кризис, станут легкомысленными циниками, им нужно время, чтобы вновь начать доверять себе и представителям другого пола. Инициатива уместнее в выходные.

Стрелец

Стрельцам важно оказаться готовыми к разговору с партнером в середине недели. Если вы одиноки и вам предлагают знакомство, не отказывайтесь, но и не спешите, дайте потенциальному партнеру время проявить себя (ничто не мешает вам вести параллельные диалоги). Учитесь управлять своими страстями.

Козерог

Влюбленных Козерогов эта неделя заставит включить рациональную часть своей натуры и хладнокровно проанализировать создавшееся положение. Козерогам, у которых эмоции берут верх над разумом и не дают взглянуть на ситуацию непредвзято, не помешает экспертный совет со стороны (например, от коллеги).

Водолей

На этой неделе судьба чинит влюбленным Водолеям препятствия, но выход есть: запланировать контакты на интервал с вечера среды по пятницу. Чтобы в этот короткий временной отрезок успеть высказать наболевшее и выслушать партнера, им придется взять за основу принцип «краткость - сестра таланта».

Рыбы

Рыбы на этой неделе вступают в полосу любовного вдохновения, и важно, чтобы она не стартовала с ложных надежд и разочарований. Стоит сбавить обороты, если вы еще не встретили свою судьбу: поспешив сейчас, вы рискуете с ней разминуться. Стабильным парам стоит провести вместе начало недели и уик-энд.

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