Клубничное полнолуние: каким знакам зодиака улыбнется удача

В четверг, 24 июня, можно наблюдать клубничное полнолуние.

Явление получило свое название благодаря ягоде, которую начинают собирать в конце месяца. Астролог рассказал, как оно отразится на жизни некоторых знаков зодиака.

По словам специалиста, полнолуние обещает быть энергетически сильным. В этот период в природе наступает пик расцвета, что должно положительно отразиться на делах и творческих начинаниях.

Удача будет на стороне этих трех знаков зодиака. Есть вероятность улучшения финансового положения – возможна неожиданная прибыль. В конце месяца можно как следует отдохнуть. Откладывать поездки не следует – времяпровождение будет замечательным.

Астролог обещает удачу и Тельцам, Близнецам, Овнам и Весам. Им рекомендуется в конце первого летнего месяца почаще находиться в кругу родных и друзей, поддержка которых может пригодится в скором времени.

Представителям этих знаков зодиаков нужно начать действовать. Астролог призывает отмести в сторону все сомнения. Все сложится благоприятно, если эти знаки перестанут взваливать на себя чужие обязанности.