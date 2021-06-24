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Клубничное полнолуние: каким знакам зодиака улыбнется удача

24 июня 2021ГороскопыМир24

В четверг, 24 июня, можно наблюдать клубничное полнолуние.

Клубничное полнолуние: каким знакам зодиака улыбнется удача
Фото: depositphotos

Явление получило свое название благодаря ягоде, которую начинают собирать в конце месяца. Астролог рассказал, как оно отразится на жизни некоторых знаков зодиака.

По словам специалиста, полнолуние обещает быть энергетически сильным. В этот период в природе наступает пик расцвета, что должно положительно отразиться на делах и творческих начинаниях.

Раки, Девы, Львы

Удача будет на стороне этих трех знаков зодиака. Есть вероятность улучшения финансового положения – возможна неожиданная прибыль. В конце месяца можно как следует отдохнуть. Откладывать поездки не следует – времяпровождение будет замечательным.

Тельцы, Близнецы, Овны, Весы

Астролог обещает удачу и Тельцам, Близнецам, Овнам и Весам. Им рекомендуется в конце первого летнего месяца почаще находиться в кругу родных и друзей, поддержка которых может пригодится в скором времени.

Козероги, Стрельцы, Скорпионы

Представителям этих знаков зодиаков нужно начать действовать. Астролог призывает отмести в сторону все сомнения. Все сложится благоприятно, если эти знаки перестанут взваливать на себя чужие обязанности.

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