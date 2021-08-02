Юмор поможет в трудной ситуации — гороскоп на 3 августа

24 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Близнецах призывают к общительности, подвижности и гибкости, советуют смотреть на любые нестыковки с долей юмора.

Серьезные беседы, официальные контакты, системные исследования, сравнения вариантов, расчеты и работу с документами лучше перенести на утро: в это время выше концентрация внимания, проще найти противоречия и оценить вероятности. Слабые стороны дня - комфорт, эстетика и финансы. Нужна внимательность в процессе мелких платежей, а также при выборе дизайна, диеты, лекарств, космецевтики, красивых функциональных аксессуаров: легко упустить скрытую важную деталь.

Овен

Сегодня Овнов выручат общительность, легкий взгляд на жизнь, юмор и тяга к разнообразию. Это поможет им быть в курсе дел, на ходу обучаться новым навыкам или вспоминать старые, вовремя снижать градус раздражительности переключением внимания. В пестром фоне дня найдется место для путаницы, недоразумений в поездках и неясностей в общении с женщинами (особенно коллегами и персоналом учреждений).

Телец

Сегодня Тельцам пригодятся гибкость и умение подстраиваться. Для успеха им придется быть на связи с нужными людьми, постоянно общаться с коллегами, помощниками или домочадцами. Официальными контактами, документами, расчетами и уточнением важных деталей лучше заняться с утра. Возможны заминки в любви и в текущих платежах. Нежелательно приобретать красивые мелочи, косметику и бьюти-принадлежности.

Близнецы

День подпитывает природную контактность Близнецов и их любознательность, помогает блеснуть литературным или ораторским даром. Одновременно они будут рассеянными и непоследовательными, может «хромать» их эстетический вкус или бытовая аккуратность. Аналитикой, бюрократическими нюансами и другой скучной работой лучше заняться утром. Не стоит выбирать косметику, одежду и предметы комфорта в дом.

Рак

Ракам придется довериться окружению, обстоятельствам или собственному чутью. Это информативные интересные сутки, но сведения не всегда точны. Не помешает собственный канал связи, особенно, если интересуют финансовые, медицинские, профессиональные и общесоциальные новости. Стоит избегать слепого доверия сплетням. Не самыми верными в этот день будут женское мнение и информация о женских проблемах.

Лев

Львам не стоит безмолвствовать, если они хотят высказаться в компании, с кем-то познакомиться или напомнить о себе своей целевой аудитории. Главный инструмент их успеха - собственное красноречие. Лучше избегать коллективных закупок на будущее и других акций, где замешаны материальные интересы и работает принцип дружеского доверия: то, что сейчас выглядит надежно, позже может принести проблемы.

Дева

Дев этот день призывает к целеустремленности, дисциплине и хладнокровию (особенно утром). Стоит взять под контроль эмоции, действовать при помощи знаний, связей, документов или сведений из тайного канала информации. Не стоит делать ставку на свое обаяние или вкус: в данные сутки это не самый убедительный аргумент. Не лучший момент для дебюта и выступления в роли посредника для покупок и сделок.

Весы

Весам день сулит переменный успех. Наиболее удачно и предсказуемо пойдут дела с опорой на проверенные схемы и долгосрочные планы. День хорош для учебы, исследований, восстановления связей с авторитетами, изучения законодательной базы. Может подвести эстетическое и финансовое чутье. Возможны помехи в покупках и денежных операциях. Не стоит всецело доверять своей интуиции в медицинских вопросах.

Скорпион

Сегодня Скорпионам часто придется действовать по ситуации, но звезды напоминают им, что гибкость должна иметь границы. Не стоит забывать про базовые правила, даже если они вам не очень нравятся: их нарушение может создать вам больше проблем, чем их соблюдение. От важных начинаний лучше на время отказаться, заменив их разведкой местности, учебными маневрами, аналитикой или скромной «пробой пера».

Стрелец

Этот день вынуждает Стрельцов быть дипломатами, вдвойне внимательными к мелочам. Выражать симпатию и отзываться на предложение к диалогу придется даже тогда, когда этого не очень хочется. За коммуникабельность ждет бонус (который Стрельцы могут заметить не сегодня, а лишь завтра). Возможно, им будет временно возвращена часть важных льгот, или в их близкое окружение вернутся нужные им люди.

Козерог

Сегодня Козерогам предстоит сместить фокус внимания на мелочи: без них встанут стратегические планы. На первое место лучше поставить здоровье, работу и заботы о подопечных. Подходящий день для контактов с сервисами, коллегами, младшим персоналом учреждений. Не забывайте о сопутствующих вашим интересам документах: рецептах, справках, пропусках. Служебную корреспонденцию желательно разбирать утром.

Водолей

Для Водолеев день удачен. Возрастают их шансы на запоздалый выигрыш, достойную компенсацию или моральное удовлетворение, либо на повторную попытку добиться успеха. Не стоит тревожиться, если ситуация выглядит как откат назад: такой сценарий сейчас является для вас самым благотворным из возможных. Приятный сюрприз или заслуженная награда могут добраться до вас не сегодня, а завтра или чуть позже.

Рыбы

У Рыб сегодня не самый гармоничный день, особенно, в доме и в отношениях с близким окружением (партнерами, коллегами, помощниками, учениками, посредниками). Полному согласию помешают мелкие нестыковки во вкусах и привычках, возможен бытовой и психологический дискомфорт. Будет нелегко угодить своей целевой аудитории. Не лучший день для переговоров о жилье и деньгах, для купли-продажи и обмена.