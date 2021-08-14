Астрологи назвали знаки зодиака, которые всех бесят

Многие знают, что порой в коллективе оказывается человек, который почему-то не может найти общего языка ни с кем.

Приходится терпеть его присутствие. Астрологи считают, что чаще всего такими людьми, с которыми трудно ужиться, оказываются представители четырех знаков зодиака.

Представители этого знака являются эталоном упрямства. Они не стремятся подстроиться под существующие порядки. Эти люди из тех, кто везде ходит со своим уставом. Кроме этого, они отравляют атмосферу вокруг себя постоянным брюзжанием. Именно поэтому у Козерогов могут возникнуть трения в любом коллективе — от любителей походов до клуба филателистов.

Сами по себе Водолеи очень редко бывают агрессивны и непорядочны. Но вот только они очень избирательны при общении с людьми. И поэтому многие чувствуют эту холодность Водолеев и проникнуться к такому человеку симпатией им трудно.

Многие Овны излишне импульсивны и эгоистичны. Они хотят, чтобы все было именно так, как решили они. Окружающие начинают не понимать, почему всегда должны уступать они и стремятся соперничать с Овнами. В итоге — постоянные споры.

Представители этого знака примеряют высокую планку не только для себя, но и для окружающих. И если рядом с Девой находится человек, который таким требованиям не соответствует — жди бесконечных замечаний. Кому же такое понравится?