Тянет за ниточки: кто из знаков зодиака самые лучшие манипуляторы

В современном мире нам почти ежедневно приходится сталкиваться с различными видами манипуляций.

Это может быть как та, которую легко распознать, на работе, например, а также скрытая, от близких нам людей, родственников и даже детей. По сути манипулятор не может открыто сказать о своих потребностях и попросить о помощи или дать указание.

Такой человек создает ситуацию, при которой объект манипуляции должен сам захотеть совершить какой-то поступок, возможно, даже вопреки своим интересам, который хочет манипулятор. Так кто же из знаков зодиака самые лучшие манипуляторы?

1 Девы

Девы один из самых интеллектуальных знаков зодиака, они сразу видят в деталях сильные стороны и слабые болевые точки партнера, а потом могут тонко нажимать именно в нужные места. Причем, обладая превосходной логикой, они могут заранее простроить у себя в голове, как будет развиваться этот «шахматный турнир», пока партнер ни о чем не подозревает.

2 Раки

Этот знак зодиака подстраивается эмоционально абсолютно ко всем окружающим людям и далее ему не составляет труда давить именно туда, где можно вызвать эмоции. Классическая манипуляция Раков — с помощью обиды. В ход могут идти и бойкот и слезы, лишь бы вызвать сострадание и получить желаемое.

3 Скорпионы

Скорпионы прирожденные психологи, они видят человека буквально насквозь, недаром часто их взгляд просто пронзительный. Самые изощренные манипулятивные техники рождаются в их глубокой страстной душе, но это не значит, что следует избегать общения с представителями этого знака. Наоборот, Скорпион может при желании оказывать людям превосходную психологическую помощь, в том числе, пострадавшим от абьюзеров.

Главное помнить, что часто самим манипуляторам требуется поддержка, потому что когда человек имеет такую склонность, зачастую он и сам подвержен негативному влиянию.