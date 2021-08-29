Учимся на чужих ошибках — финансовый гороскоп на 30 августа

Сегодня стоит прислушиваться к чужому мнению.

Овен

Овнам рекомендуется с утра действовать строго по плану и серьезно отнестись к вопросам соблюдения сроков выполнения работы и дисциплины труда. Это хорошее время для работы по обслуживанию техники и ремонту механизмов в сервисных центрах. Вторая половина дня благоприятна для работников гостиниц, игровых клубов, стадионов, фитнес центров.

Телец

Тельцы, работающие в сфере услуг, в первой половине дня смогут добиться увеличения притока клиентов. Вам удастся реализовать свои таланты и способности в работе, связанной с спортом, модой, отдыхом и развлечениями. Вторая половина дня и вечер пройдут успешно для деловых встреч и торговли. Используйте это время для получения сведений по интересующим вас вопросам.

Близнецы

Близнецам, работающим в офисе, рекомендуется прилагать усилия к благоустройству условий труда на рабочем месте. Работодатель может пойти навстречу вашим пожеланиям. Наиболее успешно пойдут дела в первой половине дня. Вторая половина дня может принести рост доходов тем, кто работает в государственных учреждениях на исполнительских должностях.

Рак

Ракам звезды советуют активнее развивать деловые контакты. В первой половине дня вы сумеете приобрести очень выгодные знакомства. Успешно проходят деловые поездки – вы будете в состоянии урегулировать сложные и запутанные вопросы. Также это хорошее время для торговцев, занимающихся оптовой закупкой товара на базе. Вторая половина дня благоприятствует профессиональному обучению.

Лев

Первая половина дня благоприятна для Львов, получающих доход от использования ресурса недвижимости. Это не только риелторы, но также и те, кто сдает или снимает помещения в аренду. Вторая половина дня повышает шансы на доход от выполнения частных заказов и от финансовых операций. У вас будет возможность оплатить счета на погашение кредитной задолженности.

Дева

Девам рекомендуется целенаправленно и инициативно заниматься укреплением деловых связей. Проанализируйте свои деловые контакты и оставьте только те, которые реально вам полезны. Такая чистка может повысить исполнительность и качество делового взаимодействия. Однако помните, что с некоторыми людьми придется расстаться, что всегда непросто психологически.

Весы

Весам в этот день удастся сделать свои доходы более стабильными. Возможно заключение контрактов для сотрудничества на долгосрочной основе. Пусть это будет небольшой прибавкой к вашим основным доходам, но это будет стабилизировать ваше финансовое положение. Также вы можете договориться о сотрудничестве с серьезным профессионалом, который будет приносить вам дополнительный стабильный доход.

Скорпион

Скорпионы в этот день смогут преуспеть в деле коллективного сотрудничества с единомышленниками. Постарайтесь вписаться в коллективный процесс – у вас это может получиться. Также это хороший день для долгосрочного планирования и исследовательской работы. Вторая половина дня благоприятна для профессионального обучения и служебных командировок.

Стрелец

Стрельцы, занимающие руководящие должности, в первой половине дня могут получить в свое распоряжение важную аналитическую информацию. Использовав полученные сведения, вы сможете избежать препятствий и принять правильные управленческие решения. Вторая половина дня благоприятствует получению доступа к кредитным ресурсам. Также это удачное время для оплаты счетов и долгов.

Козерог

Козероги в первой половине дня смогут добиться глубокого сосредоточения на повышении уровня квалификации. Именно поэтому звезды советуют вам использовать это время для повышения уровня профессионализма за счет получения серьезных знаний. Хорошо проходит обмен мнениями с опытными коллегами. Вторая половина дня пройдет удачно для работы с документами.

Водолей

Водолеям в первой половине дня, возможно, придется принимать оперативные решения в связи с изменениями планов. Тем не менее, вы прекрасно справитесь с поставленными задачами. Это хороший день для кадровых перестановок и структурных реформ руководящими работниками. Старайтесь избавляться от всего устаревшего и утратившего былую эффективность.

Рыбы

Рыбам в этот день будет выгодно развивать деловое партнерское сотрудничество. Переговорный процесс может быть успешно завершен подписанием юридически обязывающих документов – и это будет вполне качественный и выверенный с точки зрения выгоды документ. Бизнесмены преуспеют в проведении рекламных мероприятий. Можно делать публичные заявления – это поможет укрепить вашу репутацию.