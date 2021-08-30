Откладываем на счастливое будущее — финансовый гороскоп на 31 августа

Сегодня не стоит тратить много денег, совсем скоро они нам понадобятся.

Овен

Неоднозначно складывается этот день для Овнов. С одной стороны, вы можете потерпеть фиаско при попытке проявить личную инициативу. Дело в том, что внешние обстоятельства могут препятствовать вашим инициативам. С другой стороны, если вы будете опираться на коллег и подчиненных, то дела пойдут вполне успешно. В последнем случае вы сможете успешно завершить важные дела.

Телец

Тельцам не рекомендуется иметь дело с людьми, живущими в других городах или приехавших из других регионов. Контакты с такими людьми могут привести вас к неприятностям. Также это относится к тем, кто находится в служебных командировках. Однако в работе, связанной с обслуживанием клиентов, вы сможете добиться успеха. Старайтесь быть предусмотрительными и предельно вежливыми в контакте с клиентами.

Близнецы

Чем меньше у Близнецов будет неожиданных перемен в течение дня, тем успешнее пройдет этот день в целом. Поэтому старайтесь не делать ничего, что могло бы нарушить стабильный ритм вашей работы. Однако будьте готовы к финансовой нестабильности, задержкам с поступлением денег на ваши счета. Хорошо пойдут дела у коммунальщиков, строителей и риелторов.

Рак

Личная инициатива Раков в этот день может негативно отразиться на карьере и отношениях с вышестоящим начальством. Если вы работаете не самостоятельно, то старайтесь делать только то, что вам поручили – ни больше и ни меньше. В противном случае вам могут высказать замечание о выходе за рамки своей компетенции. Удачно пойдут дела у торговцев и водителей транспорта.

Лев

Львам следует тщательно следить за соблюдением норм и правил при осуществлении профессиональной деятельности. Любые нарушения закона не останутся незамеченными, и это может повредить вашей деловой репутации. Растут доходы от деятельности, связанной с недвижимостью и магазинной торговлей. Можно заключать договор аренды или купли-продажи недвижимости.

Дева

Девам в этот день рекомендуется воздерживаться от финансовых заимствований. Использование чужих денег в собственных интересах может обернуться убытками. Поэтому лучше не пользоваться кредитными картами при совершении покупок. Это удачный день для тех, кто привык действовать самостоятельно. Успешно проходят деловые контакты и поездки.

Весы

Весам, имеющим свой бизнес, в этот день, возможно, придется столкнуться с нарушениями договорных обязательств со стороны деловых партнеров. Также весьма нестабильно пойдет работа, связанная с обслуживанием клиентов. Постарайтесь не заключать новых договоров и строже следить за соблюдением существующих обязательств. Сосредоточитесь на той работе, которая может принести наибольший доход.

Скорпион

У Скорпионов в трудовом коллективе сегодня могут произойти неожиданные кадровые перестановки. Также не исключены споры из-за распределения обязанностей между членами трудового коллектива. Будьте осмотрительнее при использовании имеющейся в вашем распоряжении техники. Намного успешнее пойдут дела у тех, кто занимается долгосрочным планированием и исследованиями.

Стрелец

Стрельцам сегодня звезды не советуют заключать спекулятивные сделки. Расчет на получение больших доходов от рискованных финансовых операций вряд ли будет оправдан. Особенно это относится к оптовым закупкам товара и к игре на валютной бирже. Намного успешнее пойдут дела у тех, кто работает в крупных организациях и зарабатывает деньги, выполняя плановые задания.

Козерог

У Козерогов прекрасный день для учебы на курсах повышения квалификации. Также вы сможете повысить уровень профессиональных знаний, посещая конференции, семинары, совершая командировки по обмену опытом. Однако, несмотря на ваши старания, завершить все запланированные на этот день дела вряд ли получится. Особенно это касается тех, кто занимается подготовкой отчетов и проводит инвентаризацию.

Водолей

Водолеи в этот день могут почувствовать напряженность в деловых контактах. Возможно, это будет связано со случаями необязательности или нарушениями договоренностей. Не верьте никому на слово, не знакомьтесь с новыми потенциальными партнерами – все попытки установить деловые связи сегодня вскоре могут быть разорваны. Старайтесь решать вопросы самостоятельно.

Рыбы

Это достаточно удачный день для Рыб, ориентированных на партнерское сотрудничество. Успешно пойдет работа по обслуживанию клиентов. Вы сможете привлечь новых постоянных клиентов к своим товарам и услугам. Также есть шанс прийти к взаимовыгодному партнерскому соглашению. Однако не торопитесь расходовать заработанные деньги.