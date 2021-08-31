В какие дни недели рождаются успешные в любви и карьере люди

Астрологи убеждены, что день недели, в который родился человек, влияет на его дальнейшую судьбу.

Понедельник

Амбициозность, уверенность и привлекательность — главные качества тех, кто появился на свет в понедельник. Их по праву можно назвать карьеристами, которые с особой ответственностью относятся ко всем поставленным рабочим задачам и не боятся принимать важных решений. Часто такие люди выбирают профессию в сфере образования. При этом в романтических отношениях их часто ждет неудача, потому что родившимся в понедельник сложно найти подходящего партнера.

Вторник

Во вторник рождаются оптимисты, которые с уверенностью и наслаждением преодолевают жизненные сложности. Они системны и последовательны, из-за чего отдают предпочтение работе с финансами и экономикой. При этом такие люди любвеобильные и даже навязчивые, что часто мешает обрести счастье с любви. Астрологи рекомендуют им совершать взвешенные действия и думать перед ними.

Среда

Активные, выносливые и при этом агрессивные люди рождаются в среду. Однако их честность и ответственность в карьере позволяют добиться успеха. Часто такие люди становятся судьями или представителями похожих профессий. В любви рожденные в среду непостоянны, из-за чего часто возникают трудности.

Четверг

Любопытство и необычный склад ума отличает людей, которые появились на свет в четверг. Для них реализация в работе — жизненный приоритет, поэтому часто они становятся крупными предпринимателями или известными чиновниками. При этом они верные и внимательные, поэтому могут быть настоящими с любимым человеком.

Пятница

Творческие, трудолюбивые и любящие эксперименты люди рождаются в пятницу. Свой потенциал они часто вкладывают креатив и добиваются успехов в индустрии моды, кино или искусства. Однако в романтических отношениях такие люди часто перегибают с прямолинейностью, чем отталкивают потенциального партнера. Из-за этого специалисты советуют им почаще задумывать о чувствах любимого человека.

Суббота

Терпеливые и скрупулезные люди рождаются в субботу, из-за чего часто они достигают поставленных целей в сфере науки или технологий. При этом они часто не умеют говорить о своих чувствах, что оборачивается несчастьем в личной жизни.

Воскресенье

В воскресенье на свет появляются волевые и инициативные люди, которые чаще всего проявляют себя в бизнесе или политике. Самое важное для них — отстоять свою правоту и убедить в этом остальных. Однако они часто бывают вспыльчивыми, что портит отношения с любимым человеком, отмечает Пятый канал.