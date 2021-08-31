Кто рано встает, тот много зарабатывает — финансовый гороскоп на 1 сентября

Сегодня выдастся продуктивное утро, так что встаем раньше.

Овен

У Овнов сегодня будет достаточно энергии, чтобы справиться с большим объемом работы и перевыполнить плановые задания. В трудовом коллективе складываются конструктивные отношения. Также вы найдете понимание со стороны начальства. Все это благоприятствует деловой активности. Однако в конце дня могут возникнуть осложнения в деловом партнерстве.

Телец

Тельцы преуспеют в учебе и рекламной деятельности. Сегодня в вас может быть сильно проявлен творческий потенциал, и вы легко справитесь с новыми задачами. Это хорошее время для подачи резюме и участия в кастингах, конкурсах на звание лучшего по профессии. Можно браться за новые профессии и пробовать свои силы в тех делах, в которых у вас мало опыта.

Близнецы

Близнецы преуспеют в деле благоустройства своего рабочего места. Успешно пойдут дела у тех, кто работает в семейном бизнесе или вместе с родственниками в одном трудовом коллективе. Также успешно пойдет работа по подготовке отчетной документации. Вместе с тем в конце дня или вечером нежелательно принимать участие в корпоративных вечеринках.

Рак

Ракам сегодня удастся расширить и укрепить свои деловые связи и добиться существенного прогресса в переговорном процессе. Деловые встречи лучше проводить в первой половине дня – в этом случае диалог пройдет более продуктивно. Также успешно пойдет работа в сфере услуг. На конец дня и вечер лучше не планировать учебных занятий на дому.

Лев

У Львов сегодня хорошие перспективы для роста доходов. Во многом это станет возможным за счет высокого уровня работоспособности и повышения профессионального мастерства. Одну и ту же работу вы сможете выполнить намного быстрее и качественнее, чем обычно. Также это хорошее время для принятия финансовых решений о крупных покупках.

Дева

Девам сегодня удастся многие важные вопросы решить самостоятельно. Это хорошее время для реализации личных творческих инициатив и старта новых проектов, в которых вы играете ведущую роль. Поэтому преуспеют в первую очередь те, чья деятельность не зависит от разрешения вышестоящего начальства. В конце дня воздержитесь от финансовых заимствований и сами никому не давайте денег в долг.

Весы

Хороший день для Весов, работающих на дому дистанционно, выполняющих заказы с использованием интернета (фриланс). Вы сможете получить выгодные заказы, на выполнение которых не потребуется много времени. Прекрасное время для оплаты счетов и урегулирования вопросов с долгами. В конце дня воздержитесь от личных инициатив – вы вряд ли получите понимание и поддержку со стороны коллег.

Скорпион

Скорпионы сегодня будут ощущать себя в информационном пространстве, как рыба в воде. Нужные вам сведения сами придут к вам. Также вам не составит труда выйти на контакт с интересующим человеком и заручиться его поддержкой. В конце дня работникам ресторанов следует быть внимательнее при расчетах с клиентами – возможны попытки обмануть.

Стрелец

У Стрельцов сегодня усиливается энергетический потенциал. Это делает вас очень работоспособными. Можете смело ставить перед собой наиболее сложные и трудоемкие задачи – со всеми делами вы прекрасно справитесь. Хорошие отношения складываются с коллегами и вышестоящим руководством. Успешно идет согласование вопросов в трудовом коллективе.

Козерог

Козероги в этот день будут необычайно любознательными. Это положительно отразится на вашей учебе, повышении уровня профессиональных знаний. Причем наиболее успешно пойдут самостоятельные занятия. Успешно проходят служебные командировки. Хорошо заниматься урегулированием юридических вопросов. В конце дня воздержитесь от деловых встреч и поездок. Также это неудачное время для работы с документами.

Водолей

Удачно складывается этот день для Водолеев, имеющих дополнительную подработку на частных заказах. Удачно пойдет любая работа, требующая уединения и глубокого сосредоточения. Наиболее результативное время – утро и первая половина дня. Поиски удаленной работы могут привести к положительному результату. В конце дня неблагоприятное время для учебы и деловой переписки.

Рыбы

Рыбы сегодня могут найти поддержку своим деловым инициативам в числе друзей и единомышленников. Успешно пойдут дела у работников сферы услуг. Клиенты останутся довольны результатами вашей работы. Можно вести переговоры на многосторонней основе. В конце дня будьте осмотрительнее при работе с техникой – возможны мелкие травмы.