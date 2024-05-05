Любопытство перейдет границы — гороскоп на 6 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что день полон горячих инфоповодов, добавляет мотивов для встреч, обмена мнениями и сравнения данных из разных источников. Приветствуются экспресс-контакты, оперативность, краткость, остроумие, мобильность и готовность к быстрым маневрам. Это насыщенный и вескучный день для тех, кто много общается, разъезжает и работает с информацией, пишет «на злобу дня» и ведет репортажи прямо с места событий. Целевые контакты и поездки предпочтительнее утром. Стоит подождать до завтра с важным платежом или покупкой.
Овен
Сегодня у Овнов день усилит общительность, добавит им красноречия и остроумия, сделает их любопытнее. Многие Овны будут в курсе актуальных событий и разных точек зрения, могут сами оказываться генераторами идей и носителями ценной для других информации. Фоном дня могут стать новости, возможна оживленная переписка. Подходящее время для коротких поездок, публикации статей, поддержки параллельных связей.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют поддерживать разнообразные контакты, знакомиться с чужими идеями и оставаться в курсе новостей, но не спешить с категоричными выводами, личными высказываниями и принятием важных решений (особенно, связанных с деньгами и покупками, со своими чувствами, внешностью и имиджем). Информация этих суток полезна, но не всегда однозначна и временами может быть несерьезной.
Близнецы
Сегодня для Близнецов это прекрасный день, обеспечивающий их информацией и дополнительными поводами для общения, а также дающий им шанс блеснуть своими идеями, литературными талантами, коммуникабельностью и остроумием. Контакты этого дня не только позволят им весело и познавательно провести время, но и помогут сделать шаг в направлении успешного будущего — которое, как намекают звезды, уже не за горами.
Рак
Сегодня для Раков это информативный день. Он может ознаменоваться совещанием на актуальную тему, важной встречей или целевой командировкой. Возможны параллельные консультации иди собеседования, сравнения данных из разных источников. В течение дня не исключены колебания, двойственные впечатления, моменты несерьезного отношения к важным темам. Неоднозначный итог может дать контакт с начальником, юристом.
Лев
Сегодня для Львов возрастает вероятность интересного остроумного общения, новостей издалека, получения дополнительных данных или информации из разных источников. Это хороший день для Львов, которые ищут маршруты для путешествий, подбирают программы обучения или способы связи с важными для себя людьми, решают юридические вопросы. Весьма познавательными обещают быть в эти сутки совещания и поездки.
Дева
Сегодня для Дев день наполнен интенсивным общением или горячими новостями. Может потребоваться работа с несколькими источниками данных или средствами связи. Возможны короткие командировки и паралелльные контакты. Коммуникабельность и осведомленность станут важными условиями успеха в затруднительных и потенциально критичных ситуациях, особенно, если добавить к ним ловкость, энергию и чувство юмора.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что это прекрасный день для общения, и советуют ни в коем случае от него не отказываться, но предупреждают, что в диалоге с другими людьми будет нелегко удержать инициативу. Скорее всего, ее перехватит собеседник (или аудитория, если планируется выступление или публикация с обсуждением). Стоит готовиться к остроумной критике и смелым, местами провокационным репликам.
Скорпион
Сегодня Скорпионам придется стать общительнее и не отключать средства связи, если они заняты срочным делом, ищут работу, развивают бизнес в сфере услуг, нуждаются в помощи, решают вопросы, связанные со здоровьем, ремонтом или содержанием своих питомцев. В этот день могут потребоваться активные переговоры с коллегами, посредниками, консультантами, тренерами, помощниками, представителями сервисов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит упускать момент, если они хотят интересного разностороннего общения и любят сочетать физическую разминку с интеллектуальной. Это прекрасный день для того, чтобы пообщаться с друзьями по хобби, развлечься в веселой компании умных людей, обменяться новостями, сравнить идеи, поддержать деловые связи, применить свой литературный талант или продемонстрировать свое остроумие.
Козерог
Сегодня для Козерогов представят большой интерес новости, связанные с актуальным и отчасти нервирующим их вопросом, например, темой ремонта в доме или защитой своих владений. Многие Козероги начнут сравнивать данные из нескольких источников или искать повод побеседовать с разными людьми, чтобы составить для себя более полную картину происходящего. Возможно, предстоят переговоры с домочадцами.
Водолей
Сегодня для Водолеев это очень информативный день. Чтобы получить от него максимум, важно быть открытыми для общения и легкими на подъем. Стоит держать наготове все доступные средства связи и проверять разные каналы информации: новости могут идти из разных источников, дополняя друг друга. Также это отличное время для коротких командировок. Целевые поездки и встречи рекомендуется не откладывать на вечер.
Рыбы
Сегодня Рыбам день может принести финансовые или другие актуальные новости, вовлечь их в экспресс-переговоры или в переписку на злободневную тему. Возможны колебания. Обстановка этих суток не располагает к медлительности и основательности, но все же стоит найти немного времени на сравнение данных, взвешивание вариантов, проверку текстов и денежных расчетов, иначе возрастет вероятность недоразумений.