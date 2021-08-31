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Сорвут куш: каким знакам зодиака пора купить лотерейный билет

31 августа 2021ГороскопыВечерняя Москва

Существуют три знака зодиака, которым везет на сегодняшний момент больше, чем другим.

Сорвут куш: каким знакам зодиака пора купить лотерейный билет

Астрологи рассказали, кому из представителей зодиакального круга стоит участвовать в лотерее.

Овен

Удача всегда на стороне Овнов. Астрологи советуют им принимать участие в лотереях с настроем на позитив и с верой в счастливый билет. Это поможет Овнам приблизиться к выигрышу.

Весы

Весы любят верить в удачу, поэтому она часто улыбается им в ответ. Представители данного знака зодиака не останутся в минусе, купив один лотерейный билет. Весы будут встречать на своем пути небольшие призы, но миллионерами они стать не смогут.

Рак

Раки опасаются участвовать в лотереях, так как не любят рисковать. Однако астрологи советуют им не бояться испытывать удачу. Так, Раки выигрывают почти треть крупных сумм на первых этапах игры, пишет ФАН.

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