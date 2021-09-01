Прислушиваемся к интуиции — любовный гороскоп на 2 сентября

Сегодня стоит слушать внутренний голос, чтобы не совершить ошибок в любви.

Овен

Овны вплоть до ночи могут ощущать недостаток гармонии в своих любовных отношениях. Не исключено, что они будут бессознательно проецировать на них какую-то другую ситуацию - например, скрытую профессиональную конкуренцию с коллегами по работе или нехватку взаимопонимания в общении с родителями.

Телец

Сегодня гармонию в любовных отношениях Тельцов поддерживает общее дело или хобби. Это может быть спорт или какое-то полезное прикладное творчество. В обстановке, полной социальных условностей, многие Тельцы почувствуют себя не лучшим образом, и об их партнерах часто можно будет сказать то же самое.

Близнецы

Близнецам сегодня лучше воздержаться от красивых жестов в адрес любимого человека. Несмотря на верный изначальный расчет, подарок или сюрприз могут оказаться неудачными. Звезды советуют избегать посещения вечеринок и других мероприятий, где требуется демонстрировать идеальный имидж счастливой пары.

Рак

Сегодня Раки чувствительны к дисбалансу в отношениях. Свободным Ракам стоит помнить, что это не лучшее время для знакомства или сближения. Стабильным парам нужно следить за эмоциональным микроклиматом: как только появились знакомые легкие облачка на горизонте, лучше сменить обстановку и развеяться.

Лев

Сегодня Львам может показаться, что на их любовном горизонте сгустились тучи, но звезды подсказывают, что эти ощущения далеки от правды. Скорее всего, виноваты обстоятельства, не слишком подходящие для романтики или не располагающие к полной открытости. Важное свидание или разговор лучше отложить.

Дева

В этот день Девы мечтают быть с любимым человеком одной командой, но это не всегда получается. В наилучшем положении окажутся Девы, которые уже нашли в партнере родственную душу или создали общий круг знакомых. Разногласия и капризы - повод задуматься, по пути ли вам в долгосрочной перспективе.

Весы

Сегодня любовный барометр Весов показывает переменную облачность, а иногда на горизонте могут ходить настоящие тучи. Звезды намекают, что в эти сутки все связано, и советуют контролировать себя: достаточно поддаться одной знакомой мрачной мысли, чтобы запустить в отношениях цепную реакцию негатива.

Скорпион

Сегодня Скорпионы столкнутся с негативной стороной любви. Из-за неудачного опыта романтика может спорить в их душе с цинизмом. Свободных Скорпионов звезды предостерегают не только от любовных приключений нового образца, но и от возврата к старым отношениям: в них есть немало «подводных камней».

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит рассчитывать на свидание в формате праздника или стильного светского мероприятия. Велика вероятность оказаться в обстановке, не совместимой с романтикой, пожертвовать представлениями о красоте, престиже или комфорте, столкнуться с психологической или интимной проблемой.

Козерог

Сегодня звезды не советуют Козерогам отправляться на романтическое свидание или заводить знакомство личного характера. Не самый удачный момент и для попытки помириться с близким человеком после ссоры: у достигнутого согласия будет неприятный привкус, ключевой нюанс может остаться не проясненным.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что этот день не годится для значимого мероприятия романтического характера, так как создает много помех. Зато подготовка к нему вполне уместна (особенно если сосредоточиться на технической стороне задуманных планов и заниматься исключительно практическими мелочами).

Рыбы

Сегодня лучшим советчиком Рыб в любовных делах будет интуиция. Рыбам, склонным слишком часто и гибко подстраиваться под чужие капризы, звезды советуют ориентироваться на свой душевный комфорт: если партнер задает неудобные вопросы или шутит на слишком интимные темы, не стоит принимать такую игру.