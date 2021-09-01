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Четырем знакам зодиака предсказан фееричный успех на этой неделе

1 сентября 2021ГороскопыГоворит Уфа

Сразу 4 знака зодиака ощутят на себе благосклонность судьбы в начале месяца.

Четырем знакам зодиака предсказан фееричный успех на этой неделе
Фото: vitebsk.biz

Астрологи обещают им феерический успех во всех сферах жизни до 5 сентября, что связано с уходом Меркурия в знак Весов. Представители этих знаков зодиака легко разрешат все сложные вопросы и наладят коммуникацию.

Овен

В первый месяц осени Овнов закружит водоворот романтического общения. Они смогут прийти к компромиссу с любимым человеком и позабыть о ссорах. Что касается деловых отношений, то здесь Овнам нужно быть более дипломатичными. Это благотворно повлияет на новые сделки и коммуникацию с клиентами, говорят астрологи.

Телец

До 5 сентября Тельцы будут успешно налаживать связи в рабочем коллективе. Большую часть времени они станут отдавать делам, общественной работе и командировкам. Такое рвение к труду не останется незамеченным и будет способствовать их продвижению по карьерной лестнице.

Близнецы

Совсем скоро в жизнь Близнецов ворвется множество романтических свиданий. Люди, рожденные под этим знаком, будут красиво ухаживать, читать стихи любимым и признаваться им в самых лучших чувствах. Много времени они будут уделять и культурному времяпрепровождению. Кроме того, специалисты в области астрологии сулят Близнецам большое количество счастливых случаев.

Весы

Весы с приходом осени станут заметно привлекательнее, что повлияет на их личную жизнь. Они будут буквально очаровывать свое окружение одним лишь внешним видом. Астрологи убеждены, что в это время у Весов будет много любовных свиданий и романтических посланий.

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