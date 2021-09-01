Раскроются стыдные секреты: астролог рассказал, что ждет нас в сентябре

К чему готовиться в первом осеннем месяце?

Сентябрь имеет хорошую разметку смены энергий по неделям, причём каждая из новых семидневок будет начинаться ярким астрособытием по вторникам – 7 сентября (новолуние), 14 (оппозиция Солнца с Нептуном) и 21 (полнолуние)

Общая графика влияний планет в сентябре вполне эклектична – несмотря на повышенный прагматизм Солнца (до 22.09) и Марса (до 15.09) в Деве, многим месяц может запомниться эдаким «половодьем чувств», новыми надеждами (нововведениями) и регулярным «стендапом» в публичной сфере. Сентябрьские конфигурации планет хранят витиеватую и непредсказуемую, одновременно яркую и противоречивую природу воздействий. Ну и где-то должны рявкнуть чудеса

Из важных астрособытий месяца:

1 . Воистину «свободное» новолуние 7 сентября с довольно точным союзом Солнца и Луны с Ураном («Небо свободы»).

2.Перемена знаков в сентябре ждёт Венеру (10 сентября) и Марс (15 сентября), причём и Венера, и Марс с 15 сентября до 7 октября окажутся в щекотливом положении, потеряв свои лучшие свойства, находясь в так называемой рецепции (в знаках друг друга).

3.Полнолуние и Равноденствие осеннее (переход Солнца в Весы) – 21-22 сентября.

4. С 27 сентября официально повернёт назад (до 18 октября) наш коммуникатор Меркурий, однако какие-то звоночки, связанные с возвращениями процессов и поворотами назад, могут заявить о себе с середины месяца.

Сентябрь начнётся с туманной оппозиции Марса к вредному Нептуну, имеющей широкий спектр негативных проявлений, – ментальных, информационных ловушек, пропаганды, неверного выбора и решений, напряжения на транспорте. На пике аспекта 1-3 сентября стоит быть осторожней на воде (на море, в аквапарках), растёт вероятность отравлений, химических атак, отчуждений в отношениях, молчаливых провокаций. С 4 сентября планетная картина начнёт меняться в благоприятным направлении, и несмотря на близость новолуния 5-7 сентября, может принести немало позитивной динамики.

Новолуние во вторник, 7 сентября, – как сейчас говорят вполне «атмосферное». Точный тригон от точки новолуния Солнца и Луны к Урану, а также ряд мажорных аспектов Венеры и Марса с Плутоном и Юпитером в карте новолуния создаст крайне раскрепощённую, турбинную структуру событий. Дух свободы и какой-то «новой этики» будет ниспослан с небес, где главное – каждому распознать эти новые идеи, которые могут оказаться достаточно практичными и полезными.

Третья неделя месяца характеризуется точным противостоянием Солнца с Нептуном 14 сентября, шлейф которого может чувствоваться уже с 12 сентября. Окантовка этого периода с транзитной Луной в Стрельце в чём-то повторяет предостережения по конфликту Марса с Нептуном в начале месяца. Однако аспект с участием Солнца может работать более ярко – например, взять и нечаянно раскрыть ваши строжайшие секреты и тайные места явок или наоборот, спрятать от вас любимую или необходимую в нужный момент вещицу, информацию. Попасть в неприглядном виде под объектив фотокамер – из той же серии. В целом неделя выглядит трудновато и может проявить какие-то деструктивные тенденции: 16-17 сентября ещё заявит о себе неприятная связь Венеры с Сатурном. Если есть возможность, в эти дни лучше воздержаться от крупных сделок или более тщательно контролировать. Однако выходные, 18-19 сентября, будут лучшими днями на неделе.

Завершающая фаза месяца – полнолуние во вторник 21 сентября. Полнолуние в Рыбах с переходом Солнца (22 сентября – осеннее равноденствие) в кардинальный знак Весов основательно поменяют палитру сентября. Основной мотив периода – разворот Меркурия на обратное движение с 27 сентября и связанные с этим метаморфозы в виде срывов планов и нестыковок в делах. Более конфликтные, сложные, аварийные на транспорте дни – 21-23 сентября. Лучшие день для самой разной активности по влиянию планет на этом отрезке – воскресенье, 26 сентября.

Счастливого сентября!