Не наступаем на одни и те же грабли — финансовый гороскоп на 3 сентября

Сегодня важно не совершить тех ошибок, с которыми вы боролись прежде.

Овен

У Овнов сегодня могут усилиться творческие способности, что особенно положительно отразится на работе изобретателей и рационализаторов. Однако, если на повестке дня у вас много текущей работы, то лучше воздержаться от экспериментирования. Начав тестировать новые методы работы, вы можете надолго увязнуть в этом процессе и оставить незавершенными срочные дела.

Телец

Тельцам, работающим в ресторанном бизнесе или в рекламном агентстве, возможно, придется столкнуться с препятствиями в работе. Не исключено, что клиенты выкажут недовольство, и кое-что придется переделывать. К концу дня дела пойдут быстрее, отношения с коллегами улучшатся. Поэтому наиболее важные дела лучше отложить на конец рабочего дня.

Близнецы

Для Близнецов, работающих в офисе, сегодняшний день может быть связан с перебоями в работе компьютерной техники. Чаще сохраняйте промежуточные результаты в своей работе, делайте резервные копии файлов и документов – это избавит вас от необходимости переделывать работу. Также старайтесь не перегружать офисную технику.

Рак

Не самый лучший день для Раков, которым предстоит делать доклады перед начальством. Велика вероятность того, что начальство останется неудовлетворенным вашим отчетом и заставит все заново переделать. Также вам будет непросто выполнить работу в запланированные сроки. В конце дня могут вырасти доходы от недвижимости, ремонтно-строительного бизнеса.

Лев

У Львов, находящихся в служебных командировках, сегодня может произойти задержка в делах. Возможно, вам не удастся договориться с поставщиками по финансовым вопросам. Также есть риск не справиться с работой из-за недостаточно высокой квалификации. В конце дня в поле вашего зрения может появиться человек, сотрудничать с которым будет выгодно – проявите первыми инициативу в установлении контакта.

Дева

В течение этого дня у Дев велика вероятность технических сбоев в работе. Также не исключены случаи мелкого производственного травматизма. Не забывайте о правилах техники безопасности и не перегружайте технику запредельными нагрузками. В конце дня можно обращаться к начальству по вопросам выплаты компенсаций расходов на лечение, приобретения путевки в санатории.

Весы

Весам в деловых вопросах сегодня рекомендуется полагаться только на себя. Тем, кто работает с напарниками или деловыми партнерами, возможно, придется столкнуться с торможением или необязательностью в договорных отношениях. Непростое время для контактов с клиентами в сфере услуг. В конце дня хорошее время для планирования и исследований.

Скорпион

Если у Скорпионов оставались нерешенные дела или в отношениях с кем-то из коллег были трения, то сегодня возрастает вероятность снова «наступить на те же грабли». При выполнении текущей работы особое внимание уделяйте качеству – в этом случае вам не придется ничего переделывать. Старайтесь бережно обращаться с имеющейся в вашем распоряжении техникой – возможны поломки.

Стрелец

Стрельцам, озабоченным поисками новой работы, имеет смысл вернуться к рассмотрению вариантов, которые предлагались вам ранее. Возможно, звонки по объявлениям таких работодателей увенчаются успехом, поскольку там могут поменяться условия или предлагаемые вакансии. В конце дня можно подавать в банк заявку на выдачу кредита – шансы на одобрение кредита будут выше.

Козерог

Козероги в этот день могут столкнуться с трудностями при решении профессиональных задач. Возможно, вам будет недоставать профессиональных знаний и придется заново перечитать соответствующую литературу по специализации. В конце дня вам могут предложить работу по совместительству. Неплохое время для делегирования полномочий напарникам.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется воздерживаться от деловых поездок и встреч. Если же встреча была заранее запланирована, то по независящим от вас причинам она может сорваться или пойти по невыгодному для вас сценарию. В конце дня обстоятельства благоприятствуют тем, кто работает в сфере услуг. Клиенты останутся довольны качеством вашей работы.

Рыбы

Рыбам рекомендуется держать под строгим контролем свои финансовые отношения с деловыми партнерами и клиентами. Возможна задержка с оплатой за выполненную работу или торможение с выполнением работ партнером. В конце дня улучшается психологический климат в трудовом коллективе. Хорошо браться за дела, требующие согласованных коллективных усилий.