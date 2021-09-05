Ложные мысли натолкнут на ревность — гороскоп на 6-12 сентября

На этой неделе на небе сформируются 3 значимых планетных аспекта.

14 сентября Солнце делает оппозицию к Нептуну. Поскольку Солнце связано с волевым намерением человека, а Нептун связан со всем туманным и неопределенным, то напряженный аспект между ними может серьезно дезориентировать личность. Человек, попавший под влияние этого аспекта, может начать сомневаться в своих действиях. Поступки могут быть продиктованы ложными, надуманными идеями, мыслями. Иногда возникает желание войти в состояние с измененным сознанием под влиянием алкоголя и психотропных препаратов. И это может приводить к неадекватным поступкам. Усиливается влияние религиозности в крайних формах проявления. Человек может руководствоваться в своих поступках ложными идеями. В межличностных отношениях могут проявиться подозрительность, ревность, по большей части продиктованная ложными мыслями, не имеющими отношения к реальности.

16-17 сентября Солнце делает гармоничный аспект – трин – к Плутону. Этот аспект способен придать мощный заряд энергии тем людям, которых затронет. Повышается уровень работоспособности. Мотивом поведения часто будет выступать потребность в обретении власти и влияния. Учитывая гармоничную природу аспекта, реализация такого аспекта не будет выходить за социально приемлемые рамки поведения. Хороший аспект для наращивания физической силы на тренировках. Спортсмены могут успешно выступить на соревнованиях, установив личные рекорды. Бизнесмены имеют шансы для наращивания финансовых ресурсов. В личном поведении человек становится более энергичным и целеустремленным.

17 сентября Венера делает квадратуру к Сатурну. Этот напряженный аспект может в первую очередь негативно отразиться на любовных и партнерских отношениях. Реализация в любви может сталкиваться с препятствующими факторами. Внешние обстоятельства могут разделять влюбленных ограничениями. Например, расстояние не позволяет встретиться, или же родители препятствуют свиданиям. Также этот аспект может привести к ощущению нехватки любви и внимания, либо к холодности в чувствах. Зрелые любовные отношения могут переживать трудности.

Овен

Эта неделя складывается весьма позитивно для Овнов. Прежде всего, это исключительно удачное время для гармонизации партнерских отношений. Ваши отношения с партнером по браку обретают уверенность и оптимистический настрой. Даже те супружеские пары, которые прожили вместе много лет, могут почувствовать нечто вроде возвращения тех теплых и нежных чувств, которые переживали когда-то в пору расцвета отношений. Хорошее время для совместного планирования. Например, вы найдете полное одобрение со стороны партнера своим идеям относительно того, где и как лучше провести предстоящий отпуск. В деловом партнерстве возможет переговорный процесс на многосторонней основе. Период благоприятствует долгосрочному планированию. Возможно, в эти дни вам ничего особенного не придется делать, и при этом некоторые ваши заветные желания могут исполниться. Другой позитивной темой может стать тема финансовых ресурсов и покупок. Возможно, в вашем распоряжении появятся дополнительные деньги, и вам будет трудно удержаться от того, чтобы их потратить. Тем, кто следит за своим весом и ведет борьбу с лишними килограммами, рекомендуется посидеть на диете. Дело в том, что сейчас ваш организм будет способен полностью усваивать пищу и откладывать излишки питания в жир.

Телец

Эта неделя складывается весьма многообещающе для тех Тельцов, кто устремлен к карьерному росту и ждет повышения в должности. Возможно, в самом начале недели вам поступит информация, которая приблизит вас к заветной цели. Также это хорошее время для знакомства с влиятельными людьми, представителями власти. Многие важные вопросы будут решаться намного быстрее и легче. Причем вам не придется расходовать много сил и ресурсов. В это время вы будете намного эффективнее действовать методами «мягкой силы», когда вместо борьбы и преодоления препятствий вам достаточно будет спокойно и тактично объяснить оппонентам или партнерам их задачу и то, почему сделать так и не иначе будет им выгоднее. Ваши методы убеждения будут совершенно неотразимы. Ставьте перед собой масштабные цели и пробуйте их добиться – у вас может многое получиться. Другое позитивное направление связано с тем, чтобы направлять свою энергию в русло творческой самореализации. Вы будете необычайно интересны и находчивы в романтическом общении. Проявите фантазию, чтобы удивить и порадовать любимого человека. Удачное время для общения с маленькими детьми.

Близнецы

В течение этой недели Близнецы могут почувствовать в себе усиление потребности в познании. Вам будет интересно заниматься творчеством, изучением наук, бродить по просторам интернета в поисках познавательной информации. Этот период может быть связан с усилением потребности в любви. Если у вас уже есть любимый человек, то ваши чувства к нему могут отличаться особенной чуткостью и нежностью. Одинокие Близнецы смогут познакомиться и влюбиться на какой-нибудь вечеринке или на увеселительном мероприятии типа концерта или танцплощадки. Более того, сейчас вы будете склонны идеализировать свою пассию и ваши отношения с ним. Вам будет казаться, что наконец-то вы встретили ту любовь, которую давно искали. Также это удачные дни для романтических похождений во время туристических поездок и на курортах. Многие из вас могут испытывать тягу к уединенному времяпрепровождению, чтобы никто и ничто не отвлекало вас от своих мыслей. Это прекрасное время для духовных практик, направленных на самосовершенствование, преодоление внутренних психологических комплексов и обретения душевного равновесия. Направьте свою энергию на обустройство семейного гнездышка, чтобы сделать свою жизнь и жизнь близких более комфортной и уютной.

Рак

У Раков эта неделя может быть связана с ростом финансовых поступлений в ваш семейный бюджет. Этим вы будете, прежде всего, обязаны партнеру по браку. Хорошее время для крупных покупок для дома в кредит или в рассрочку. Успешно пойдут дела в семье, особенно во взаимоотношениях с близкими родственниками и родителями. Если у вас есть загородный дом или дача с участком земли, то постарайтесь переключить себя и членов семьи на благоустройство этого своего недвижимого имущества. Благодаря своему миролюбивому и доброжелательному настрою вы сможете восстановить ранее прерванные отношения с теми людьми, которыми вы дорожите. Также вы можете почувствовать усиление потребности в новых впечатлениях самого разного, желательно необычного, свойства. Это может привести вас к поискам общения с необычными людьми. Возможно, вам даже не придется никого специально искать, и случай сам сведет вам с таким человеком. Также усиливается ваша потребность к общению с друзьями. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку, где вы весело проведете время. Временами может казаться, что мир наполнен приятными сюрпризами и то, о чем вы мечтаете, само собой падает вам в руки. На всякий случай попробуйте купить лотерейный билетик – возможно, удача действительно улыбнется вам.

Лев

У Львов эта неделя складывается удачно для гармонии в супружестве. Со стороны партнера по браку к вам будет проявлено уважение и любовь. В свою очередь вы можете почувствовать, что как бы заново влюбляетесь в партнера, и ваши отношения становятся источником радости и счастья. Многие прежде неразрешимые спорные вопросы теперь будут решаться в обстановке гармонии и согласия. Со стороны партнера по браку будет проявлено максимум готовности идти на уступки. Поэтому спешите обсудить все неоднозначные вопросы – теперь для вас не составит труда прийти к согласию. Также на этой неделе вас могут часто приглашать в гости на праздничные мероприятия, юбилеи, свадьбы. Также могут обозначиться позитивные подвижки в карьере. Вам могут предложить повышение в должности. Однако не торопитесь принимать окончательное решение, поскольку все перемены этого времени могут оказаться нестабильными. И неожиданный карьерный взлет может очень скоро обернуться столь же неожиданным падением. Отдавайте предпочтение тому, что представляется вам более надежным, прочным, способным уцелеть от потрясений. У вас не будет недостатка в деньгах.

Дева

Девы на этой неделе смогут наилучшим образом проявить свои таланты и способности. Во многом это будет связано с улучшением самочувствия. Можно успешно бороться с болезнями, пройдя медицинское обследование и начав курс лечения. Хорошее время для покупки домашних животных, как для дома (котенок, щенок), так и для хозяйственных нужд с целью разведения (утята, гусята, кролики, цыплята). Стремление к идеальной чистоте и порядку может усилиться и стать побудительным мотивом к действию. Многие из вас не успокоятся, пока в окружающем их пространстве не будет царить полный порядок. Это касается как вашего непосредственного места работы, так и жилья. Вы с удовольствием будете заниматься уборкой помещений и благоустройством окружающего пространства. Также это прекрасное время для упорядочения своего образа жизни. Возможно, многие из вас задумаются, почему дела продвигаются слишком медленно. И найдут ответ в том, что они сами недостаточно дисциплинированы и организованы. Вам могут открыться новые перспективы в плане личностного развития. Прежде всего, это может положительно отразиться на тех, кто проходит обучение, и кто активно работает над собой в плане самосовершенствования.

Весы

У Весов начало недели благоприятствует романтическим отношениям и любовному флирту. Вы будете очень интересны и привлекательны в общении с представителями противоположного пола. Возможны короткие, но яркие и волнующие любовные связи. Также в это время вы можете почувствовать тягу к творчеству. Можно посетить концерт любимого артиста или сходить в театр – это поможет утолить ваши эстетические потребности. В целом это прекрасное время для реализации творческих замыслов. Если вы давно мечтали начать изучать живопись или игру на музыкальных инструментах, то самое время от слов и идей переходить к делу. Сейчас вы способны необычайно быстро прогрессировать в области искусств и любых творческих начинаний. Другая весьма позитивная тема неделя связана с расцветом любовно-романтических отношений. Это, прежде всего, относится к тем, кто уже влюблен и к тем, кто мечтает влюбиться. Такой образ жизни требует больших энергозатрат. И периодически вам будет требоваться отдых. Старайтесь больше времени проводить в спокойствии и уединении. Так вы сможете быстрее восстановиться.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя благоприятствует гармоничной семейной жизни. Вы будете комфортно себя ощущать в кругу близких родственников. На выходных хорошо пригласить кого-нибудь в гости. Также это удачное время для благоустройства и украшения жилья. Вам не составит труда объединить усилия членов семьи ради какого-то общего дела типа ремонта в квартире или посадки растений на даче. Например, удачной покупкой станет осветительный прибор типа люстры или бра. Другим позитивным направлением могут стать духовные практики. Найдите время и место для пребывания в уединении, где вас никто не смог бы отвлечь. Сосредоточьтесь на таких практиках, которые позволили бы обрести гармонию духа и тела. Благодаря техникам йоги и аутогенных тренировок вы сможете научиться контролировать внутренние функции своего организма. Внутренняя гармония может привести к гармонии во внешнем мире. В частности, могут улучшиться отношения в семье и в супружестве. Возможно, к вам в дом придут гости, которым вы будете рады. Прислушивайтесь к советам друзей.

Стрелец

У типичных Стрельцов эта неделя благоприятна для поездок, контактов и новых знакомств. Возрастает ваша потребность в новых ярких впечатлениях, в общении с нестандартными творческими людьми. Возможно, с такими людьми вы и познакомитесь в самом начале недели. В целом у вас складываются прекрасные отношения с окружающими людьми. Успешно проходят новые знакомства, вы будете пользоваться симпатиями и поддержкой окружающих. И это позитивное обстоятельство может помочь вам справиться с финансовыми и материальными проблемами. В нужный момент появится человек, который поможет вам решить ваши наиболее важные вопросы. Чем больше вы будете информированы, тем больше шансов на успешное решение актуальных вопросов. Другой позитивной темой могут стать подвижки в карьере. Вышестоящее руководство будет склонно покровительствовать вам, продвигая выше по карьерной лестнице. Также имеет смысл поработать над своим режимом дня с тем, чтобы сделать свою деятельность более эффективной и результативной.

Козерог

У Козерогов эта неделя благоприятна для решения финансовых и материальных вопросов. Уровень доходов может вырасти, на вашу банковскую карту может поступить денежный перевод. Возможны позитивные сдвиги в карьере. Вам могут предложить более ответственную и высокооплачиваемую должность. Также вы можете получить выгодный заказ, что даст вам возможность повысить уровень доходов. Используйте это время для покупки модной одежды и украшений – при выборе вещей для личного пользования чувство вкуса вас не обманет, и выбор будет весьма практичным. Шоппинг лучше запланировать на начало недели, когда позитивные влияния наиболее сильно проявлены. Также на этой неделе вы будете способны генерировать много интересных и весьма оригинальных идей. Это прекрасное время для личного творчества, увлеченного погружения в какое-то дело. Успешно проходят ваши занятия спортом, в том числе связанные с участием в спортивных состязаниях. Ваши романтические отношения переживают очень динамичный период, когда вами может овладевать целая череда увлечений, флирта, сменяющихся все новыми и новыми впечатлениями. В этих условиях рассчитывать на стабильность в отношениях с любимым человеком не приходится.

Водолей

Типичные Водолеи на этой неделе могут почувствовать, что их характер стал мягче, терпимее, а поведение в отношениях с другими людьми – тактичнее и дипломатичнее. Вы будете очень тонко чувствовать настроение окружающих людей и сможете проявить себя прекрасными психологами. Все это значительно усилит симпатии людей к вашей персоне. Также это прекрасное время для изменения имиджа. Посещение модного бутика и салона красоты может сделать вас просто неотразимыми с точки зрения представителей противоположного пола – особенно это относится к женщинам. Вы сможете произвести самое приятное впечатление, и к вам начнут относиться более уважительно. В результате может повыситься ваша самооценка. Это прекрасное время для учебы и дальних путешествий. Используйте этот период для личностного развития. Прекрасное время для путешествий с познавательной целью. Следует также отметить вашу практичность при решении материальных вопросов, касающихся благоустройства жилья. Возможно, вы захотите что-то кардинально поменять в своем жилище, сделав его более современным – например, купить новую мебель.

Рыбы

Первая половина недели у типичных Рыб благоприятствует духовным практикам. Старайтесь больше времени проводить в уединении – это поможет вам сосредоточиться и углубить свое сознание. Успешно идет освоение техник аутогенного тренинга, цигуна, йоги, а также чтение мантр для проработки своей кармы. Возможно, вас будет необычайно привлекать все самое загадочное и таинственное. Усиливается ваша интуиция и способность понимать скрытые мотивы поведения других людей. При определенной склонности характера вы могли бы тонко манипулировать другими людьми ради достижения своих целей. Успешно идут дела с изучением психологии и эзотерических наук. В обыденной жизни это удачное время для погашения долгов по кредитам. Другое позитивное направление связано с урегулированием партнерских отношений. Вы не будете иметь проблем в супружестве, и со стороны партнера по браку будет проявлена должная ответственность и готовность решать общие вопросы. Старайтесь больше времени проводить в открытом общении, посещайте праздничные мероприятия, юбилеи, свадьбы.