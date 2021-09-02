У эмоций выходной — гороскоп на 3 сентября

25-26 лунные сутки. Основная часть дня вряд ли будет отмечена трудовым энтузиазмом и железным самообладанием: на это намекает чувствительная Луна в Раке, пребывающая в положении «без курса».

Попытка усилием воли сменить вектор внимания или взять еще один барьер заведет в тупик. Не слишком благополучным может быть эмоциональный фон. Вплоть до вечера возможны пассивность и желание побыть дома. Общительность, энергия и креативное мышление вернутся в конце дня. Это наилучшее время для переговоров, уточнения планов, согласования мероприятий и распределения ролей на выходные, для изучения документов или маршрутов.

Овен

Овнов сегодня могут преследовать низкий тонус и психологическая уязвимость. Возможна беспричинная сентиментальность, склонность к перепадам эмоций. Настроение будет зависеть от семейных дел или уровня взаимопонимания с близкими. Если нет срочных хлопот, звезды советуют никуда не спешить, остаться дома или взять паузу в работе. Вечер принесет свежую порцию новостей и идеи на предстоящие выходные.

Телец

Пока не настал вечер, звезды советуют Тельцам выбирать несложные занятия «для души», а в не зависящих от них обстоятельствах довериться судьбе. Желательно отложить интенсивные переговоры, разъезды и лишнюю суету. По возможности, стоит провести время в знакомой обстановке. Остаток дня развернет внимание в другом направлении, может пройти в оживленных переговорах с коллегами или близким окружением.

Близнецы

Сегодня все самое интересное ждет Близнецов в конце дня. В утренние и дневные часы лучше отказаться от трудоемких дел, сузить круг общения и сделать перерыв в интеллектуальных занятиях. Это время ментальной перезагрузки, сброса неприятных эмоций, избавления от ненужных вещей. Вечер обеспечит вам приток новостей и творческих идей, возможны переговоры, прогулки, приглашение на уик-энд или в гости.

Рак

Раки сегодня зависимы от своего душевного и физического самочувствия, а также от психологической атмосферы, создаваемой партнерами, клиентами и близкими людьми. Утро может начаться с уныния, размолвки, плохого компромисса. Не стоит заключать на такой волне сделки, делать выбор или пытаться помириться. Выйти из тупика поможет вечер. «Тумблером эмоций» может стать звонок друга, новость, покупка.

Лев

На сегодня Львам лучше не планировать масштабные акции, так как энергия и общительность посетят их только к ночи. Основная часть суток может пройти в уединении или вынужденных остаточных хлопотах. Напомнят о себе недомогания или тайные слабости. Не исключена зависимость от быта, жилищных условий или семейных нужд. Вечером «проснется мысль», возможны сенсационные новости, прогулки, переговоры.

Дева

Девам стоит быть готовыми услышать финансовые новости, получить известия от партнеров, клиентов, посредников в делах, продавцов или покупателей. Возможно, придется подтвердить соглашение, подписать договор или изучить какие-то документы. Звезды утверждают, что это произойдет вечером, а в дневные часы можно немного расслабиться. Новых дел лучше не начинать, а налаженные можно пустить на самотек.

Весы

Сегодня Весам лучше отложить все значимые контакты на вечер либо перенести их на завтра. Основная часть этого дня не сулит подвижек в делах и пройдет под знаком вчерашних настроений, которые для большинства Весов имеют не самую оптимистичную окраску. Попытка улучшить ситуацию может усугубить проблему. В конце дня эффективны все контакты, включая официальные, возможны новости, лучше пойдет учеба.

Скорпион

До наступления вечера Скорпионы могут положиться на интуицию, на привычный ход вещей или на случай, который в мелочах будет на их стороне. Знакомые дела будут выполняться автоматически. Неприятности будут смягчены. Переговоры и поездки новыми маршрутами лучше отложить на конец дня или перенести на завтра. Перед сном не помешает ознакомиться с лентой новостей и заново изучить нужные документы.

Стрелец

Стрельцов вплоть до вечера может преследовать эмоциональный привкус дня вчерашнего, не всегда гармоничный. Не исключена подозрительность, тяга к «запретным плодам» или к тайным вредным привычкам. Возможны неприятности в любви и в финансовых делах. Это не лучший момент для покупок и вложений. В конце дня все изменится: наступит время полезных мыслей, приятных новостей или конструктивного общения.

Козерог

Козерогам сегодня важно довести до конца необходимые дела, не обращая внимания на эмоциональный негатив. В планах на ближайшие дни стоит учесть возможные трудности: там, где другие получат поддержку или преимущество, вы можете столкнуться с помехой. Уточнять программу действий желательно вечером, при этом лучше не давать воли своим эмоциям, избегать откровенности и держаться в официальных рамках.

Водолей

Водолеям стоит ждать нового поворота событий вечером. Именно в это время звезды обещают им долгожданное предложение, известие, появление на горизонте нужных людей. Лучше отложить на вечерний час ответственные переговоры, согласование мероприятий на завтра. Основную часть этого дня можно посвятить несложным повседневным делам, с учетом эмоционального фона, нюансов самочувствия и домашней ситуации.

Рыбы

Сегодня большинство историй заканчивается для Рыб благополучно, но все же в их настроении возможны нотки озабоченности. Не все будет гладко в любовных, финансовых, творческих, юридических делах. Возможно беспокойство за детей. В конце дня звезды советуют обратить внимание на самочувствие и рекомендуют оставаться на связи: возможны вести от друзей и коллег, новости сервисов, официальные извещения.