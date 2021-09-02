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Внезапное богатство: астролог назвала три даты для «денежной стрижки»

2 сентября 2021ГороскопыУника Новости

Даже такая простая процедура, как стрижка, может помочь… разбогатеть!

Внезапное богатство: астролог назвала три даты для «денежной стрижки»
Фото: vologda.trade-services

По мнению специалистов по звездному влиянию на человека, визит в парикмахерскую в «правильный» день позволяет настроить энергию на дельный лад и сконцентрировать силы в работе по улучшению своего благосостояния.

"Дни денежной стрижки — это волшебные дни, — заявила Пятому каналу астролог Елена Егорова. — Подстригание волос активизирует вашу финансовую и денежную энергию".

Эксперт рекомендует воспользоваться подсказками звезд и навестить своего стилиста по прическам в указанные дни, хотя бы подравнять кончики, чтобы получить приятный бонус от Вселенной.

В сентябре, заявила астролог, есть только три дня, в которые звезды будут помогать клиентам цирюльников на пути к финансовому успеху. Так, обновить стрижку или сделать укладку следует в воскресенье, 5 сентября, либо в субботу, 18 сентября, а также подойдет пятница, 24 сентября.

Астролог советует отметить эти «дни денежной стрижки» в календаре и именно на них сделать запись в салоне красоты. После этого можно увидеть, как финансовые дела идут в гору, подытожила эксперт.

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