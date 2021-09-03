Деньги утекают сквозь пальцы — финансовый гороскоп на 4 сентября

Сегодня нужно следить за тем, куда мы спускаем свои деньги. Возможно, от чего-то можно отказаться.

Овен

Первая половина дня складывается неблагоприятно для Овнов, получающих доход от сделок с недвижимостью. Риелторам лучше не планировать на это время встреч с клиентами. У строителей могут произойти заминки с выполнением объема работы из-за несогласованности с подрядчиками. Вторая половина дня может быть связана с интригами в трудовом коллективе – постарайтесь не вступать в споры.

Телец

Первая половина дня складывается с мелкими шероховатостями для офисных работников. Возможно, вы допустите ошибку, которую не сразу удастся обнаружить и исправить – и на это уйдет часть вашего рабочего времени. Во второй половине дня сосредоточьтесь на текущих делах, воздержитесь от экспериментов. Очень важно создать себе комфортные условия для работы – это будет способствовать росту производительности труда.

Близнецы

В первой половине дня Близнецы могут понести убытки от посреднической и торгово-закупочной деятельности. Воздержитесь от заключения сделок на приобретение оптовых партий товара. Во второй половине дня не исключены проблемы в семье, отчего вы не сможете с должным вниманием заниматься профессиональными вопросами. Также может пострадать семейный бизнес.

Рак

Контакты с людьми, наделенными властными полномочиями, для Раков сегодня могут оказаться бесполезными, либо чреватыми неприятными последствиями. Рекомендуется воздержаться от сбора документов в официальных инстанциях – там вы можете потерять много времени в бюрократических проволочках. Не лучшее время для передачи докладных записок начальству.

Лев

Львам в первой половине дня звезды советуют воздержаться от деловой переписки. Возможно, вам поступят ложные сведения, руководствуясь которыми вы рискуете допустить ошибку. В конце дня воздержитесь от принятия финансовых решений, опасайтесь воровства, мошенничества. Также это не лучшее время для финансовых заимствований или покупок в кредит.

Дева

Девам в первой половине дня рекомендуется действовать открыто и избегать вступления в сговоры с кем бы то ни было. Это не лучшее время для профсоюзной и иной общественной деятельности. В результате изменения внешних обстоятельств вам, возможно, придется корректировать свои планы. Вторая половина дня может быть связана с усилением вашей эмоциональности, что неблагоприятно для дел, требующих трезвого и разумного подхода.

Весы

Ожидания Весов относительно получения премии или иного вида материального и морального поощрения от работодателя, сегодня могут не оправдаться. Работа в составе группы единомышленников может сопровождаться разногласиями. Во второй половине дня постарайтесь не вступать в споры с коллегами – вас вряд ли поддержат в трудовом коллективе.

Скорпион

В первой половине дня звезды не советуют Скорпионам сдвать экзамены, проходить процедуру переаттестации. То же самое относится к собеседованию с потенциальным работодателем. Уровень вашей профессиональной квалификации может не соответствовать требованиям дня. Этот день может быть связан с разочарованиями относительно своих надежд и ожиданий.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня рекомендуется воздержаться от проведения банковских платежей в другие страны и регионы. Велика вероятность зависания вашего платежа из-за компьютерного сбоя в системе. При таких переводах будьте внимательнее при заполнении реквизитов. Во второй половине дня студенты вузов могут столкнуться с затруднениями при ответе на вопросы преподавателей.

Козерог

Козерогам, работающим с клиентами, в этот день следует быть разборчивее. Возрастает вероятность потерять впустую много рабочего времени на неплатежеспособных клиентов. Прежде чем обсуждать детали и условия заказа, поинтересуйтесь, располагает ли потенциальный клиент нужной суммой денег. Возможны конфликтные ситуации с клиентами.

Водолей

Безработным Водолеям звезды не советуют на первую половину дня планировать собеседования с потенциальными работодателями. То же самое касается сдачи экзаменов при переаттестации. В это время вы можете растеряться и не найти правильного ответа. В конце дня не берите и не давайте денег взаймы. Запрос в банк на выдачу кредита может не получить одобрения.

Рыбы

Рыбы, имеющие творческие профессии, сегодня в первой половине дня могут столкнуться с трудностями при реализации творческих замыслов. То же самое относится к изобретателям и рационализаторам. Мастера сервисных центров могут столкнуться с трудностями. Вторая половина дня может внести нестабильность в отношения с коллегами в трудовом коллективе.