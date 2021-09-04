Порыв эмоций отключит мозг — любовный гороскоп на 5 сентября

Сегодня стоит быть осторожнее с эмоциями — они только навредят.

Овен

Сегодня свидание добавляет Овнам внутренней энергии и возвращает им вкус к романтике, если в их жизни стало слишком много работы. Свободным Овнам звезды советуют посещать мероприятия и не бежать от знакомств: личная симпатия, рожденная в этот день, имеет шанс на продолжение в обозримом будущем.

Телец

Обстоятельства этого дня подталкивают практичных Тельцов к нарушению правил и выходу за рамки. Например, к преувеличенной эмоциональности, откровенности или экзотичным способам выражения романтических чувств. Не все Тельцы сумеют противостоять искушению, поэтому вполне возможны различные перегибы.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут смело ставить личную жизнь на первое место. Самое время забыть про повседневную рутину и устроить праздник. Если с такой инициативой выступает любимый человек, звезды советуют вам всячески его поддержать. Если ваше сердце свободно, не бойтесь флирта и романтических авантюр.

Рак

Сегодня обстоятельства побуждают Раков вкладываться в личные отношения не только морально и интеллектуально, но и материально. Влюбленный Рак не станет считать деньги, если выбирает подарок объекту своих симпатий или готовит антураж для романтической встречи, на которую возлагает большие надежды.

Лев

Сегодня Львам не стоит «занимать в отношениях слишком много места». Звезды советуют бережнее относиться к привычкам любимого человека и не считать ниже своего достоинства иногда подстроиться под них. Цените верность партнера его идеям: если вы будете их уважать, он будет точно так же верен вам.

Дева

В этот день Девы готовы ради любви на многое и им важно, чтобы их жертвы были оценены по достоинству. Они способны поступиться своими привычками и втиснуть свой темперамент в чуждые рамки. С удовольствием или скрепя сердце они будут играть в ту ролевую игру, которая нравится объекту их симпатий.

Весы

Сегодня звезды обещают Весам удачу в любви и советуют не отказываться от свидания: оно станет счастливым и может открыть двери в будущее. Свободным Весам нужно принять приглашение на вечеринку или на другое мероприятие: их обаяние не останется незамеченным, даже если они ведут себя очень скромно.

Скорпион

В этот день влюбленные Скорпионы не готовы останавливаться на достигнутом и хотят большего. Им стоит помнить, что одобрение и симпатия со стороны любимого человека не всегда будут выражаться прямо: не исключено, что он или она побоится выразить свои чувства открыто, сочтя это нарушением приличий.

Стрелец

Сегодня Стрельцы на позитивной эмоциональной волне и способны заразить партнера своим энтузиазмом. Взаимную симпатию подогреет волнующая обстановка, далекая от быта: вид звездного неба, ветер странствий, азарт игры, борьба за общие убеждения. Хорошо посетить вдвоем популярное место или мероприятие.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги забывают о чувстве меры и готовы положить к ногам объекта симпатий весь мир. Даже если они уверены, что делают это по расчету и у них «все под контролем», в один прекрасный момент порыв эмоций может одержать верх и лишить их равновесия. Лучше избегать показных жестов.

Водолей

Сегодня Водолеи готовы отвечать на чужие чувства и порой переходят в этом границы разумного. Под влиянием любовных переживаний и доли тщеславия многие представители знака способны забыть о своих базовых принципах в любви или о тех правилах, которые они сами же упорно насаждали в своих отношениях.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам лучше не увлекаться. Если это все же случилось, важно вовремя отступить назад к надежным границам. Весьма опасное направление мыслей - думать, что вам «недодали» или, наоборот, вы «недолюбили»: отчаянные попытки все исправить вряд ли спасут положение, а вот навредить могут.