Следующий ход — за партнером — любовный гороскоп на 6 сентября

Сегодня не стоит предпринимать какие-либо шаги. Дайте возможность сделать это вашей второй половинке.

Овен

Сегодня Овны реализуют себя в работе или поглощены повседневной рутиной, поэтому романтические контакты могут быть для них далеко не на первом месте. Напоминать о себе любимому человеку им лучше в форме мелких ненавязчивых услуг, по возможности, не ожидая за это немедленной бурной благодарности.

Телец

Сегодня Тельцы не прочь проявить активность в любви или поддержать инициативу любимого человека. Стоит иметь в виду, что атмосфера этих суток не очень романтична, стиль взаимодействия будет чаще напоминать служебный или дружеский. Полем совместных интересов может стать хозяйство, бизнес или спорт.

Близнецы

Сегодня звезды перенаправляют вектор энергии влюбленных Близнецов на хлопотные рутинные дела, и романтика становится им временно недоступна. Близнецам, прозевавшим в любви удачный момент, даже в неотложных обстоятельствах лучше выждать пару дней, чтобы все их благие намерения не обернулись крахом.

Рак

Сегодня Ракам желательно стать реалистами и практиками, поддерживая любимого человека не столько словом, сколько конкретным делом. Выяснять причины его (ее) задумчивости или пытаться создать романтический антураж сейчас дело неблагодарное, зато своевременная мелкая помощь будет как нельзя кстати.

Лев

Сегодня Львам нелегко оставаться в личных отношениях великодушными, романтичными и дипломатичными. Мысли многих представителей знака будут упорно витать в сфере рутинной повседневности, из-за чего они незаметно для себя могут использовать в любовных ситуациях деловой или бытовой стиль поведения.

Дева

Не тот день, когда Девы демонстрируют легкость характера и уживчивость, зато они очень инициативны. Многие Девы будут настоящими лидерами и командирами, искренне считая, что всего лишь оказывают объекту своих чувств небольшие услуги. Все сложится неплохо, если партнер согласится на роль ведомого.

Весы

Сегодня Весам не всегда открыты истинные мотивы любимого человека и это может их инстинктивно настораживать. Есть ли реальный повод для опасений, зависит от индивидуальных обстоятельств. Ваш партнер может быть вашим тайным телохранителем и верным другом, но может и плести за вашей спиной интриги.

Скорпион

Сегодня Скорпионы склонны следовать собственной интуиции, и она их не подводит, но дела сердечные могут оказаться досадным исключением из этого правила. Чтобы не ошибиться, им важно не торопить события. Лучше сделать акцент не на игриво-романтической, а на деловой или дружеской стороне отношений.

Стрелец

Стрельцов этот день вынуждает проявить бойцовские или деловые качества, что не очень согласуется с ожиданиями их партнеров и создает им много неудобств при попытке настроиться на романтический лад. Звезды советуют либо отложить свидание, либо заранее избегать мелочей, провоцирующих острые ссоры.

Козерог

Сегодня влюбленный Козерог (особенно представитель сильного пола) готов на многое, но ему не помешают конкретный импульс, повод и практический стимул. Наибольшего успеха добьются Козероги, умеющие замотивировать себя сами. Их инициатива будет успешной, но отдачи от нее придется немного подождать.

Водолей

Водолеям звезды намекают, что сейчас не лучшее время для любви (особенно если партнеры пока не знают, чего ждать друг от друга в сложной ситуации, а роман переживает конфетно-букетную стадию игр и ухаживаний). Постоянным партнерам лучше решать проблемы в рабочем порядке, не раздувая их значимость.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит заранее принять, что следующий ход - за партнером. Попытка прямо или косвенно повлиять на чужое решение может отразиться на любовных отношениях негативно (в первую очередь, это справедливо для Рыб-женщин и их партнеров-мужчин). На всякий случай, будьте готовы остаться друзьями.