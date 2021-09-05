Подходим к задачам креативно — финансовый гороскоп на 6 сентября

Творческое мышление сегодня поможет нам решить самые сложные проблемы.

Овен

В первой половине дня Овны могут столкнуться с мелкими техническими сбоями при выполнении текущей работы. Однако уже после полудня вы сможете успешно преодолеть все затруднения и довести до конца запланированный объем работы. День благоприятен для работы в офисе и на строительной площадке. Успешно пойдет работа по подготовке бухгалтерских и статистических отчетов.

Телец

В первой половине дня Тельцы, работающие в сфере услуг, могут столкнуться с критическими замечаниями со стороны некоторых клиентов. Не исключен спад спроса на предлагаемые вами услуги. Вторая половина дня и вечер может привести к росту оборотов в розничной торговле. Также это хорошее время для деловых поездок, контактов и новых знакомств.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня рекомендуется больше внимания уделять отношениям с коллегами в трудовом коллективе. Постарайтесь не давать никому критических оценок и вести себя дружелюбно. В противном случае вам, возможно, придется выслушать ответную критику в свой адрес. Вторая половина дня благоприятна для семейного бизнеса и благоустройства на рабочем месте.

Рак

У Раков в этот день может быть много полезных деловых контактов, благодаря которым ваши связи расширятся. Наиболее успешно пойдут дела у работников торговли, транспорта, а также у тех, кто работает с документами. Полезная информация может поступить своевременно. Наиболее важные дела рекомендуется запланировать на конец дня.

Лев

Львам в начале дня, возможно, предстоит нести мелкие финансовые расходы и тратить дополнительное время на незапланированные дела. Возможно, вам придется оплатить по счетам в большем размере, чем вы предполагали. В конце дня ваша производительность труда может вырасти за счет усовершенствования методов работы и правильного распределения рабочего времени.

Дева

Эмоциональное состояние Дев в начале дня может оказаться неустойчивым и это может негативно отразиться на результатах работы. Особенно это относится к деловым контактам, поездкам, консультациям и работе с документами. Во второй половине дня вам сопутствует удача в любых делах. Усилится ваша практичность и дисциплина при выполнении текущей работы.

Весы

В первой половине дня Весам рекомендуется воздерживаться от любых форм неофициальной подработки. При выполнении частных заказов обязательно берите предоплаты, будьте внимательнее при расчетах с клиентами. В конце дня вам может оказать протекцию влиятельный человек. Отношения с вышестоящим руководством могут стать более доверительными.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионам, возможно, придется вносить коррективы в свои планы. Это может быть связано с изменениями во внешних обстоятельствах. Работа в составе группы единомышленников может быть затруднена из-за разногласия. Вторая половина дня улучшает ваши шансы на успех во время служебных командировок. Также это хорошее время для учебы.

Стрелец

Стрельцам, занимающим руководящие должности, в первой половине дня рекомендуется с осмотрительностью относиться к поступающей информации. Возможно, вас попытаются дезинформировать, или вы можете неправильно что-то понять. Вторая половина дня благоприятна для реформирования структуры управления и кадровых перестановок. Можно давать и брать деньги взаймы на короткий срок.

Козерог

Козероги, проходящие курсы обучения, в первой половине дня могут встретить критику со стороны преподавателей. Возможно, вам сложно будет усвоить некоторые ключевые понятия из учебного материала. Поэтому путь к повышению квалификации сегодня может быть тернистым. Вторая половина дня благоприятна для урегулирования юридических споров и подписания договоров.

Водолей

Поспешное и излишне опрометчивое поведение при принятии финансовых решений может принести убытки Водолеям. Особенно это характерно для первой половины дня. Звезды советуют воздержаться от крупных покупок. Ситуация решительно поменяется к лучшему в конце рабочего дня. В это время вы сможете резко повысить производительность своего труда.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от подписания важных документов, способных повлечь за собой серьезную юридическую ответственность. Переговорный процесс лучше отложить на вторую половину дня или на вечер. Также это хорошее время для участия в конкурсах, соревнованиях. Вы можете почувствовать усиление творческого потенциала.