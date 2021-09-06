Самооценка пробьет потолок — гороскоп на 7 сентября

1-29 лунные сутки. Новый солнечно-лунный цикл стартует с погружения в уже знакомые заботы.

Это день агрессии, суеты и спешки, он требует быстрой реакции и деловитости. Аспекты Луны в Деве обеспечат энергией для полезных работ и дотошностью для преодоления застарелой путаницы. При отточенном мастерстве любое дело будет «гореть в руках». Возможны острые моменты: авралы, споры, поломки, технические сбои, травмы и несчастные случаи, срочные вызовы, сигналы тревоги. Это насыщенные сутки для менеджеров, спортсменов, хирургов и травматологов, сферы услуг и ремонта, силовых структур и служб оперативного реагирования.

Овен

День настраивает Овнов на срочные хлопоты и напоминает о важности хорошего самочувствия, как условия работоспособности. Овны, взявшие (или не терявшие) нужный темп и достигшие в своем деле мастерства, могут рассчитывать на завершение идущих работ в течение недели. Если своих сил недостаточно, не стоит медлить с наймом помощника, визитом к личному врачу или тренеру, обращением в сервис за услугой.

Телец

Тельцам не стоит сидеть сложа руки: в эти сутки у них есть возможность сделать новый рывок в той сфере, где они уже добились определенных успехов. Даже ленивым Тельцам звезды дают шанс частично наверстать упущенное. Можно добиться подвижек в тренировках, бизнесе, спорте, сотрудничестве, техническом творчестве, воспитании детей и подопечных. Если вам нужен помощник, сегодня он к вашим услугам.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам забыть про лень и постараться завершить срочные работы: это более продуктивное приложение энергии, чем перманентная нервозность или острый личный конфликт. Стоит довести до конца уборку, ремонт, хозяйственный или производственный процесс, установку охранной системы, потенциально опасную процедуру. Даже в мелочах желательно не забывать о технике безопасности.

Рак

День требует от Раков практичности, мобильности, внимания к мелочам, хорошей деловой или спортивной формы. Если накануне был набран нужный темп, можно многое успеть на волне вчерашнего настроения. Может ждать прояснения транспортный или медицинский вопрос. Не исключена срочная поездка. Это подходящий момент для обращения за неотложной услугой, особенно в техподдержку или в лечебное учреждение.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам не настраиваться на новые задачи, а срочно разобраться в следах недавнего прошлого. Если обнаружились неполадки или все еще не сняты подозрения, стоит проявить скрупулезность и прояснить туманную ситуацию - в противном случае недоразумение всплывет позже в укрупненном масштабе. Нежелательно планировать на этот день приятное общение, романтику, развлечения и отдых.

Дева

Сегодня у Дев напряженный день, многое зависит от их энергии, мастерства, смелости, расторопности. Выполняемое дело (или его энергозатратный этап) выходят на финишную полосу. Возможен тест на умелое управление бизнесом, бытом или производством, на владение техникой, инструментами или оружием, а также на умение распознать ловушку и выбраться из нее. Возможны агрессия, нервозность, переутомление.

Весы

Этот день ставит Весов в зависимость от обстоятельств. Многим Весам придется заняться внутренней стороной своих дел, которую они не могут или не хотят показывать посторонним. Образ действий может задать бытовой или деловой аврал, технический сбой, недомогание. Может требоваться срочная помощь, ремонт, защита, тренированный обслуживающий персонал. Не исключены ссоры с помощниками из-за путаницы.

Скорпион

Скорпионам не стоит хвататься за новые задачи, если не завершены прежние дела. День подходит для продвижения личных интересов, но не менее эффективен, если вы задействованы в коллективном проекте или хотите помочь другу. В качестве лидера или рядового бойца вы можете принять участие в уже знакомом вам общем полезном деле. Если вам срочно нужна конкретная поддержка, ее также стоит искать в группе.

Стрелец

Сегодня Стрельцов ждет испытание на ловкость, тактическую гибкость или смелость, без этого трудно добиться цели или выполнить поручение. Возможен аврал. Стоит помнить о технике безопасности (в том числе, психологической, помогающей уйти от конфликта). Не стоит начинать ответственные дела, вступать в должность, проводить без причин рискованные лечебные процедуры и сложные технические манипуляции.

Козерог

Сегодня звезды не советуют Козерогам оставаться пассивными, но рекомендуют им не выпадать из привычного ритма работ и всячески избегать в своих делах резкой смены курса. Лучше выбирать знакомые пути, методы и инструменты, опираться на проверенные авторитеты, надежных помощников и заниматься лишь делами, удачно идущими к финалу. Налаженный режим дня поможет укрепить и дух, и физическое здоровье.

Водолей

Сегодня многим Водолеям предстоит жить в авральном режиме. В зависимости от ситуации придется подсуетиться, понервничать, проявить смекалку, ловкость, отвагу или вспомнить об азах безопасности. Не стоит считать стрессы и угрозы этого дня мелочами: в худшем случае, возможны атаки на имущество или ущерб здоровью. Вредны медлительность, беспечность и лишняя гордость, не позволяющая принять помощь.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит спокойнее воспринимать чужую активность, в том числе, явную или скрытую агрессию в свой адрес. Нежелательно отвечать агрессору встречным броском: вместо морального удовлетворения вы можете получить стресс, а негативные эмоции этого дня способны преследовать вас несколько недель. Победив, вы рискуете нажить себе врага. Также вам не стоит принимать активно навязываемые услуги.