Любовный гороскоп на 7 сентября 2021 года для каждого знака

6 сентября 2021 ГороскопыМарианна Басс

Любовный гороскоп на 7 сентября 2021 года Овен ‌‌ В круговерти сегодняшних забот у Овнов вряд ли будет много времени на личную жизнь, но звезды советуют им выкроить хотя бы минутку на общение с любимым человеком. В противном случае у того появится веский небезосновательный повод для ревности к работе Овна, к его коллегам или объекту его забот. Телец События этого дня для влюбленных Тельцов - естественное продолжение вчерашних дел и шанс развить начатое. Не прекращайте раньше времени общее занятие, если оно ведет к сплочению. Эстетика сегодня на втором месте, смело встречайтесь на работе или на тренировке, не заботясь об элегантном имидже. Близнецы Сегодня Близнецы не в самом гармоничном расположении духа и не прочь поделиться своими негативными эмоциями с любимым человеком, если тот невовремя попадется им под руку. Прежде всего, от этого будут страдать влюбленные пары, живущие или работающие вместе. Свидание желательно перенести на завтра. Рак ‌‌ Сегодня в дилемме «любовь или дела насущные» многие Раки выберут второе - и возможно, они будут правы. И создать, и поддержать лирический настрой в эти сутки довольно проблематично, зато можно поднапрячься и устранить сразу несколько препятствий на пути к будущему ровному развитию любовного романа. Лев ‌‌ Этот день может сделать Львов подозрительными и заставить нервничать из-за мелочей. Точнее, таковыми они будут казаться их партнерам - сами Львы не успокоятся, пока не закроют волнующий их вопрос (скорее всего, далеко не романтический). И свидание, и обсуждение его нюансов лучше отложить на завтра. Дева ‌‌ Сегодня влюбленным Девам необходимо направить в верное русло свою энергию, иначе их действия будут вредить им самим и подтачивать основы их любовного благополучия. Мужчинам-Девам звезды настоятельно советуют контролировать свой темперамент, а женщинам-Девам избегать командного тона и агрессивности. Весы ‌‌ В этот день Весам нужен не столько равноправный партнер, сколько помощник, и многие Весы найдут такового в своем постоянном спутнике. Свободным Весам не стоит спешить с развитием новых предполагаемых отношений. Весам-женщинам звезды советуют осторожнее принимать услуги и ухаживания от незнакомцев. Скорпион Сегодня влюбленные Скорпионы энергичны, услужливы и внимательны к мелочам. Если у их избранника или избранницы проблемы, они немедленно придут на помощь и ловко их разрулят. Но любовь вовсе не делает их слепыми, они отлично видят скрытые нюансы ситуации, собственные слабости и недостатки партнера. Стрелец Ситуации этого дня требуют от Стрельцов жестких пробивных качеств, что может быть несовместимо с лирическим настроем и поддержкой гармоничных отношений. Звезды не советуют смешивать деловую и личную стороны жизни: первая легко одержит верх, с плохими последствиями для дальнейшего развития романа. Козерог Сегодня Козероги не прочь проявить инициативу в любви, но мыслят излишне прагматично и действуют по инерции. Они не готовы сменить тактику, даже если этого требует ситуация. Но верность своей натуре и линии поведения ничем им не грозит: они не сделают ничего такого, за что им потом было бы неловко. Водолей Сегодня Водолеям лучше отложить свидание, дабы не подвергать свою личную жизнь риску, а любимого человека лишним стрессам. Особенно нежелательны в этот день интимные встречи, попытки примирения и сближения. Свободным женщинам-Водолеям стоит избегать приключений и быть осмотрительнее с незнакомцами. Рыбы ‌‌ Сегодня Рыбы (особенно женщины) не против проявления у партнера здоровых лидерских качеств, но с трудом воспринимают партнера-командира и болезненно реагируют на партнера-агрессора. Рыбам, не уверенным в своей способности отбить атаку или принять предложенный темп, лучше воздержаться от свидания.

Фото: Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

Любовный гороскоп на 7 сентября 2021 года Овен В круговерти сегодняшних забот у Овнов вряд ли будет много времени на личную жизнь, но звезды советуют им выкроить хотя бы минутку на общение с любимым человеком. В противном случае у того появится веский небезосновательный повод для ревности к работе Овна, к его коллегам или объекту его забот. Телец События этого дня для влюбленных Тельцов - естественное продолжение вчерашних дел и шанс развить начатое. Не прекращайте раньше времени общее занятие, если оно ведет к сплочению. Эстетика сегодня на втором месте, смело встречайтесь на работе или на тренировке, не заботясь об элегантном имидже. Близнецы Сегодня Близнецы не в самом гармоничном расположении духа и не прочь поделиться своими негативными эмоциями с любимым человеком, если тот невовремя попадется им под руку. Прежде всего, от этого будут страдать влюбленные пары, живущие или работающие вместе. Свидание желательно перенести на завтра. Рак Сегодня в дилемме «любовь или дела насущные» многие Раки выберут второе - и возможно, они будут правы. И создать, и поддержать лирический настрой в эти сутки довольно проблематично, зато можно поднапрячься и устранить сразу несколько препятствий на пути к будущему ровному развитию любовного романа. Лев Этот день может сделать Львов подозрительными и заставить нервничать из-за мелочей. Точнее, таковыми они будут казаться их партнерам - сами Львы не успокоятся, пока не закроют волнующий их вопрос (скорее всего, далеко не романтический). И свидание, и обсуждение его нюансов лучше отложить на завтра. Дева Сегодня влюбленным Девам необходимо направить в верное русло свою энергию, иначе их действия будут вредить им самим и подтачивать основы их любовного благополучия. Мужчинам-Девам звезды настоятельно советуют контролировать свой темперамент, а женщинам-Девам избегать командного тона и агрессивности. Весы В этот день Весам нужен не столько равноправный партнер, сколько помощник, и многие Весы найдут такового в своем постоянном спутнике. Свободным Весам не стоит спешить с развитием новых предполагаемых отношений. Весам-женщинам звезды советуют осторожнее принимать услуги и ухаживания от незнакомцев. Скорпион Сегодня влюбленные Скорпионы энергичны, услужливы и внимательны к мелочам. Если у их избранника или избранницы проблемы, они немедленно придут на помощь и ловко их разрулят. Но любовь вовсе не делает их слепыми, они отлично видят скрытые нюансы ситуации, собственные слабости и недостатки партнера. Стрелец Ситуации этого дня требуют от Стрельцов жестких пробивных качеств, что может быть несовместимо с лирическим настроем и поддержкой гармоничных отношений. Звезды не советуют смешивать деловую и личную стороны жизни: первая легко одержит верх, с плохими последствиями для дальнейшего развития романа. Козерог Сегодня Козероги не прочь проявить инициативу в любви, но мыслят излишне прагматично и действуют по инерции. Они не готовы сменить тактику, даже если этого требует ситуация. Но верность своей натуре и линии поведения ничем им не грозит: они не сделают ничего такого, за что им потом было бы неловко. Водолей Сегодня Водолеям лучше отложить свидание, дабы не подвергать свою личную жизнь риску, а любимого человека лишним стрессам. Особенно нежелательны в этот день интимные встречи, попытки примирения и сближения. Свободным женщинам-Водолеям стоит избегать приключений и быть осмотрительнее с незнакомцами. Рыбы Сегодня Рыбы (особенно женщины) не против проявления у партнера здоровых лидерских качеств, но с трудом воспринимают партнера-командира и болезненно реагируют на партнера-агрессора. Рыбам, не уверенным в своей способности отбить атаку или принять предложенный темп, лучше воздержаться от свидания.