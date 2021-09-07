Вырастут крылья за спиной — любовный гороскоп на 8 сентября

Сегодня вы в очередной раз влюбимся в свою вторую половинку.

Овен

Сегодня главный способ поддержания гармонии в отношениях для Овнов - диалог и избегать его им не стоит ни в коем случае (особенно если в паре не все гладко). Не исключено, что партнер сам выйдет на связь. Свободным Овнам стоит проверить почту или анкету на сайте знакомств: возможно сообщение.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют Тельцам ориентироваться в своем общении с лицами противоположного пола не на собственные представления о красивом, приятном или правильном, а на общепринятые стандарты. Помимо прочего это поможет не давать повод для сплетен, если объект симпатий работает с ними вместе.

Близнецы

Близнецам желательно не терять время, так как этот день создан для любви. Если обстоятельства не позволяют вам отдаться личной жизни всецело, активнее используйте формат переговоров или переписки: несмотря на некоторые ограничения, общение окажется романтичным, приятным, нескучным и вдохновляющим.

Рак

Сегодня звезды предостерегают влюбленных Раков от излишней непосредственности в виде бурного всплеска эмоций: обстановка для такого поведения будет неподходящей и оно может восприниматься как нарушение приличий. Стоит удвоить самоконтроль, если намечается визит в гости, знакомство с членами семьи.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам встречаться с любимыми в популярных престижных местах: это отличный повод появиться вдвоем и невзначай дать повод для льстящих самолюбию сплетен. Кроме того, это способ поддержать взаимные интересы. Если нельзя увидеться вживую, на помощь придет дистанционное общение.

Дева

Сегодня Девам придется укротить свои страсти и амбиции, став в отношениях чуть дипломатичнее - в противном случае хорошие возможности этого дня могут остаться не использованными. Если вы погорячились, судьба дает вам шанс загладить свою вину подарком, услугой или хотя бы изысканным комплиментом.

Весы

Сегодня Весы очаровывают партнера не только обаянием, но и словом. В их подходе к отношениям могут гармонично сочетаться искренняя симпатия и точный расчет. Свободные Весы будут искусно вести диалоги с разными людьми и поддерживать параллельные знакомства, сравнивая потенциальных избранников.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам пригодится знание правил поведения (включая нормы речевого этикета) и умение скромно держаться в тени. Не время называть вещи своими именами и сыпать откровенными шутками, важнее способность выражать свои чувства деликатно и владеть искусством общепринятых эвфемизмов.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут с чистой совестью поставить личную жизнь на одно из первых мест в своих планах: она не только доставит им удовольствие сама по себе, но и станет отдушиной на фоне деловой суеты. Желательно придерживаться предписанных ситуацией правил поведения: этикета, определенных ритуалов.

Козерог

В этот день Козерогам придется придерживаться в общении с представителями противоположного пола тех или иных формальностей, искать баланс между своими привычками и требованиями ситуации, личными вкусами и чужими ожиданиями. Важно не ждать, что партнер сам угадает ваши вкусы, и уметь договариваться.

Водолей

Сегодня мало что способно лишить Водолеев душевного равновесия. Если у них случились те или иные неприятности, любимый человек окажется на их стороне, и они почувствуют, что у них вновь «выросли крылья за спиной». Но не все Водолеи покажут свои чувства открыто, многие из них предпочтут сдержанность.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит проявлять в любви инициативу, но следует быть внимательнее к словам партнера и вовремя давать обратную связь. Важна уравновешенность. Если вам предлагают «честный договор» или «разговор начистоту», вначале постарайтесь убедиться, что мотивы вашей половинки кристально чисты.