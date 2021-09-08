Думаем над следующими шагами — финансовый гороскоп на 9 сентября

Сегодня стоит написать сценарий наших будущих действий.

Овен

Овнам звезды советуют прислушиваться к подсказкам своей интуиции при принятии решений. Особенно это относится к финансовой деятельности. Возможно, вам будут поступать предложения потратить деньги на рискованные проекты или покупку товаров со спекулятивными целями. Но вы будете в состоянии предвидеть последствия и принять единственно верные решения.

Телец

Успех в делах у Тельцов во многом будет зависеть от умения контактировать с окружающими, деловыми партнерами и клиентами. Отдавайте предпочтение коллективным формам делового сотрудничества. У работников ремонтно-строительных организаций могут осложниться дела из-за нарушений договоренностей поставщиками. Воздержитесь от подписания договора аренды.

Близнецы

Близнецам сегодня рекомендуется активнее взаимодействовать с начальством. Возможно, вам удастся добиться некоторого смягчения режима работы в плане разрешения иметь более свободный график. Также можно обращаться с просьбами уйти с работы пораньше по уважительной причине – отказа не будет. Руководящие работники смогут проявить свои организаторские таланты.

Рак

Ракам звезды советуют использовать этот день для совершенствования в профессиональных познаниях. Успешно проходят занятия на экспресс-курсах по повышению квалификации. Можно заниматься рекламированием своих товаров и услуг. Однако воздержитесь от излишних финансовых расходов. Ваши ожидания относительно роста доходов могут не оправдаться.

Лев

У Львов сегодня, вероятно, не будет недостатка в финансовых средствах. В случае необходимости вы можете найти или занять необходимую сумму денег под крупные покупки. Между тем это не лучший день для проявления личной инициативы. Возможно, вы не успеете до конца дня выполнить запланированную работу. Особенно это касается тех, кто занимается ремонтно-строительными работами.

Дева

Девы сегодня имеют неплохие шансы для увеличения дохода от делового партнерского сотрудничества. При ведении переговоров контрагенты будут склонны идти на уступки и вы, таким образом, можете добиться более выгодных условий в соглашениях. Не рекомендуется вступать в деловые отношения с незнакомыми людьми. Перепроверяйте поступающую информацию на предмет достоверности.

Весы

Весам звезды советуют уделить максимум внимания установлению гармоничных отношений с коллегами. От этого во многом зависит успех в делах. Также вы сможете более результативно использовать имеющуюся в вашем распоряжении технику. Не следует полагаться на счастливый случай в работе – сегодня любая ваша оплошность обязательно будет наказуема.

Скорпион

Скорпионам, работающим под строгим руководством начальства, сегодня придется нелегко. Постарайтесь повысить темп работы, действуйте энергичнее – в противном случае начальство может выразить недовольство вашей медлительностью. Проявите смекалку и творческий подход при решении наиболее сложных задач. Успешно пройдет этот день для индивидуальных предпринимателей.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут остаться довольны комфортными условиями на рабочем месте. Рекомендуется отдавать предпочтение той работе, которая требует углубленной сосредоточенности и уединения. Хорошее время для подготовки отчетной документации. Вместе с тем старайтесь не допускать нарушений закона – вас могут проверить контролирующие органы.

Козерог

Козерогам в этот день будет сопутствовать удача в делах, связанных с поездками, контактами и торгово-закупочной деятельностью. Вам не составит труда найти нужную информацию или познакомиться с человеком, от которого зависит исход дела. Могут укрепиться и расшириться ваши деловые связи. Вместе с тем этот день может быть связан с высоким риском финансовых потерь.

Водолей

Если Водолеи работают на сдельной системе оплаты, то этот день позволит увеличить уровень доходов. Хорошо пойдут дела с выполнением плановой работы. Однако в сфере услуг могут происходить досадные недоразумения в отношениях с клиентами – старайтесь идти на уступки в случае начала конфликта. От ведения переговоров пока лучше воздержаться.

Рыбы

Рыбам в этот день удастся преуспеть в делах, если работа связана исключительно с личными усилиями. Если же вам предстоит работать в кооперации с коллегами по трудовому коллективу, то нагрузка на вашу нервную систему резко возрастает. Любой результат будет даваться ценой больших физических усилий. Может возникнуть необходимость в дополнительных согласованиях, которые не всегда пройдут успешно.