Наносим близким добро — гороскоп на 9 сентября

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах поможет сделать выбор между добром и злом, оптимизмом и пессимизмом, прошлым и будущим.

Важно понять, в каких ситуациях можно счастливо пожинать дополнительные плоды прежних успехов, а в каких нужна осторожность. В лучшем случае, победит дух партнерства и коллективизма. В худшем, напомнят о себе давние разочарования и старые незакрытые счеты. В любых отношениях выгодно дружелюбие, вредны манипуляции, «роковые страсти» и эмоциональный прессинг. Вызовет вопросы финансово-имущественная ситуация. Нежелательны новые романы, договоры и сделки, сложные косметические процедуры.

Овен

Сегодня Овнам важно не испортить многообещающие отношения с партнерами и покровителями, а также с людьми, которые им симпатизируют, хотят вознаградить их за прошлое или планируют возобновить с ними сотрудничество в будущем. Стоит проявить в этот день побольше уступчивости, великодушия, дипломатичности и терпимости к чужим недостаткам, а в отношениях с долгой предысторией поменьше злопамятности.

Телец

Сегодня у Тельцов может прибавиться забот в связи с ростом своих или чужих запросов. Многие Тельцы будут щедры на предложение услуг (особенно, если сами работают в этой сфере), но и сами будут ждать обслуживания своих нужд по высшему разряду. Возможно, так подействует обстановка и окружение, в первую очередь, женское. Некоторые услуги могут быть навязаны, есть риск переплаты за роскошь и престиж.

Близнецы

Сегодня звезды сулят Близнецам удачу, но предупреждают, что «в бочке меда» будет «ложка дегтя». Чем выше успех и крупнее приз, тем вероятнее скрытый изъян. Возможна доля разочарования в любви или в творчестве, обида за детей. Может не устроить материальная сторона: сопутствующие расходы, размер компенсации, налог на подарок. Все неприятные нюансы этого дня скомпенсирует моральное удовлетворение.

Рак

В этот день Раки могут столкнуться с завышенными запросами своего окружения. Не исключено, что кто-то вновь начнет претендовать на их права или территорию. Возможен материальный или психологический прессинг со стороны конкурентов, а иногда и от близких людей. Легко выйти за рамки договора, стандарта, прецедента. Придется преодолеть сопротивление, отстаивая свои владения или расширяя зону влияния.

Лев

Сегодня Львы могут расширить круг своих влиятельных знакомых, придомовую территорию, список привилегий или преимуществ - но лишь в заранее известных пределах. Увлекаться и выходить за очерченные ранее границы звезды не советуют: это может быть расценено как назойливость, неблагодарность и скрытая претензия на большее. Кроме того, большой объем благ можно «не потянуть» материально или морально.

Дева

День способен подтолкнуть Дев к расходам, но они будут чем-то скомпенсированы. Может вовремя подоспеть подарок, премия, творческий гонорар, накопительная скидка или другая материальная удача. Также урона бюджету не нанесут заранее продуманные покупки, в которых высокая цена заведомо уравновешена пользой. Нежелательны спонтанные приобретения: может подвести вкус или оказаться не лучшим качество.

Весы

День станет для Весов удачным, если они смогут избежать «подводных камней» или просто игнорировать их. Портить поток удачи могут бытовые неурядицы, давние семейные или партнерские счеты, лишние расходы. Могут оживиться тайные завистники, знающие ваши слабые места и норовящие обесценить ваши победы. Делать ставку лучше не на свое обаяние и везение, а на популярную общую идею или поддержку группы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам чаще придется наблюдать за чужими победами, чем радоваться собственному везению. Звезды советуют набраться терпения: ваш успех тоже не за горами, но нужно еще немного времени. Если вас посетила удача, лучше пока ею не хвастаться: не исключено, что в ней есть подвох и вскоре вы его увидите. Возможно, вы получили что-то ненужное или подарок оказался с нежелательной «нагрузкой».

Стрелец

Стрельцам стоит использовать этот день для укрепления своего личного авторитета или дополнительной популяризации своих выстраданных идей. Сегодня можно восстановить и пополнить ряды сторонников, расширить область дискуссии. С осторожностью следует принимать и раздавать обещания, особенно в любви и финансовой сфере: есть риск скорой отмены обещанного или разочарований, если ожидаемое исполнится.

Козерог

Сегодня Козерогам важно контролировать свои аппетиты и тайные властолюбивые амбиции, аккуратнее выражать пожелания и формулировать претензии. Не стоит играть роль миротворца, представителя, посредника, а также принимать в последний момент непродуманные решения с расчетом на других людей или внешний ресурс. Не время вступать в новый альянс или должность, тратить деньги и проводить бьюти-процедуры.

Водолей

Сегодня Водолеям важно не пропустить свой поток удачи. Он ожидается в заранее спланированных делах: здесь никакие внешние помехи, искушения или происки врагов не испортят картину. Можно рассчитывать на соблюдение основных прав, укрепление авторитета и веры, идейную поддержку из-за рубежа. Роковые промахи вероятнее в любви и в отдельных финансовых вопросах. Стоит повременить с покупкой, сделкой.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно принять правду, пусть даже она будет неприятной. С другой стороны, звезды не советуют спешить с конкретными решительными мерами по исправлению ситуации: через пару дней она предстанет в новом свете. То, что внушило беспокойство, окажется несущественным, и наоборот. Стоит воздержаться от расходов и вложений, особенно, если нужные для таких операций активы находятся за рубежом.