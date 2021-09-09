Близкие сильно разочаруют — гороскоп на 10 сентября

Причиной такого поведения могут стать травма детства или проблемные отношения с родителями-абьюзерами

Возможно беспокойство или разочарование в связи с материальным положением, любовными отношениями, профессиональными планами, дружбой или будущим. Настроение может испортить срыв сделки, неудачная покупка, ущемление в правах, дефицит необходимого, отказ, проверка, отсрочка, охлаждение чувств, нехватка средств и их временная экономия, ужесточение контроля и лимитов, перспектива кризиса. Не помешает оценить ситуацию с долгом, кредитом, налогом, наследством, совместным активом, долгосрочным вложением, пенсионными накоплениями.

Овен

Сегодня Овнам стоит стать внимательнее к финансовой и налоговой стороне своих дел. Особого интереса заслуживают контакты с фискальными структурами и крупными фондами, долгосрочные инвестиции, доли в совместных активах, пенсионные накопления, сюжеты с проблемным наследством и просроченными кредитами. Также не помешает удвоить внимание к любовным делам, особенно их моральной и интимной стороне.

Телец

Тельцам стоит стать внимательнее к настроениям тех людей, с которыми их связали чувства, обязательства или долгосрочные планы, а также к правилам, которыми эти отношения регулируются. Намечаются препятствия к взаимопониманию и доверию в общении с коллегами, руководством, партнером по браку, клиентурой. Чтобы верно понять ситуацию, важно оценить перспективу: она не так плоха, как может показаться.

Близнецы

Сегодня Близнецов ждет разочарование. Заглянув за кулисы воодушевивших их событий, они рискуют найти там на самые приятные факты и даже пару «скелетов в шкафу». Может обнаружиться препятствие к путешествию, карьере, учебе, открытому партнерству, к большим планам и расширению горизонтов. Напомнит о себе финансовый лимит, не снятое обязательство, хроническое недомогание или погрешность в диете.

Рак

Сегодня судьба ограничит удачливость Раков - в том числе, творческую, любовную и финансовую - но они способны примириться практически с любыми рамками. Многих Раков будет поддерживать тайная вера или интуитивная надежда на скорое будущее, которое непременно принесет им избавление от ненавистных оков. Не стоит прекращать делать то, что в данный момент в ваших силах: упорство вскоре даст плоды.

Лев

Львам пора заняться домом и прочувствовать психологический климат в своем близком кругу. Жизнь накладывает ограничения в жилищных делах. Могут портиться отношения с семьей или сужаться владения. Также полезно переоценить границы открытости и доверия в общении с внешним миром: друзьями, коллегами, партнерами. Возможно, кто-то пропадет из виду, обидится, объявит ультиматум или увеличит дистанцию.

Дева

Девам этот день может принести финансовые заминки, временные затруднения в общении с коллегами, подчиненными и клиентами, учреждениями и службами. Не исключены те или иные проблемы с женской частью семьи и близкого окружения. Звезды советуют отложить на некоторое время несрочные поездки, запись к врачу, необязательные покупки и обращения за услугами, поиски помощников или нового места работы.

Весы

Весам пора заново проинспектировать состояние своих запасов и бюджета: может наметиться период вынужденной экономии, стеснения в средствах, постоплаты за удовольствия. Может появиться интерес к резервным накоплениям, старым вещам. Стоит убедиться в отсутствии просроченных задолженностей и отложить на время необязательные траты, так как растет риск неудачных приобретений и невыгодных инвестиций.

Скорпион

Ограничения и разочарования этого дня вызовут у Скорпионов уныние, но им лучше смириться с лишениями: стойкость окупится в будущем. Возможно сужение территории или бюджета, ужесточение контроля, надзора, диеты, отмена покупки, недопонимание с коллегами, родителями, любимым человеком. Не исключено желание покинуть привычную зону кофорта: дом, профессию или круг посвященных, - а также конфликты с близкими, друзьями или социальной группой.

Стрелец

События этого дня заставят Стрельцов подумать о мерах безопасности - например, о сдержанности в выражении чувств, об экономии материальных ресурсов, о сокрытии коллективных тайн или обстоятельств своего личного прошлого. День удачен для перехода в фазу вынужденного уединения, он помогает адаптироваться к ограничениям, может напомнить о тайном долге или освежить в памяти давний план эмиграции.

Козерог

Сегодня Козерогам полезно прислушаться к своей интуиции - но лучше не делать ее своим единственным, хотя и мудрым, советчиком. Звезды советуют дополнить ее надежной информацией и добросовестным системным анализом интересующей темы, иначе можно потерять средства, сделать неудачную покупку, разочароваться в друзьях или в любви, выстроить неверные профессиональные и материальные планы на будущее.

Водолей

Водолеям стоит удвоить осторожность: впереди неприятный сюрприз, задержка планов, снижающий их уверенность ценз или лимит. Возможно недопонимание с начальством или родителями. Возрастает риск эмоционального отвержения, срыва сделки, отказа в деньгах или в любви. При дополнительных указаниях и предпосылках возможно поражение в правах, испытание для профессионального самолюбия, понижение в статусе.

Рыбы

Сегодня Рыбам придется считаться с неприятными обстоятельствами, но далеко не все представители знака всенепременно станут их жертвой. Неудобства будут чаще испытывать Рыбы, вовлеченные в социальные события или в работу крупных организаций, живущие за рубежом или путешествующие. В этот день следует доверять своей интуиции, но с реализацией возникших замыслов разумнее подождать несколько месяцев.