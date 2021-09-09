На одной волне с коллегами — финансовый гороскоп на 10 сентября

Сегодня необходимо больше общаться с коллегами и меньше стрессовать.

Овен

Овнам в этот день рекомендуется действовать смело, настойчиво и, при необходимости, идти на риск – это будет наиболее результативной тактикой. Используйте этот день для наработки полезных практических навыков в работе. Хорошо проявят себя мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники. Наиболее проблемная тема – индивидуальная работа с клиентами.

Телец

Тельцы преуспеют в тех делах, которые предполагают сотрудничество с другими людьми. Вы сможете заинтересовать деловых партнеров и привлечь их к реализации своих проектов. Старайтесь вовлечь других людей в сферу своих экономических интересов. Ваши таланты и способности будут в полной мере востребованы. Успешно пойдет работа с документами.

Близнецы

Близнецы в этот день могут работать с большим желанием и энтузиазмом. Ориентируйтесь на контакты с теми коллегами, к которым испытываете личную симпатию. В этом случае вы сможете получить выгодную работу и повысить уровень доходов. Старайтесь браться за ту работу, которую можно завершить сегодня. Успешно поработают строители.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется не выпускать инициативу из рук. Если вы хотите, чтобы работа была сделана на высоком профессиональном уровне, то занимайтесь всем самостоятельно. Воздержитесь от делегирования полномочий деловым партнерам и подчиненным. В нужный момент вам в помощь придет необходимая информация и помощь со стороны окружающих.

Лев

Наиболее результативное время для Львов сегодня – утро, первая половина дня. В это время у вас не будет проблем с работой и деньгами. Благодаря росту производительности труда вы сможете уже до полудня справиться с объемом работы, которую вы обычно выполняли за весь день. Ставьте перед собой крупные задачи и тогда сможете сделать намного больше, чем в обычный день.

Дева

Девам в этот день удастся с необычайной легкостью решать любые информационные вопросы. Нужные люди и информация сами придут вам и помогут в решении текущих вопросов. Деловые встречи лучше назначать на первую половину дня – в этом случае контакт будет иметь положительные последствия. Успешно поработают торговцы и водители транспортных средств.

Весы

Все, что требуется Весам для успеха в делах, сводится к добросовестному выполнению профессиональных обязанностей и производственного плана. Делайте только то, что ожидает от вас получить начальство – не больше и не меньше. Дисциплина труда находится в первом приоритете. Излишняя личная инициатива может создать дополнительные трудности.

Скорпион

Оптимистичное настроение и уверенность в собственных силах для Скорпионов может сыграть решающую роль в успехе дела. Отдавайте предпочтение коллективным формам деятельности. Вы сможете прекрасно вписаться в коллективный производственный процесс. Также ваш авторитет может вырасти – окружающие оценят ваши знания.

Стрелец

Стрельцы сегодня в первой половине дня смогут проявить незаурядные дипломатические способности в урегулировании щепетильных деликатных вопросов. У вас могут установиться достаточно доверительные отношения с начальством, что поможет вам укрепить свое положение. Кроме того, это благоприятное время для погашения долгов по кредитам.

Козерог

У Козерогов хороший день для обмена опытом и совершенствования в профессии. Студенты вузов смогут не только успешно усвоить учебный материал, но и сдать соответствующие экзамены, зачеты. Можно сдавать экзамены по переаттестации. Деловые встречи и переговоры лучше всего проводить в первой половине дня. Также это хорошее время для работы в сфере услуг.

Водолей

Водолеи, пребывающие в статусе безработных, сегодня смогут найти вполне приемлемый для себя вариант трудоустройства. Активнее занимайтесь поиском и делайте обзвоны по объявлениям работодателей. Те, кто уже имеет работу, смогут повысить производительность труда за счет приобретения новых практических навыков. Отношения с коллегами складываются конструктивно.

Рыбы

Рыбам рекомендуется максимум внимания обратить на деловое взаимодействие с партнерами и клиентами. Чем больше вы будете думать о том, чтобы удовлетворить интересы клиентов, тем успешнее пойдут ваши дела. Успешно проходит переговорный процесс о деловом сотрудничестве. Для подписания важных документов выбирайте время не позднее полудня.