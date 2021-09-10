Выходим за рамки — гороскоп на 11 сентября

5-6 лунные сутки. Сегодня неожиданный поворот событий способствует переходу от пессимизма к оптимизму, провоцирует расширения, преувеличения, выход за рамки, склонность к широким жестам, духовный экстремизм.

На смену страху идут завышенные надежды, экономии — расточительность, а скромности — всплеск чувств. В ситуации дефицита выручат старые запасы, распродажи или благотворительные скидки. Может подоспеть компенсация, помощь друзей. При избытке количества пострадает качество. Не исключены духовные искушения. Луна в Скорпионе поможет распознать подвох. Хорошо сбывать или раздаривать остатки, излишки.

Овен

Для Овнов день может начаться с кризиса - к счастью, вполне благотворного. Оригинальная идея может осенить их самих или их друзей. Могут измениться к лучшему внешние условия, найтись недостающие средства, материалы или вещи. Не исключена поддержка из тайного резервного источника. Опасности дня заключаются в излишнем авантюризме, стоит помнить, что сегодня легко поддаться коллективной эйфории.

Телец

Сегодня Тельцы могут надеяться на удачный поворот событий - например, на сокращение дистанции в отношениях с нужными людьми, на чужую щедрость или дружелюбие, на неожиданную встречу после разлуки или на примирение после размолвки. Эмоциональные реакции будут преувеличены. Не стоит заключать новые долгосрочные союзы: в них возможны завышенные ожидания и обещания, которые никогда не исполнятся.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам избегать излишеств, вредных для здоровья. При этом имея в виду здоровье не только телесное, но и духовное: в этот день велика вероятность предать свои идеалы и принципы, поддавшись знакомому сильному искушению. Лучшие стороны этого дня - вера и надежда, желание кому-то помочь или послужить благому делу. Не последнюю роль сыграет правильный эмоциональный настрой.

Рак

День дарит Ракам творческое вдохновение, любовную надежду, веру в поддержку свыше или другие эмоции, которые помогают «оторваться от земли». У родителей это может быть прилив любви к детям. Счастливый поворот событий даст озарение в материальных делах. Не стоит ограничивать фантазию и силу желаний, но с реализацией оригинальных идей лучше подождать: сейчас это затратная и даже вредная авантюра.

Лев

Сегодня у Львов может появиться искушение расширить свою территорию или зону психологического влияния - например, поднять свой авторитет в семье, получить больше любви и уважения, продемонстрировать свое превосходство над окружением, усилить власть над партнером. Звезды предостерегают от обольщения сегодняшней эйфорией: даже если все получится, удерживать взятый рубеж будет трудно, возможен срыв.

Дева

Сегодня Девам обеспечены яркие впечатления в поездках и в общении со своим ближайшим окружением. Обстановка повышенной эмоциональности и всеобщей неумеренности будет благоприятной, если вы ищете сильных переживаний, но может оказаться не слишком комфортной, если вы стараетесь следовать каким-то правилам. Например, пытаетесь экономить деньги, соблюдать диету или держать в строгости своих питомцев.

Весы

Этот день толкает Весов к расточительности, по разным мотивам. Некоторые Весы будут испытывать тягу к престижным удовольствиям, дорогим раритетам и предметам роскоши. Возможно желание сделать эксклюзивный подарок близкому человеку, навязчивая идея найти коллекционную редкость или выкупить семейную реликвию. Не исключено стремление закупиться впрок, чтобы снизить страх перед вероятным дефицитом.

Скорпион

У Скорпионов день может вызвать избыточный прилив чувств. всплеск надежд или других позитивных эмоций. Он располагает к жизни на широкую ногу, расточительности, гостеприимству, повышению аппетита, может спровоцировать переедание и набор веса. Возможно желание вознаградить себя за недавние лишения или страхи. Лучше воздержаться от решений, если вы хотите сделать взвешенный и дальновидный выбор.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут оказаться во власти сильных желаний, которые не смогут выразить открыто. День побуждает скрывать чувства и запросы, может подтолкнуть к тайному увлечению вредной привычкой или глубоким духовным исканиям. Возможно, вам придется скрывать свои расходы, любовные симпатии, веру, особенности здоровья, происхождения или те аспекты своего прошлого, которые вы не хотите афишировать.

Козерог

Сегодня Козерогам опасно быть оптимистами, если душевный подъем не подкреплен чем-то более существенным. Под влиянием обстановки или всплеска эмоций они могут лишиться здравого взгляда на вещи (особенно, если речь зашла о крупной компенсации или исполнении давней навязчивой мечты). На смену скепсису придут завышенные надежды, что может вылиться в ненужные лишние траты и другие тупиковые проекты.

Водолей

Сегодня Водолеи способны броситься из одной крайности в другую, перейдя от уныния к воодушевлению. И хотя динамика положительна, звезды советуют не терять контроля над собой: перепад эмоций, в сочетании с явным перебором в чем-то, способен создать проблемы. Желательно поставить разумные границы своим чувствам, запросам, надеждам, расходам, аппетиту, профессиональным, любовным и духовным амбициям.

Рыбы

Сегодня Рыбы интуитивно видят свой верный путь, но внешние влияния сбивают их с курса и увлекают совсем не туда, где их ждет удача. Могут оказаться временно сбиты духовные ориентиры. Помехой может стать общий фон социальных событий, мнение друзей или общества. Возможны неоправданные уступки моде, расхожим предрассудкам или чужой культуре. Лучше воздержаться от важных начинаний, выводов и решений.