Отдыхаем и тратим деньги — финансовый гороскоп на 11 сентября

Сегодня лучше отказаться от работы и позволить себе полноценный выходной.

Овен

Овнам сегодня повезет при сдаче экзаменов по переаттестации на получение более высокого разряда. Даже если вы не вполне уверенно владеете материалом, все равно велики шансы успешно сдать экзамен – либо преподаватель попадется не слишком требовательный, либо вопрос будет легким. Также это благоприятное время для служебных командировок и работы на вахте.

Телец

Тельцам в этот день звезды не советуют заниматься вопросами финансового планирования. Вы можете допустить ошибку, и это негативно отразится на вашем финансовом положении. Бизнесменам следует осмотрительнее подходить к вопросам инвестирования. Гораздо позитивнее будет сосредоточиться на совершенствовании навыков работы с техникой, компьютерами.

Близнецы

У Близнецов, работающих в сфере услуг, сегодня могут возникать недоразумения в отношениях с клиентами. Внимательно выслушивайте пожелания клиентов, а при проблемах с памятью – записывайте. В противном случае дело может дойти до конфликта с жалобами на вас начальству. Не лучшее время для ведения переговоров и подписания юридически значимых соглашений.

Рак

Ракам, проходящим производственную практику, сегодня будет нелегко реализовать свои теоретические знания. Постарайтесь присмотреться к тому, как с работой справляются члены коллектива. При затруднениях не стесняйтесь спросить совета – вам не откажут в помощи. Используйте этот день для приобретения полезного практического опыта и наработки навыков.

Лев

У Львов удачный день для предоставления транспортных услуг и торгово-закупочной деятельности. Вы будете в состоянии вести в параллельном режиме сразу несколько направлений деятельности – и это все благодаря интеллектуальной активности. Постарайтесь не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами.

Дева

Если работа у Дев связана с недвижимостью, то доходы могут вырасти и результативность труда будет выше нормы. Можно брать помещения в аренду с целью ведения бизнеса. Однако это не лучший день для контактов с клиентами, ведения переговоров и подписания договоров о сотрудничестве. Не полагайтесь на надежность партнеров – они могут нарушить обещания.

Весы

Весы в этот день преуспеют в деловых контактах, при условии, что эти контакты проведены по вашей личной инициативе. Вообще, для успешности этого дня очень важно держать все дела под личным контролем. Не отвлекайтесь на споры с коллегами, воздерживайтесь от критических замечаний в их адрес. Тогда и вам не вернется критика от них.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется держаться подальше от начальства и вступать в контакт только в случае крайней производственной необходимости. Сейчас для вас выгоднее находиться в тени и тихо спокойно выполнять свои обязанности. Воздерживайтесь от финансовых авантюр. Старайтесь своевременно оплачивать счета и погашать кредиты.

Стрелец

Стрельцам в этот день будет сложно удержать свои эмоции в равновесии, особенно если сроки выполнения работы поджимают, а вы мало успели сделать. В этом случае вам могут помочь те, кого вы считаете своими единомышленниками в трудовом коллективе. Также это хорошее время для составления планов на будущее. Сложнее всего пойдет работа в сфере недвижимости.

Козерог

Козерогам не рекомендуется подавать документы в официальные инстанции или заниматься сбором соответствующих справок. Подобные занятия могут быть связаны с бюрократическими проволочками и потерей времени впустую. В выигрыше окажутся руководящие работники – вы получите хорошие новости в течение дня и сможете принять правильные управленческие решения.

Водолей

Водолеи, проходящие профессиональное обучение в вузах или на специальных курсах, смогут прочно усвоить знания только при повторении учебного материала. Причем наиболее эффективной будет форма обучения в составе группы. Также это удачный день для деловой переписки и контактов с иностранцами. Можно отправляться в служебные командировки.

Рыбы

У Рыб сегодняшний день складывается благоприятно для получения доступа к кредитным ресурсам и урегулирования вопросов с долгами. Вероятно, у вас будет достаточное количество денег для текущих выплат по кредитам. Однако это не лучшее время для контактов с начальством. Ваш непосредственный руководитель может вести себя непоследовательно, что может дезориентировать вас.