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Отдыхаем и тратим деньги — финансовый гороскоп на 11 сентября

10 сентября 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня лучше отказаться от работы и позволить себе полноценный выходной.

Отдыхаем и тратим деньги — финансовый гороскоп на 11 сентября
Фото: sobaka

Овен

Овнам сегодня повезет при сдаче экзаменов по переаттестации на получение более высокого разряда. Даже если вы не вполне уверенно владеете материалом, все равно велики шансы успешно сдать экзамен – либо преподаватель попадется не слишком требовательный, либо вопрос будет легким. Также это благоприятное время для служебных командировок и работы на вахте.

Телец

Тельцам в этот день звезды не советуют заниматься вопросами финансового планирования. Вы можете допустить ошибку, и это негативно отразится на вашем финансовом положении. Бизнесменам следует осмотрительнее подходить к вопросам инвестирования. Гораздо позитивнее будет сосредоточиться на совершенствовании навыков работы с техникой, компьютерами.

Близнецы

У Близнецов, работающих в сфере услуг, сегодня могут возникать недоразумения в отношениях с клиентами. Внимательно выслушивайте пожелания клиентов, а при проблемах с памятью – записывайте. В противном случае дело может дойти до конфликта с жалобами на вас начальству. Не лучшее время для ведения переговоров и подписания юридически значимых соглашений.

Рак

Ракам, проходящим производственную практику, сегодня будет нелегко реализовать свои теоретические знания. Постарайтесь присмотреться к тому, как с работой справляются члены коллектива. При затруднениях не стесняйтесь спросить совета – вам не откажут в помощи. Используйте этот день для приобретения полезного практического опыта и наработки навыков.

Лев

У Львов удачный день для предоставления транспортных услуг и торгово-закупочной деятельности. Вы будете в состоянии вести в параллельном режиме сразу несколько направлений деятельности – и это все благодаря интеллектуальной активности. Постарайтесь не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами.

Дева

Если работа у Дев связана с недвижимостью, то доходы могут вырасти и результативность труда будет выше нормы. Можно брать помещения в аренду с целью ведения бизнеса. Однако это не лучший день для контактов с клиентами, ведения переговоров и подписания договоров о сотрудничестве. Не полагайтесь на надежность партнеров – они могут нарушить обещания.

Весы

Весы в этот день преуспеют в деловых контактах, при условии, что эти контакты проведены по вашей личной инициативе. Вообще, для успешности этого дня очень важно держать все дела под личным контролем. Не отвлекайтесь на споры с коллегами, воздерживайтесь от критических замечаний в их адрес. Тогда и вам не вернется критика от них.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется держаться подальше от начальства и вступать в контакт только в случае крайней производственной необходимости. Сейчас для вас выгоднее находиться в тени и тихо спокойно выполнять свои обязанности. Воздерживайтесь от финансовых авантюр. Старайтесь своевременно оплачивать счета и погашать кредиты.

Стрелец

Стрельцам в этот день будет сложно удержать свои эмоции в равновесии, особенно если сроки выполнения работы поджимают, а вы мало успели сделать. В этом случае вам могут помочь те, кого вы считаете своими единомышленниками в трудовом коллективе. Также это хорошее время для составления планов на будущее. Сложнее всего пойдет работа в сфере недвижимости.

Козерог

Козерогам не рекомендуется подавать документы в официальные инстанции или заниматься сбором соответствующих справок. Подобные занятия могут быть связаны с бюрократическими проволочками и потерей времени впустую. В выигрыше окажутся руководящие работники – вы получите хорошие новости в течение дня и сможете принять правильные управленческие решения.

Водолей

Водолеи, проходящие профессиональное обучение в вузах или на специальных курсах, смогут прочно усвоить знания только при повторении учебного материала. Причем наиболее эффективной будет форма обучения в составе группы. Также это удачный день для деловой переписки и контактов с иностранцами. Можно отправляться в служебные командировки.

Рыбы

У Рыб сегодняшний день складывается благоприятно для получения доступа к кредитным ресурсам и урегулирования вопросов с долгами. Вероятно, у вас будет достаточное количество денег для текущих выплат по кредитам. Однако это не лучшее время для контактов с начальством. Ваш непосредственный руководитель может вести себя непоследовательно, что может дезориентировать вас.

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