Даем волю чувствам — любовный гороскоп на 11 сентября

Сегодня нужно и говорить, и показывать свою любовь.

Овен

В этот день влюбленным Овнам может изменить чувство меры. Не исключено, что ровно то же самое произойдет с их партнерами. Результат такого поворота событий нелегко предугадать, но свидание окажется запоминающимся. Возможно, все закончится необыкновенным приключением или нетипичным взрывом страсти.

Телец

Сегодня маятник любви качнется для Тельцов в благоприятную и обнадеживающую сторону: партнер «оттает» после ссоры или будут сняты препятствия к свиданию. Многие Тельцы распахнут душу и сольются с любимым человеком в экстазе. Важной связующей нитью могут стать совместные мечты о счастливом будущем.

Близнецы

Сегодня Близнецам и их партнерам важно понять друг друга на эмоциональном и духовном уровне. Близнецам, переживающим разочарование в любовных идеалах или в конкретном человеке, не стоит отчаиваться и «пускаться во все тяжкие», например, топить свое горе в алкоголе: в этом больше вреда, чем пользы.

Рак

Сегодня влюбленные Раки получают импульс надежды и на этой волне не прочь ввязаться в авантюру. Если ваша цель - не минутное романтическое приключение, а долгое и прочное счастье, имейте терпение и старайтесь не изменять своим идеалам: длинный путь к счастью может в итоге стать самым коротким.

Лев

Сегодня Львам важно выбирать линию поведения, исходя из реального положения вещей, а не из собственных фантазий. Можно и нужно открыть душу и дать волю чувствам, если «милые бранятся - только тешатся», но не стоит навязывать свою любовь тому, кто еще вчера убедительно продемонстрировал безразличие.

Дева

Этот день для влюбленных Дев благоприятен, так как помогает им сбросить цепи рациональности, стать свободнее и изобретательнее в выражении своих чувств. Но они могут увлечься и перестараться под влиянием обстановки. Им стоит помнить, что в любви эмоциональная гармония куда важнее фокусов и трюков.

Весы

В этот день Весы не останавливаются почти ни перед чем, если хотят впечатлить, обольстить и соблазнить. В ход могут пойти щедрые дары и изысканный антураж. Некоторые Весы проявят интерес к магическим методам привлечения внимания, что в целом бессмысленно: скорее всего, они и так желанны и любимы.

Скорпион

Сегодня Скорпионы оставят недавние любовные тревоги позади, но могут удариться в другую крайность - чрезмерное любвеобилие, экстравагантность и щедрость, порой переходя грань разумного. Несмотря на перегибы такого рода, общие перспективы в делах сердечных для представителей этого знака улучшаются.

Стрелец

Стрельцам день сулит богатые нюансами переживания и насыщенную личную жизнь. Для многих Стрельцов будут равно важны сексуальная и духовная грани отношений, а любовь будет для них сродни магическому ритуалу. Стрельцы, оказавшиеся в одиночестве, не соскучатся наедине со своими любовными фантазиями.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги предпочитают верить в лучшее, и это прекрасно: представителям знака часто не хватает скрытого огня, который зажег бы их изнутри и подчеркнул их природную привлекательность. Но в своих любовных порывах им не стоит переходить черту, за которой начинается экстравагантность.

Водолей

День излечивает влюбленных Водолеев от пессимизма и неверия в свои силы, но может подстроить им другую ловушку. На волне вернувшихся надежд многие Водолеи рискуют утратить связь с реальностью и начать строить фантастические авантюрные планы - в зависимости от событий, окрашенные любовью или местью.

Рыбы

Сегодня Рыбы верны своим чувствам, но могут неверно рационализировать то, что чувствуют. Звезды советуют им пореже смотреть на свою любовную ситуацию сквозь призму общепринятых мнений и почаще доверять собственной системе ценностей. Для свидания не стоит выбирать чересчур оживленную обстановку.