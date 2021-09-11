Проводим выходной с семьей — финансовый гороскоп на 12 сентября

Не стоит работать в этот выходной. Лучше провести время с семьей.

Овен

Овнам в течение дня не рекомендуется делать денежные переводы в другие регионы и страны – в ходе подобной транзакции может произойти сбой в системе и ваш перевод может надолго зависнуть. В конце дня могут усилиться разногласия при взаимоотношениях в трудовом коллективе. Старайтесь сдерживать свои эмоции, если что-то пойдет не так, как вы хотели.

Телец

Тельцам, работающим в прямом контакте с клиентами, в этот день следует быть внимательнее при финансовых расчетах за выполненную работу. Если вы не уверены в платежеспособности потенциального клиента, то постарайтесь сразу прояснить этот вопрос, чтобы не терять времени понапрасну. Также это хорошее время для тестирования новых видов услуг.

Близнецы

Близнецам в этот день, возможно, придется нелегко в работе с клиентами. Возможно, вам придется заниматься выполнением мелкой и нудной работы, связанной с оформлением документов – частое столкновение с ошибками может нервировать вас, вынуждая по многу раз переделывать одно и то же. Кроме того, возможно, придется выслушивать критические замечания от клиентов.

Рак

Ракам, работающим по свободному графику, в этот день рекомендуется наиболее важные дела запланировать на утро. Не тратьте время на долгую раскачку и сразу активнее приступайте к работе. После полудня и сосенно ближе к концу дня сложности в работе могут нарастать. Не откладывайте выполнение срочной работы на последний момент.

Лев

У Львов, получающих доход от использования недвижимой собственности, сегодня может сорваться выгодная сделка. Если вы не успеете заключить сделку в утренние часы, то во второй половине дня могут проявиться разногласия. Снижается доходность от любых форм спекулятивного бизнеса. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от оптовых закупок партий товара с целью перепродажи.

Дева

Девам, работающим в офисе, сегодня могут срочно попросить подготовить документы или отчеты. Старайтесь перепроверять свою работу, чтобы все цифры были правильно введены в компьютер – в первой половине дня не исключены мелкие ошибки. Во второй половине дня могут возникнуть разногласия в семейном бизнесе. Также с осложнениями могут столкнуться строители.

Весы

Весам в этот день вряд ли удастся заработать на обменных товарно-денежных операциях. В этом смысле день может стать убыточным для торговцев в розничной сети. Также это не лучшее время для транспорта, средств связи и консультаций. Некоторые ваши деловые связи могут проходить проверку на прочность из-за невыполненных обязательств. В конце дня вам может поступить сомнительная информация.

Скорпион

Сегодня Скорпионы будут склонны заблуждаться относительно материальных и финансовых последствий от своих инициатив. Ваши инициативы могут оказаться излишне затратными или убыточными. Это особенно касается бизнесменов, планирующих начинать новые дела. Поэтому разумнее вообще отказаться от старта каких-либо новых проектов.

Стрелец

Нестабильное эмоциональное состояние Стрельцов в этот день может стать причиной осложнений в отношениях с начальством. Если вам что-то не нравится в приказах и распоряжениях начальства, то это не повод для высказывания (явного или неявного) недовольства. В первом приоритете сейчас должна быть исполнительская дисциплина.

Козерог

Козерогам в этот день не рекомендуется принимать участие в тайной или неофициальной деятельности. Особенно это касается сговоров, тайных сделок. Помните, что все тайное может стать явным. В конце дня вам могут устроить проверку, и это может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Старайтесь своевременно оплачивать счета по погашению кредитов.

Водолей

Водолеям в этот день необходимо избегать рисков и делать ставку на ту работу, которую умеете качественно выполнять. Сейчас будет особенно цениться ваш профессиональный опыт. За новые дела и проекты лучше не браться, поскольку высока вероятность потерять много времени впустую. Также в этот день возрастает вероятность производственного травматизма.

Рыбы

Рыбам звезды советуют воздерживаться в этот день от сдачи экзаменов или прохождения переаттестации с целью повышения профессионального статуса. Возможно, вам придется столкнуться с такими вопросами, ответа на которые нет. В конце дня не исключены трения с деловыми партнерами и клиентами. Старайтесь тщательнее распределять свои обязанности с деловыми партнерами.