Судьба приготовила сюрпризы — гороскоп на 12 сентября

6-7 лунные сутки. Утром Луна в Скорпионе будет провоцировать инертность и зацикленность на вчерашних переживаниях.

До полудня лучше отдыхать или заниматься несложными делами. Во второй половине дня Луна в Стрельце обеспечит всплеск общительности и любознательности, начнет поощрять расширение кругозора и научное мышление. Возрастет интерес к политической, экологической, медицинской или образовательной тематике. Настанет хорошее время для познавательных экскурсий, контактов с носителями других культур, иностранцами, эмигрантами, путешественниками, для практики в иностранных языках и просмотра тревел-блогов.

Овен

Новый прилив энергии и удачливости ждет Овнов ближе к полудню. Утром возможна инертность, могут не отпускать вчерашние впечатления. Если вы «ранняя пташка», то на рассвете успеете сделать небольшое полезное дело: выйти на пробежку, убрать следы вчерашнего хаоса. Основная часть дня хороша для познавательного общения, особенно с иностранцами, попутчиками, соучениками или идейными соратниками.

Телец

Утром звезды советуют Тельцам умерить свои ожидания от обстановки и чужого поведения: это время преувеличений, пусть и с добрыми намерениями. Вторая половина дня приглашает к общительности, подвижности и легкости. Лучше уйти от тем, создающих чрезмерное эмоциональное напряжение. Уместны небольшие авантюры по знакомому сценарию - например, вылазки на природу, но в уже знакомые оборудованные места.

Близнецы

Близнецам стоит начать этот день с забот о своем самочувствии и мелких текущих дел. Активные контакты с миром лучше отложить до второй половины дня, ориентируясь при этом на обстановку (особенно, если вы в гостях или в чужой стране). Стоит исключить свое участие в энергозатратных, опасных и остро-конкурентных мероприятиях: перевес на стороне противника, высок риск поражения или схода с дистанции.

Рак

Сегодня утром Раки могут проснуться с заманчивыми планами и желанием успеть сделать что-то по следам дня вчерашнего. Звезды советуют осуществлять замыслы после полудня и по определенной схеме: это поможет не забыть важные детали и не допустить критичную ошибку, которая подводила на том же пути многих. Там, где нет официальных инструкций и четких правил, помогут чужой опыт и «коллективный разум».

Лев

Утром Львы могут почувствовать себя в тупике или западне. Главной ловушкой будет эмоциональная неудовлетворенность. Желательно переждать утренние часы, заняв себя несложным полезным делом, так как новые положительные тенденции сформируются к полудню. Вторая половина дня хороша для мероприятий, идущих по знакомому и не слишком затратному сценарию, для познавательного отдыха и интересного общения.

Дева

Сегодня внимание Дев привлекает дом, ситуация на родине, в местах прежних путешествий или в предполагаемой зоне жительства. Этот день дает возможность согласовать интересы, опереться на план и инструкцию, направить в полезное русло случайные ностальгические, философские или романтические настроения. Можно заняться бытом, настройкой программы или аппаратуры, перестановкой мебели, нуждами питомцев.

Весы

Утро для Весов не слишком успешно в части новых начинаний, но может порадовать итогами дня вчерашнего. Оно будет приятным, если удалось получить желаемое, избежав рисков или сведя их к минимуму, найти раритет, закрыть сложную потребность. Наиболее гармонична вторая половина дня, так как это время предсказуемого успеха: сбываются все основные расчеты Весов, а сопутствующие эмоции не так уж важны.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше не ставить себе новых целей, а в выборе линии поведения исходить из обстановки. Наименее удачно утро: в это время многие Скорпионы могут совершить ошибку, потакая своим или чужим завышенным аппетитам. Вторая половина дня поможет считаться с реальностью и подстраиваться к сложившейся ситуации более грамотно. Удачны плановые мероприятия и заранее продуманные приобретения.

Стрелец

Сегодня Стрельцы не пропустят момент, когда им следует стать активнее. Скорее всего, это случится около полудня: изменится их настрой и ход мыслей, станет другой погода или поменяется окружение. Вторая половина дня хороша для общения, велика вероятность встретить нужных людей, подходящих собеседников, узнать новости или найти полезную информацию. Это лучшее время для прогулок и коротких поездок.

Козерог

В начале этого дня Козероги могут позволить себе помечтать, но предпринимать что-либо конкретное им не стоит: большие ожидания и надежды могут не оправдаться. После полудня важна гибкость. Если вы объективно оцените ситуацию и подстроитесь под ее требования, вторая половина дня пройдет интересно и с пользой - например, вы сможете утолить любознательность или попрактиковаться в иностранном языке.

Водолей

Водолеям не стоит воспринимать свои утренние порывы как призыв к действию, лучше оставить их в статусе отложенных желаний. Гонясь с самого утра за «синей птицей удачи», очень легко себе навредить. Исполнение любого намерения разумнее отложить до второй половины дня: в это время богатая фантазия начнет соседствовать с логичностью мышления, вы сможете узнать новости и обсудить свои идеи с друзьями.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит поддаваться эмоциональным порывам. Каждый свой шаг им желательно сверять с правилами или уточнять при помощи логики. В этом им часто будут помогать уже готовые сценарии и схемы. В зависимости от ситуации звезды советуют обращаться к специальным инструкциям или к сумме общечеловеческого опыта. С той же придирчивостью следует отнестись к чужим словам и поступающим новостям.