Меньше доверяем чувствам — любовный гороскоп на 12 сентября

Сегодня стоит реже прислушиваться к чувствах и внутреннему голосу, смотрим только на факты.

Овен

Для влюбленных Овнов день начнется с чувственности и лени. Если вчера что-то пошло не так, будет трудно избавиться от наплыва негативных эмоций. Наиболее гармонична вторая половина дня: с одной стороны, у Овнов появится энергия, а с другой, в силу вступят знакомые беспроигрышные сценарии общения.

Телец

Сегодня самым волнующим и сложным периодом для влюбленных Тельцов станет утро. Чем выше односторонние или взаимные ожидания, тем труднее будет вести себя естественно. Свидание (особенно первое знакомство) лучше планировать на вечер: не придется приукрашивать свой имидж и искать тему для разговора.

Близнецы

Близнецам не стоит настраиваться на романтические контакты утром. Выходить на связь с любимым человеком или давать ответ на предложение желательно не ранее полудня. Самым безопасным и выгодным будет интеллектуальное общение. Лучше избегать эмоционально напрягающих встреч и ситуаций соперничества.

Рак

Этот день напомнит влюбленным Ракам, что их романтические желания не исполнятся сами собой, между мечтами и их реализацией находится фаза конкретных действий (желательно, планомерных и последовательных). Не стоит изобретать здесь свой собственный путь, если можно прибегнуть к стандартной схеме.

Лев

Львам стоит планировать контакт с партнером на послеполуденное время. Начало этого дня - время завышенных ожиданий и неутоленных навязчивых желаний, которые не лучшим образом повлияют на гармонию в паре. Вторая половина дня хороша тем, что о многом можно договориться, минуя опасные рифы эмоций.

Дева

Сегодня Девы настроены романтично и несколько философски, чувственность для них не главное. В любви они ищут единомышленника по вере и бытовым привычкам. Они не прочь оказаться вдвоем с пассией на лоне природы, где можно всласть поговорить о тонких основах мироздания и других нематериальных вещах.

Весы

Сегодня утром Весы склонны потакать своим прихотям, порой весьма оригинальным и несколько чрезмерным. Многим Весам (особенно представительницам прекрасного пола) захочется роскоши и экзотики, и во второй половине дня они сумеют сделать любимого человека послушным исполнителем всех своих капризов.

Скорпион

Скорпионы повышенно любвеобильны в начале дня. В это время они рабы своих собственных желаний или заложники капризов своего партнера. Утро - период эмоциональной экзальтации, эротических излишеств, заманчивых мечтаний или чрезмерных обещаний, которые вовсе не обязательно будут когда-либо выполнены.

Стрелец

Для влюбленных Стрельцов день начнется с больших запросов и тайных надежд. Они могут ждать слишком многого, живя в мире фантазий, воспоминаний или иллюзорных представлений. Это удачный момент лишь для тех, кто уже близок. Знакомства и ухаживания предпочтительнее во второй половине дня.

Козерог

Сегодня влюбленных Козерогов часто преследуют экзотические тайные желания, а их ожидания от ситуации могут быть не совсем реалистичными. Но, как ни странно, большинству Козерогов повезет встретить в лице своего партнера единомышленника, с которым можно воплощать в жизнь самые замысловатые фантазии.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям воздержаться от свиданий и личных контактов до полудня. Чем сильнее пламя любви и выше планка запросов, тем больше оснований повременить. Вторая половина дня поможет представителям этого знака взять свои чувства под контроль и найти с любимым человеком общий язык.

Рыбы

В этот день звезды не советуют влюбленным Рыбам «думать сердцем»: опора на собственные переживания и ощущения окажется ненадежной, если не подкрепить ее голосом разума и критичностью восприятия. Не помешает сверить задуманную программу свидания или текст любовного письма с общепринятыми шаблонами.