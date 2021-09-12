Создаем ореол романтики — любовный гороскоп на 13 сентября

Сегодня нам стоит приготовить для второй половинки что-то особенное.

Овен

Сегодня Овнам полезно обсудить с пассией виды на будущее, например, план совместного романтического путешествия. Что касается личных претензий, звезды советуют выдвигать их с осторожностью: возможны взаимные обиды. Не лучшее решение проблем - тайный маневр за спиной партнера, даже с благой целью.

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам не стоит зацикливаться на своих случайных ошибках: в следующую минуту партнер о них благополучно забудет. Но то же правило действует и в отношении достоинств: в этот день их могут не заметить или не оценить. Важных шагов лучше не делать. В цене легкость и чувство юмора.

Близнецы

Близнецам сейчас лучше ограничиться в делах сердечных разговорами, не переходя к решительным действиям. Если задерживается инициатива от любимого человека, это скорее к лучшему. При знакомстве не обольщайтесь блестящим интеллектом своей новой пассии: возможно, моральные качества от него отстают.

Рак

Влюбленным Ракам звезды подсказывают, что настроения этого дня изменчивы, а результаты поступков не всегда предсказуемы, в том числе, в мелочах. Невинное замечание, оброненное в адрес хобби любимого человека, его веры или близких, завтра может обернуться поводом для разочарования или отчуждения.

Лев

Сегодня Львы и их партнеры легко находят понимание на почве общих интересов и схожего мировоззрения. При этом Львам гораздо чаще придется выступать в роли учеников или верных последователей, чем в роли непререкаемых авторитетов: эту почетную роль надолго закрепили за собой их «вторые половинки».

Дева

Сегодня влюбленные Девы - общительные идеалисты и готовы походя посвящать партнера в тонкости своих взглядов даже при первом поверхностном знакомстве, что впоследствии может обернуться против них. Им стоит следить за уровнем своей откровенности, а также подумать над сменой своей тактики в целом.

Весы

Сегодня Весам лучше подождать с любовной инициативой и придерживаться в общении нейтрального тона. Их партнеры могут что-то скрывать и действовать тайно (возможно, с благими намерениями). Скрытую напряженность разрядят шутки и «разговоры о погоде». Свободным Весам стоит отложить попытки знакомства.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше оказаться на некоторой дистанции от своего партнера: расстояние - лучший способ создать ореол романтики и избежать недоразумений. Если планируется личная встреча, устройте ее в познавательной и немного экзотичной обстановке, отвлекающей от напряженных моментов в отношениях.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы регулярно попадают впросак - но благодаря своей эрудиции или ловкости неплохо держат баланс и, в конце концов, выпутываются из сомнительного положения. Они могут смело делать ставку на свое красноречие и чувство юмора. Для важных романтических инициатив момент неудачный.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам занять в отношениях уклончивую позицию, не говоря ни «да», ни «нет». Если такая политика представляется вам не совсем честной, вы можете высказаться прямо - но не удивляйтесь, если ваши слова будут поняты своеобразно и через некоторое время обращены против вас.

Водолей

Сегодня логика подсказывает влюбленным Водолеям лучшую тактику из возможных. Водолеям, которые не слишком доверяют себе и своим ощущениям, поможет удачное стечение обстоятельств. Многие Водолеи без труда найдут подходящие слова в любовной переписке, даже если она ведется на чужом для них языке.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы легко принимают желаемое за реальное, делают ложные шаги или провоцируют на них партнера. В постоянных парах возможны случайные ссоры. Если отношения разочаровали, не стоит завершать их скандалом: обиженная бывшая половинка способна затаить обиду и начать скрыто мстить.