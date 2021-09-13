Вкладываемся в рекламу и себя — финансовый гороскоп на 14 сентября

Сегодня и наращивать, и рекламировать свои навыки.

Овен

Если Овнам сегодня потребуется срочно принимать важные решения, а времени на обдумывание недостаточно, то прислушайтесь к подсказкам своей интуиции. День достаточно напряженный для тех, кто занимает руководящие должности. Не лучшее время для сдачи объектов недвижимости после строительства и ремонта. При приеме работы заказчиком может обнаружиться брак.

Телец

Тельцам сегодня удастся преуспеть в многостороннем переговорном процессе и выступить в роли миротворцев в спорных ситуациях между деловыми партнерами. Успешно пойдет работа, связанная с непосредственным контактом с клиентами. Вместе с тем это достаточно непростой день для студентов – могут быть осложнения с преподавателями.

Близнецы

Близнецы в этот день, возможно, будут чувствовать нехватку финансовых ресурсов. Это может быть связано с резким увеличением расходных статей бюджета, а также с финансовыми убытками. Сосредоточьтесь на выполнении своих текущих профессиональных обязанностей и укреплении отношений с коллегами.

Рак

Ракам, работающим в сфере услуг, рекомендуется набраться терпения и более внимательно отнестись к запросам клиентов. Возможно, вам сегодня часто будут попадаться излишне эмоциональные клиенты, склонные к переменам в принятии решений. Старайтесь распознавать клиентов, которые не собираются делать заказ. Творческий нестандартный подход поможет вам.

Лев

Личные симпатии и антипатии в трудовом коллективе сегодня могут помешать Львам правильно оценивать текущую ситуацию с работой. Постарайтесь не ввязываться в споры и разбирательства и сохраняйте нейтралитет. Воздержитесь от критики в адрес коллег. Это хороший день для сделок с недвижимостью и благоустройства на рабочем месте.

Дева

Если Девы сегодня собираются провести деловую встречу или отправиться в короткую поездку, то лучше это сделать в утренние часы – в это время любые ваши контакты и перемещения будут проходить успешно. Вторая половина дня неблагоприятна для планирования и работы в составе группы единомышленников. Будьте готовы к неожиданностям.

Весы

Весы в этот день смогут повысить производительность труда за счет использования технических новинок. Если вы работаете на компьютере, то вам удастся овладеть полезными навыками и приемами, что повысит ваше профессиональное мастерство. Однако это не лучший день для карьеры и контактов с начальством. Необходимо проявить исполнительскую дисциплину и воздерживаться от инициатив.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется ставить перед собой новые смелые задачи и пытаться достигнуть высот в карьере. Возможно, вы пока сами до конца не осознаете, на что способны претендовать. И сегодня определенный положительный сдвиг в вашу пользу может произойти, если вы приложите усилия. Однако это не самое удачное время для тех, кто работает на вахте.

Стрелец

Стрельцам в этот день удастся хорошо поработать в комфортных спокойных условиях. Например, это возможно для тех, кто работает дистанционно, выполняя заказы с использованием интернета на дому. Хорошо проявят себя фрилансеры, работающие удаленно. Успешно пойдет процесс обучения у студентов. А вот с получением кредитов лучше не торопиться.

Козерог

Козерогам сегодня важно не поддаться влиянию со стороны деловых партнеров. Если вы работаете в паре с коллегой, то вас могут попытаться использовать в своих интересах. Отношения с вышестоящим начальством также могут оставлять желать лучшего. Тем не менее, это удачный день для планирования и обмена опытом. Можете полагаться на поддержку спонсоров или влиятельных покровителей.

Водолей

Водолеям звезды не советуют браться за ту работу, в результатах исхода которой вы не до конца уверены. Возможно, вас попытаются втянуть в не вполне законные виды деятельности или сделать нечто такое, что нарушало бы служебную инструкцию. Помните, что сегодня ваша работа может быть подвергнута проверке со стороны представителей фискальных властей.

Рыбы

Рыбам в этот день удастся повысить уровень профессиональных знаний во многом за счет собственных усилий. Используйте свободное от работы время для самообразования – это сделает ваш труд более квалифицированным. Бизнесменам рекомендуется активнее продвигать свои товары и услуги с помощью рекламы. Однако это не лучшее время для работы в трудовом коллективе.