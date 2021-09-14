Эмоциональные «качели» испортят планы — гороскоп на 15 сентября

9-10 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Козероге помогают принять неприятную информацию и не уходить от обсуждения сложных тем.

Не стоит ждать ровного эмоционального фона и идеального согласия. Мешать пониманию может болтливость, критичность, язвительность, недоверие, проблема со связью или документом. Добавит проблем застарелая неприязнь или растущая острота обстановки в целом. Возможны претензии к выполнению партнерских обязательств и профессионального долга, новые повороты в старинной тяжбе или конкурентной борьбе. Это не лучшее время для предложений, собеседований, выступлений, публикации важных данных.

Овен

Овнам пора менять тактику. Успех начинает зависеть от умения выбирать партнеров и посредников, правильно вести себя с конкурентами, клиентами, представителями закона и общественности, цивилизованно разрешать острые конфликты. Не повредит юридическая поддержка. Не стоит уходить от переговоров, но желательно заранее к ним готовиться, имея в виду возможные споры, претензии, критику или прямые атаки.

Телец

Тельцам стоит приготовиться к более динамичному рабочему ритму в целом или к отдельным напряженным моментам. Сегодня споры и противоречия могут возникать даже по мелочам. Не всегда будет срабатывать свой или чужой миролюбивый настрой. Возрастает вероятность столкнуться с клиентской жалобой, сложным случаем, неудовлетворительным обслуживанием. Не исключено, что спор перейдет в правовую плоскость.

Близнецы

Сегодня Близнецов ждет неприятная информация или непростой разговор. Дело может касаться детей, любви, подарков, сделок, налогов, согласования ролей в дружеском или партнерском союзе, творческом или спортивном тандеме. Начинания перспективны, но стартуют с взятия барьера или выяснения отношений и требуют некоторой предосторожности. Не лучший момент для публикации текстов и литературного дебюта.

Рак

Сегодня Ракам предстоит стать искусными дипломатами - в противном случае успех любых переговоров под сомнением. Не стоит делать исключение для дел жилищных, семейных и супружеских: не исключено, что именно на этой почве развернутся самые острые баталии и обсуждаемая тема попадет в разряд жизненно важных. Сложный и опасный период может наметиться в связи с наследством или совместными владениями.

Лев

Сегодня Львы вовлечены в споры или становятся их свидетелями. Горячей темой может стать связь, транспорт, информационно-техническая поддержка, вопрос о машине, автосервисе, гараже или стоянке. Будет нелегко договориться с соседями, коллегами. Может наметиться цикл разъездов или улаживания противоречий в близком кругу. Не стоит отправляться в путь или начинать переговоры без острой необходимости.

Дева

Сегодня любой результат достается Девам непросто, включая добывание информации и отстаивание своих интересов. Немало сил отнимет беседа с партнером, ребенком, клиентом, посредником, покупателем, продавцом, изложение своей выстраданной творческой, родительской или профессиональной концепции. Острый конфликтный период намечается в финансовой сфере: возрастает риск хлопот, убытков, платы по счетам.

Весы

Сегодня у Весов трудный день, и им важно не растерять свой боевой дух. Ритм жизни становится динамичнее, но пока лучше сдержать нетерпение: вместо рассчитанного успешного рывка итогом может быть фальстарт. Много сил заберет вербальная активность. Особенно энергозатратны разговоры о доме, территории и правах, старые споры с партнерами, арендаторами, контрагентами, родителями, жилищными сервисами.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждут минуты дискомфорта в поездках и в общении. День может принести плохие известия, активизировать тайные подозрения, заставить посетить юриста или заглянуть в учреждение по неприятному поводу. Может сработать дурная примета. Не стоит начинать переговоры, приобретать транспортные средства и дорожный инвентарь, публиковать значимую информацию и отправлять важные личные письма.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит серьезнее отнестись к платежным документам, к операциям с общим имуществом, совместным активом или пассивом. Особого внимания требуют старые вещи, налоговые нюансы и долгие сложные процедуры, например, банкротство. Материальный вопрос часто будет тормозом прогресса и предметом переговоров. Темой дня может стать обмен или сбыт ненужного, погашение долга, утилизация хлама.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит ответственнее отнестись к своим контактам с людьми, работе с документами и текстами. Это день сложных переговоров или настораживающих вестей. Возможна претензия от партнера или клиента, выговор от начальства, критика ваших действий или язвительный словесный удар по «больным местам» вашей психики. Напряженнее становится домашняя, социальная или деловая обстановка в целом.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше сократить внешнюю суету, заменив ее внутренней жизнью или работой на закрытой территории. День не дает комфорта и указывает на тайные уязвимости, доставшиеся в наследство от прошлого - например, на хронический недуг, износ ресурсов, сбой в логике, на проблемы в общении или недоработки в документах. Возможны негативные вести из-за рубежа или неприятные открытия в архивах.

Рыбы

Сегодня Рыбам желательно быть реалистами и не закрываться от плохих вестей: чем подробнее информация, тем больше возможностей подстраховаться. Не стоит уклоняться от общения с бывшими единомышлениками и коллегами: это подходящий момент для раскрытия суровой правды, ее вам охотно поведают по старой дружбе. Не повредит и конструктивная дружеская критика. Недостающие детали дорисуют память и чутье.