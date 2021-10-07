Павел Глоба назвал знаки, жизнь которых испортится в ноябре

Он составил гороскоп на ноябрь и выделил три знака зодиака, для которых это время будет напряженным и полным трудностей.

Скорпионы могут постоянно наталкиваться на крайне неприятных людей в ноябре. По словам астролога, завистники попытаются навредить карьере и личной жизни Скорпионов. Чтобы перенести это время без серьезных потерь, Павел Глоба рекомендует ограничить круг общения и больше времени уделять для самых близких.

Конфликтным ноябрь будет у Водолеев. Конец осени будет на редкость полным скандалов. Представители знака, которые славятся своими дипломатическими способностями, совершенно ничего не смогут сделать с потоками агрессии и ссор. По мнению Павла Глобы, не стоит рассчитывать, что в ноябре будет карьерный скачок. Водолеям лучше заняться собой и постараться контролировать эмоции.

Рыбы почувствуют, что пришло время заняться своим здоровьем в ноябре. В последний месяц осени они будут особенно подвержены простудам, также могут активизироваться хронические заболевания. Лучшее, что Рыбы могут сделать в ноябре, это записаться на прием к врачу.